“อาร์ท เอกรัฐ” โชว์ถุงเคเบิลไทร์ หลัง จนท.อ้างหมด ต้องใช้เชือกฟางมัดหีบแทน
“อาร์ท เอกรัฐ” ผู้สื่อข่าวดัง โชว์ถุงเคเบิลไทร์ ทิ้งเกลื่อนเป็นจำนวนมาก หลังเจ้าหน้าที่อ้างหมด ต้องใช้เชือกฟางมัดหีบแทน เผยที่ให้ดูแค่ส่วนน้อย
“อาร์ท” เอกรัฐ ตะเคียนนุช ผู้สื่อข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก หลังลงพื้นที่บริเวณสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นจุดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง โดยได้ถือสายรัดเคเบิลไทร์ ที่ถูกทิ้งกองรวมกันไว้เป็นจำนวนมาก โดยระบุข้อความว่า
“เมื่อท่าน ผอ. ระบุ “ส่วนกลาง” ให้ “เคเบิ้ลไทร์” มาจำกัด!! จึงต้องรัดด้วย เชือกฟาง! ที่ให้ดูคือส่วนเล็กน้อย มีเป็นถุงใหญ่เก็บไว้”
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ สถานการณ์การเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1 เมื่อประชาชนจำนวนมากได้รวมตัวกันเพื่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากพบพิรุธหลายอย่าง โดยเฉพาะประเด็นที่หีบบัตรเลือกตั้งบางส่วนไม่ได้ถูกปิดผนึกด้วยสายเคเบิลไทร์ตามระเบียบ แต่กลับใช้เชือกฟางผูกมัดแทน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเปิดหรือเปลี่ยนแปลงบัตรข้างใน
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ชี้แจงว่า เป็นเพราะสายเคเบิลไทร์มีจำนวนจำกัด แต่คำชี้แจงดังกล่าวกลับสวนทางกับหลักฐานที่ประชาชนและผู้สื่อข่าวได้ร่วมกันตรวจสอบ ซึ่งพบว่ายังมีสายเคเบิลไทร์เหลือทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ได้หมดอย่างที่กล่าวอ้าง ทำให้สังคมเกิดความคลางแคลงใจต่อกระบวนการดูแลรักษาหีบบัตรเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น
ล่าสุด บรรยากาศบริเวณด้านหน้าสถานที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งยังคงเต็มไปด้วยความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี ที่ยังคงปักหลักชุมนุมและทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแสดงพลังปกป้องคะแนนเสียงของตนเอง และยืนยันข้อเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการนับคะแนนใหม่ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
