สถานการณ์ชลบุรีล่าสุด มวลชนให้ เลขา กกต. ไปกินข้าว รอฟังมติที่ประชุม

สถานการณ์ชลบุรี เขต 1 ล่าสุด มวลชนให้เลขา กกต. ไปกินข้าวอาบน้ำก่อน หลังร่วมปักหลังเฝ้าหีบเลือกตั้ง ก่อนกลับมาฟังมติที่ประชุม
จากกรณีร้อนจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีมวลชนเดินทางไปยังเทศบาลแสนสุข หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสถึงการทำงานของ กกต. ก่อนที่จะพบว่ามีรถกำลังขนหีบเลือกตั้งออกไป จึงทำให้เกิดการปิดล้อมและขอดูคะแนน รวมถึงเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น
สถานการณ์ล่าสุดในเช้านี้ กล่องบัตรคะแนนทั้งหมดถูกจัดวางในรั้วกั้นอย่างมิดชิด ภายในโรงยิมฯ และมีอาสาสมัครผู้ชุมนุมเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด โดยต้องรอประชุมจากทาง กกต. ก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร
นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เดินทางเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อย โดยได้เข้าไปพูดคุยกับ ร.ต.อ.ชนินทร์ รองเลขาธิการ กกต. และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยขอให้มวลชนใจเย็นๆ รอมติของทางกกต. ในช่วงเวลา 10.00 น.
นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการยังได้กำชับสถานที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งเขตต่างๆ อีก 9 เขตให้ดูแล อย่าให้เกิดเหตุวุ่นวาย โดยทางผู้ว่าได้ขอให้มวลชนอนุญาตให้พา ร.ต.อ.ชนินทร์ไปอาบน้ำ และรับประทานข้าวก่อนที่จะกลับเข้ามาฝั่งมติที่ประชุมของทาง กกต. ต่อไป
