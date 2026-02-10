ชาวบุรีรัมย์โอด น้ำประปาขุ่นเป็นโคลน ห่างเขื่อน 9 โลแต่ไม่มีน้ำดีใช้
ดราม่าร้อนหลังเลือกตั้ง! ชาวบ้านโนนดินแดงสุดทน น้ำประปาหมู่บ้านไหลบ้างไม่ไหลบ้าง แถมขุ่นเป็นโคลนตม ต้องเย็บผ้ากรองเอง 3 ชั้น ด้านโซเชียลคอมเมนต์เดือด “ประชาชนดูแลตัวเองได้ สู้ๆ”
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ภายหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปเพียงวันเดียว โลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 13 บ้านเขากรเจียว (บ้านคลองโป่ง) ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เกี่ยวกับปัญหาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่าง “น้ำประปา” ที่เรื้อรังมานาน
โพสต์ดังกล่าวระบุรายละเอียดความทุกข์ยากของชาวบ้านว่า แม้พื้นที่หมู่บ้านจะอยู่ห่างจาก เขื่อนลำนางรอง เพียงแค่ 9 กิโลเมตร แต่กลับต้องเจอกับปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่ไหลบ่อยครั้ง บางช่วงน้ำไม่ไหลนานเกือบเดือน จนชาวบ้านที่มีรถต้องขับไปตักน้ำจากเขื่อนมาใช้เอง
เมื่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านมักได้รับคำตอบเดิมๆ ว่า “กำลังรองบประมาณมาปรับปรุง” หรืออ้างว่าเป็นเพราะ “ท่อน้ำเก่า น้ำค้างท่อ” ทำให้ชาวบ้านต้องทนใช้น้ำที่มีสภาพ “ขุ่นเป็นขี้โคลน” จนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเย็บถุงผ้ามาสวมก๊อกน้ำเพื่อกรองสิ่งสกปรกถึง 3 ชั้น ในขณะที่พื้นที่อื่นมีน้ำใสสะอาดใช้
ทันทีที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเสียดสี โดยเชื่อมโยงกับผลการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป อาทิ “จะโทษใครเล่าก็เราเลือกเอง 555555” , “เลือกแล้วงานเข้าเลย 5555” และ “ค่าติดเครื่องกรองระบบน้ำก่อนเข้าแท้งค์ไม่เกิน 20,000-30,000 ค่ะ ประชาชนดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว สู้ๆ ค่ะ”
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง สวนทางกับกระแสการเมืองในพื้นที่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปอย่างร้อนแรง
