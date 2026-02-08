ข่าวการเมือง
“สุชาติ ชมกลิ่น” คะแนนทะลุ 4 หมื่น นำแชมป์เก่า เลือกตั้งเขต 1 ชลบุรี
สุชาติ ชมกลิ่น คะแนนทะลุ 4 หมื่น นำแชมป์เก่า วรท ศิริรักษ์ จากพรรคประชาชน เลือกตั้งเขต 1 จ.ชลบุรี หลังนับไปแล้ว 85%
รายงานผลเลือกตั้ง สส.ชลบุรี เขต 1 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นอีกจุดที่ได้รับการจับตามองเนื่องจากนายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย
โดยจากช่วงเวลา 19.45 น. พบว่า สุชาติ ชมกลิ่น ได้รับคะแนนเสียงเกิน 4 หมื่นคะแนน นำแชมป์เก่าอย่างนาย วรท ศิริรักษ์ จากพรรคประชาชน ที่ได้คะแนนราวๆ 34,900 คะแนน โดยรวมแล้วนับคะแนนไป 85%
