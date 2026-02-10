ข่าวดาราบันเทิง

ดรีม-มีน บุกชลบุรีเขต 1 แจกน้ำมวลชน เผยมีสิทธิขอนับคะแนนใหม่ วอน กกต. โปร่งใส

ดรีม อภิชญา และ มีน พีรวิชญ์ บุกหน่วยเลือกตั้งชลบุรี หลังคนร้องนับคะแนนใหม่

ดรีม อภิชญา และ มีน พีรวิชญ์ แจกน้ำให้-กำลังใจมวลชนชลบุรีเขต 1 รวมตัวจี้นับคะแนนใหม่ ปมกังขาความโปร่งใส วอน กกต. แสดงความชัดเจนเพื่อความสบายใจ

ช่วงค่ำของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เหล่ามวลชนจำนวนมากเดินทางไปยังเทศบาลแสนสุข เนื่องจากมีรถกำลังขนหีบเลือกตั้งออกไป จึงตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของการนับคะแนน ประชาชนจึงออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ใน จ.ชลบุรี เขต 1 หลังจากเฝ้าสังเกตการณ์อยู่มีประชาชนเจอสมุดบัญชีรายชื่อของประชาชนที่มาใช้สิทธิ และ ใบนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ระบุคะแนนของพรรคประชาชนได้ 278 คะแนน ส่วนพรรคภูมิใจไทยได้ 266 คะแนน

หลังจากเกิดกระแสข่าวจนเป็นข่าว 2 นักแสดงอย่าง ดรีม อภิชญา และ มีน พีรวิชญ์ ที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีเมื่อทราบเรื่อง ประจวบกับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจึงนำเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่คอยสังเกตการณ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น

ส่วนเรื่องการขอนับคะแนนใหม่นั้น มีน พีรวิชญ์ เผยว่า “พูดกันตรง ๆ เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขตนี้ แต่เรารู้สึกว่าไม่แปลกที่ประชาชนจะขอร้องการนับคะแนนใหม่ เป็นเรื่องปกติที่คนจะรวมตัวกันเพื่อขอนับคะแนนใหม่ ถ้ามีโอกาสอยากให้ กกต. หรือหน่วยเลือกตั้งช่วยเห็นใจและแสดงถึงความโปร่งใส ชาวชลบุรีเขาจะได้สบายใจนะครับ

การที่เรามาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าชาวชลบุรีหลายคนอยากเห็นการนับคะแนนที่โปร่งใส เรา 2 คนไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะหรือแพ้ แต่ในเมื่อคะแนนยังอยู่ตรงนี้และยังมีสิทธิที่สามารถขอนับใหม่ได้ก็อยากขอร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็จะเชื่อและพึงพอใจ และยิ่งมั่นใจใน กกต. มากขึ้นในเรื่องความโปร่งใส”

เมื่อถูกถามเรื่องพลังคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตน ฝั่ง ดรีม อภิชญา อธิบายว่า “มีคนออกมาเยอะมาก เป็นพลังที่ดีเพราะทุกคนเรียกร้องความถูกต้อง ความยุติธรรมที่ควรจะเกิดขึ้น”

ดรีม อภิชญา เกาะติดสถานการณ์หน้าหน่วยเลือกตั้งชลบุรี
ภาพจาก Instagram : dreamapichaya

ดรีม อภิชญา และ มีน พีรวิชญ์

