คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 11:35 น.
51
เปิดเอกสารลับ FBI “ทรัมป์” เคยโทรแจ้งตำรวจปี 2006 ซัด “เอปสตีน” น่ารังเกียจ ชี้เป้า “แม็กซ์เวลล์” คือปีศาจตัวจริง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยเอกสารบันทึกการให้ปากคำของ FBI (FBI 302) ระบุข้อมูลพลิกคดีว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยโทรศัพท์สายตรงถึงหัวหน้าตำรวจเมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริดา เมื่อปี 2006 เพื่อสนับสนุนให้กวาดล้างเครือข่ายค้าประเวณีเด็กของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน

ในบทสนทนาดังกล่าว ทรัมป์ได้ประณามเอปสตีนอย่างรุนแรงว่า กิสเลน แม็กซ์เวลล์ คือผู้อยู่เบื้องหลังที่ชั่วร้ายที่สุด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงท่าทางขณะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวระหว่างอยู่บนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2026 ระหว่างเดินทางกลับไปยังฐานทัพร่วมแอนดรูว์ส รัฐแมริแลนด์
(ภาพถ่ายโดย AP/Alex Brandon)

ไมเคิล ไรเตอร์ อดีตหัวหน้าตำรวจปาล์มบีช เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ FBI ในปี 2019 ว่า ทรัมป์เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่โทรหาเขาหลังจากข่าวการสอบสวนเอปสตีนเริ่มเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ทรัมป์กล่าวกับเขาว่า “ขอบคุณพระเจ้าที่คุณหยุดมันได้ ทุกคนรู้ดีว่าหมอนั่นทำเรื่องแบบนี้มาตลอด” พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าคนในนิวยอร์กต่างรู้ดีว่าเอปสตีนเป็นคนน่ารังเกียจ ย้ำให้ตำรวจโฟกัสไปที่แม็กซ์เวลล์ เธอคือ “ปีศาจ” (Evil) เป็นผู้ดำเนินการหลักให้เอปสตีน

ในบันทึกยังเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ทรัมป์เคยไล่เอปสตีนออกจาก มาราลาโกคลับ ในปาล์มบีช เล่าเรื่องในอดีตว่าเขาเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มีเอปสตีนกับเด็กกลุ่มวัยรุ่นอยู่ด้วย ทรัมป์รับไม่ได้ “รีบพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นทันที”

ข้อมูลนี้ถือเป็นหลักฐานใหม่ที่ยืนยันจุดยืนของทรัมป์ในอดีต ท่ามกลางกระแสกดดันในปัจจุบันที่ทนายความของแม็กซ์เวลล์กำลังเรียกร้องขออภัยโทษจากประธานาธิบดี เพื่อแลกกับการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด

(Photo by Davidoff Studios/Getty Images)

สถานการณ์คดีเอปสตีนกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง เพราะกิสเลน แม็กซ์เวลล์ ซึ่งกำลังรับโทษจำคุก 20 ปี ปฏิเสธที่จะให้การต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยอ้างสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ

ขณะเดียวกัน บิล คลินตัน และ ฮิลลารี คลินตัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ ก็ได้รับหมายเรียกให้เข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งสังคมกำลังจับตามองว่าคดีนี้จะสาวไปถึงบุคคลระดับสูงคนใดอีกบ้าง

ข่าวต่างประเทศ

