ข่าวการเมือง

“สุชาติ ชมกลิ่น” คะแนนทะลุ 4 หมื่น นำแชมป์เก่า เลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 19:58 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 19:58 น.
114

สุชาติ ชมกลิ่น คะแนนทะลุ 4 หมื่น นำแชมป์เก่า วรท ศิริรักษ์ จากพรรคประชาชน เลือกตั้งเขต 1 จ.ชลบุรี หลังนับไปแล้ว 85%

รายงานผลเลือกตั้ง สส.ชลบุรี เขต 1 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นอีกจุดที่ได้รับการจับตามองเนื่องจากนายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย

โดยจากช่วงเวลา 19.45 น. พบว่า สุชาติ ชมกลิ่น ได้รับคะแนนเสียงเกิน 4 หมื่นคะแนน นำแชมป์เก่าอย่างนาย วรท ศิริรักษ์ จากพรรคประชาชน ที่ได้คะแนนราวๆ 34,900 คะแนน โดยรวมแล้วนับคะแนนไป 85%

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” โพสต์ เราทำดีสุดแล้ว หลังผลคะแนนล่าสุด ตามหลัง “ภท.”

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนกร” มั่นใจ “พรรคภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้งแล้ว เทียบสถิติไม่พลิกโผ

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กปน.แจงแล้ว ปมห้ามนักข่าวถ่ายรูปคนมาเลือกตั้ง หลังเสียงติงสนั่น

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ ชมกลิ่น” คะแนนทะลุ 4 หมื่น นำแชมป์เก่า เลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เผย กปน.พะเยา แอบหย่อนบัตร กาให้เบอร์ 46 ไม่เกี่ยว “กล้าธรรม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุลอบวางระเบิดบันนังสตา เลือกตั้งยะลา ข่าวอาชญากรรม

ป่วน! บันนังสตา คนร้ายลอบบึ้ม-ยิงปะทะชุดรปภ.เลือกตั้ง ทหารเจ็บ 1 นาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยุตินับคะแนน “บ้านศรีเกิด” เขต 3 จ.น่าน พบบัตรวินิจฉัยไม่ได้ 69 ใบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูมวยเมืองพิมายวัย 61 ปี ขี่ม้าเลือกตั้ง 69 ข่าวภูมิภาค

ขี่ม้าเข้าคูหา อารมณ์ขันบวกอุดมการณ์ “ครูมวยพิมาย” กลางสมรภูมิเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สีสันเลือกตั้ง 69 บุญต้องสร้างสิทธิก็ต้องใช้ ไวรัล “แตรวงแห่นาคถล่มคูหา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลุ้นต่อ! ป.ป.ช. ชงพิจารณาคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 วันพรุ่งนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า กางผลโพลเลือกตั้ง 69 ภูมิใจไทยเข้าวิน 151 ที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลประชามติ 2569 ทั่วประเทศ แบบเรียลไทม์ เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานสวนดุสิตโพล คาด พรรคประชาชน ได้ 165 ที่นั่ง ชนะเลือกตั้ง 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่า ข่าว

งามไส้คลิปแฉ “กปน.” หน่วยเลือกตั้งสุดมั่ว ตอบมาได้สีชมพูแบ่งเขตถูกแล้วค่ะ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่ ข่าวการเมือง

รายงานผลเลือกตั้ง 2569 เช็กคะแนนเรียลไทม์ ที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา รับถูกพรรคการเมืองจ้าง ยันยังไม่ได้หย่อนบัตรลงหีบ ถูกจับได้ก่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพ “ส้ม” กวาดเรียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศึกชิงชัยในกล่องลงคะแนนญี่ปุ่นไฮเทค ปะทะ ไทยโปร่งใส ในการเลือกตั้งปี 2026 ข่าว

ศึกหีบเลือกตั้ง 69 ไทย VS ญี่ปุ่น วัดกันหมัดต่อหมัด วัสดุ-เทคโนโลยี-งบประมาณ ใครเจ๋งกว่ากัน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจที่นั่ง สส. หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่ ข่าวการเมือง

เว็บเช็กผลเลือกตั้ง-ประชามติ 69 นับคะแนนเรียลไทม์ จาก กกต. เช็กที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน ข่าว

ประวัติ เท้ง ณัฐพงษ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ์ ลงประชามติเพียบ ข่าวการเมือง

อ.ตฤณห์ ตั้งคำถาม ใครจะรับผิดชอบ หลังประชาชนเสียสิทธิ ลงประชามติเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง? ข่าวต่างประเทศ

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา ถูกกล่าวหา แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 19:58 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 19:58 น.
114
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กปน.แจงแล้ว ปมห้ามนักข่าวถ่ายรูปคนมาเลือกตั้ง หลังเสียงติงสนั่น

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
เหตุลอบวางระเบิดบันนังสตา เลือกตั้งยะลา

ป่วน! บันนังสตา คนร้ายลอบบึ้ม-ยิงปะทะชุดรปภ.เลือกตั้ง ทหารเจ็บ 1 นาย

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
ครูมวยเมืองพิมายวัย 61 ปี ขี่ม้าเลือกตั้ง 69

ขี่ม้าเข้าคูหา อารมณ์ขันบวกอุดมการณ์ “ครูมวยพิมาย” กลางสมรภูมิเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

สีสันเลือกตั้ง 69 บุญต้องสร้างสิทธิก็ต้องใช้ ไวรัล “แตรวงแห่นาคถล่มคูหา”

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button