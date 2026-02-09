อนุทิน เปิดใจดีล MOA พรรคประชาชน นั่งนายกฯ ขัดตาทัพเพื่อยุบสภา
ภายหลังสร้างปรากฏการณ์นำพรรคภูมิใจไทยคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง 2569 อย่างถล่มทลาย ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ดำเนินรายการโดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดเผยถึงเส้นทางและจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองที่ทำให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ
นายอนุทิน เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากสุญญากาศทางการเมืองหลังจากที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งเรื่องกัมพูชาและความเดือดร้อนของประชาชน โดยในตอนแรกตนเตรียมใจจะเป็นฝ่ายค้านและได้ไปหารือกับ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องมีการ “ยุบสภา” เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน แต่ติดขัดข้อกฎหมายที่ “นายกฯ รักษาการ” มีความเสี่ยงหากสั่งยุบสภา (โดยยกตัวอย่างสมัยคุณพ่อของตนที่เป็นรักษาการนายกฯ แล้วไม่สามารถยุบสภาได้ เพราะเสี่ยงผิด ม.157 และต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย)
“เขาบอกอยากยุบสภา พี่กล้าเป็นสั้นๆ ไหม… ตอนแรกเราก็บอกขอเป็นสัก 6-7 เดือนได้ไหม เขาบอกไม่ได้ แบบนั้นมันไม่ใช่สั้น… ต้องเข้ามาเพื่อยุบสภาด้วยกัน” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถูกถามว่าต้องขอบคุณ MOA ฉบับนี้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนขอบคุณทุกคน และที่สำคัญคือต้องขอบคุณ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี “ต้องขอบคุณที่ท่านนายกฯ แพทองธาร ให้ผมออก (จากกระทรวงมหาดไทย) ทุกอย่างมันมีจุดเริ่ม”
ในช่วงท้าย นายอนุทินยังได้ยืนยันชัดเจนว่า เส้นทางการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับประเด็นข่าวลือเรื่อง “คลิปเสียงอังเคิล” ที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้แต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พักหนี้ 3 ปี ภูมิใจไทย เริ่มเร็วสุดวันไหน? หลังตั้งรัฐบาลใหม่ 2569
- ลุ้น “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” รีเทิร์น หาก “อนุทิน” ตั้งรัฐบาลสำเร็จ
- เลขเด็ด อนุทิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 หลังภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: