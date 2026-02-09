เปิดวาทะจี้ใจ “อนุทิน” หล่นขอบคุณ พรรคประชาชน กลางรายการสรยุทธ
กลายเป็นประเด็นการเมืองที่น่าจับตาที่สุดในช่วงเช้านี้ (9 ก.พ. 69) เมื่อ “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา โดยได้กล่าวขอบคุณพรรคคู่แข่งอย่าง “พรรคประชาชน” ด้วยประโยคสุดลึกซึ้งที่ทำเอาคอการเมืองต้องตีความกันยกใหญ่ ท่ามกลางผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่พรรคภูมิใจไทยยังคงครองอันดับ 1 ในจำนวน สส. เขต
ในระหว่างการสัมภาษณ์สดกับ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ทางช่องสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เปิดใจถึงกระแสความนิยมและผลคะแนนที่ออกมาเกินคาดในหลายพื้นที่ โดยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้กล่าวขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่กาให้พรรคภูมิใจไทย
ยอมรับว่า เหนือความคาดหมาย เพราะเดิมทีคาดไว้แค่ 130 ที่นั่ง สังเกตจากการวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำ ให้ความเห็นตรงกัน ภท.ไม่ดื้อ ความเห็นตรงกัน
“มีขั้นประเมินสูง ประเมินต่ำ 140 170 ไม่แลนสไลด์แต่ก็ถล่มทลาย สำหรับภูมิใจไทยยิ่งกว่าแลนสไลด์ เดี๋ยวจะหาว่าพูดหวาน แต่นี่คือความไว้ใจของพี่น้องประชาชนและความคาดหวังอื่นๆ อีกมากมาย เราต้องตีโค้ดความต้องการของประชาชนออกมาให้ได้ ทำในสิ่งที่ตอบสนองความต้องกานของเขาให้มากที่สุด”
ช่วงหนึ่งซึ่งผู้ดำเนินรายการพยายามจี้ถามเรื่องจับขั้วจัดตั้งรัฐบาล แต่นายอนุทินไม่ยอมหลุดเปรยใดๆ ระบุแต่เพียง “รอให้ทุกอย่างนิ่ง!” สรยุทธ สุทัศนะจินดา จึงโพล่งถามกลางโต๊ะสัมภาษณ์ว่า ไหนๆ ก็ไหนๆแล้ว จะขอบคุณพรรคประชาชนหรือไม่ ? หลังผลการเลือกตั้งหนล่าสุด ซึ่งนายอนุทินตบทันควันว่า ขอบคุณสิ ! “ไม่มีเขาวันนั้นก็ไม่มีเราวันนี้”
“เดือนกว่าแทบทุกพรรค มันเป็นเกม ก็ไม่เป็นไรน่ะ มรึงบ้างกรูบ้าง ยิ่งคนที่ด่ายิ่งด้อยค่า แม้กระทั่งหนิมหนู ก็ขอบคุณ ขอบคุณหมด”
“การที่เขาพูเดอะไรมาทั้งหมด ผมจดผมฟัง แล้วจดแล้วทำแล้วนำไปปฏิบัติก็ต้องขอบคุณทุกคน อยากให้มองเป็เรื่องบริบทอย่ามองเป็นเรื่องของส่วนตัว”
ทั้งนี้ จากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลาปัจจุบัน พรรคภูมิใจไทยยังคงครองตำแหน่งแชมป์สส. ด้วยจำนวนคาดการณ์ที่ 194 ที่นั่ง ทิ้งห่างพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญ ทำให้สถานะของนายอนุทินในฐานะ “ตัวแปรสำคัญ” ในการจัดตั้งรัฐบาลแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก
หลังการสัมภาษณ์จบลง แฮชแท็ก #เลือกตั้ง69 และ #นับใหม่ทั้งประเทศ ไปจน #การเมืองไทยทะยานขึ้นสู่อันดับต้นๆ ใน X (ทวิตเตอร์) ทันที โดยชาวเน็ตแบ่งความเห็นออกเป็นสองฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งมองว่า เป็นการกล่าวขอบคุณแบบมีชั้นเชิงของนักการเมืองที่กำลังเป็นผู้ชนะในเกม สส. เขต
อีกฝ่ายตั้งคำถามว่า นี่คือสัญญาณของการ “ข้ามขั้ว” หรือการจับมือกันของขั้วอำนาจเดิมและขั้วอำนาจใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่.
ขอบคุณคลิปจาก : กรรมกรข่าววันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2569
