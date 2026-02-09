“อนุทิน” ชี้สาเหตุชนะเลือกตั้ง เพราะประชาชนมั่นใจการทำงานของพรรค
อนุทิน ชี้สาเหตุชนะเลือกตั้ง เพราะประชาชนมั่นใจการทำงานของพรรค ยังไม่ตอบจัดตั้งรัฐบาลเร็วสุดเมื่อไหร่ รอดูผลอย่างเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังชนะเลือกตั้ง 2569 ว่า การชนะการเลือกตั้งมาจากประชาชนที่ให้ความมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ส่วนกระแสชาตินิยมจะเป็นจุดหลักหรือจุดขายที่ทำให้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่นั้น ต้องขอกลับไปประเมินก่อน
ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลจะเห็นได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างมีขั้นตอน ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศผลออกมาอย่างเป็นทางการจาก กกต. ซึ่งยังไม่ทราบว่าใครได้ตัวเลขเท่าไหร่ มีข้อจำกัดและความไม่สมบูรณ์อย่างไร พร้อมย้ำว่าวันนี้ประเทศไทยยังคงมีรัฐบาล ที่บริหารราชการแผ่นดินเต็มรูปแบบไม่มีขาดช่วง
เมื่อถามย้ำว่าแม้ไม่มีผลอย่างเป็นทางการ ตอนนี้ได้เริ่มคุยกับพรรคการเมืองอื่นๆ แล้วหรือไม่ นายอนุทิน ปฏิเสธตอบคำถาม
ทั้งนี้จากผลการนับคะแนนล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนเสียง สส.เขต 174 ที่นั่ง และ บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง รวมแล้ว 193 ที่นั่ง
