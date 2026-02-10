ข่าว

วาทะจี้ใจ “พระมหานภันต์” ดึงสติคนไทย ลั่น “เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดาหาสมควรไม่”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 11:16 น.
62
พระมหานภันต์โพสต์เตือนสติเรื่องการโกงในการเลือกตั้ง
ภาพจาก : พระมหานภันต์ สกพ. - Ven.Napan IBHAP

ธรรมะจัดสรรหลังเลือกตั้ง “พระมหานภันต์” โพสต์เตือนสติสังคม แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา แต่เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดา “หาสมควรไม่” ชาวเน็ตแห่สาธุรัวๆ

ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ยังคงร้อนระอุไปด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปมหีบบัตร หรือคะแนนเขย่ง ล่าสุด พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท (ป.ธ. 9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และประธานมูลนิธิสถาบันเพื่อการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้ออกมาโพสต์ข้อคิดเตือนสติสังคมผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งกลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตต่างพากันแชร์ต่อด้วยความศรัทธา

พระมหานภันต์ ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง กินใจ และสะท้อนภาพรวมของสังคมไทยในขณะนี้ โดยระบุว่า

“เจริญพรวันพระ เมื่อแข่งขัน ย่อมมีแพ้-ชนะ เป็นเรื่องธรรมดา แต่เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดา หาสมควรไม่”

ข้อความของพระมหานภันต์สะท้อนความไม่ถูกต้องในสังคมไทย
ภาพจาก : พระมหานภันต์ สกพ. – Ven.Napan IBHAP

ทันทีที่ข้อความนี้ถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและพิมพ์คำว่า “สาธุ” กันอย่างล้นหลาม หลายคนตีความว่าข้อคิดนี้ช่างสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ที่มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการเลือกตั้งในหลายจุด โดยมองว่าเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ตระหนักถึงความถูกต้องและจริยธรรมมากกว่าผลแพ้ชนะ

ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นพร้อมพิมพ์คำว่าสาธุต่อโพสต์ของพระมหานภันต์
ภาพจาก : พระมหานภันต์ สกพ. – Ven.Napan IBHAP

อย่างไรก็ตาม ข้อคิดดังกล่าวถือเป็นคติธรรมเตือนใจในภาพรวม เพื่อส่งเสริมความตื่นรู้และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยมุ่งหวังให้คนไทยยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ย้อนอดีตเลือกตั้งไทย” สกปรกที่สุด! อุจจาระป้ายหน้าบ้าน ดูผลลัพธ์ได้นับใหม่ไหม

28 นาที ที่แล้ว
ชาวบุรีรัมย์ประสบปัญหาน้ำประปาขุ่นเป็นโคลนในหมู่บ้าน ข่าว

ชาวบุรีรัมย์โอด น้ำประปาขุ่นเป็นโคลน ห่างเขื่อน 9 โลแต่ไม่มีน้ำดีใช้

47 นาที ที่แล้ว
เปิดคะแนนเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1 ข่าวการเมือง

เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อาร์ท เอกรัฐ” โชว์ถุงเคเบิลไทร์ หลัง จนท.อ้างหมด ต้องใช้เชือกฟางมัดหีบแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ซิโนไท แจงสาเหตุโดมถล่ม เจอลมพายุหมุน ยืนยันก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งูเห่า ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

อาถรรพ์งูเห่า! เปิดผลคะแนน 9 อดีตสส. “ย้ายค่าย-ทิ้งพรรค” สอบตกเรียบเลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ชี้เลือกตั้งจบแล้ว อย่าไปสร้างความวุ่นวาย ตอบกระแสข่าวถูก ภท. ดัดหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้ ข่าวการเมือง

“หนุ่มเมืองจันท์” ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระมหานภันต์โพสต์เตือนสติเรื่องการโกงในการเลือกตั้ง ข่าว

วาทะจี้ใจ “พระมหานภันต์” ดึงสติคนไทย ลั่น “เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดาหาสมควรไม่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ท้าสาบาน ถ้าทุจริตขอให้ไม่ตายดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮ้ง” อัดคนมาเรียกร้องเหมือน “เด็กงอแง อยากกินลูกอม” ไม่กังวลหากนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” จี้ กกต. เปิดเผยผลนับคะแนนเลือกตั้ง ย้ำยิ่งโปร่งใส ยิ่งไร้ข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่ายเลือกตั้ง ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่านี้ ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่าย ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ จี้ กกต. นับใหม่ทั่วประเทศ ไม่เชื่อได้คะแนนน้อย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ โวยลั่น ไม่เชื่อได้ 1 คะแนนต่อหน่วย ร้อง กกต. นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก “ซ้อเปา” แฉ เลือกตั้งตาก เขต 1 โผล่ 5 ชุด แซวแรง ลืมรวมคะแนนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานการณ์ชลบุรีล่าสุด มวลชนให้ เลขา กกต. ไปกินข้าว รอฟังมติที่ประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา กลับคำให้การ ปฏิเสธทุกข้อหา ถูกกล่าวหาหย่อนบัตรเบอร์ 46 ใส่หีบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น &quot;ขอให้มันฉิบXาย&quot; คนแชร์เกือบแสน บันเทิง

ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น “ขอให้มันฉิบXาย” คนแชร์เกือบแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทยซัด กกต จัดเลือกตั้งบิดเบี้ยว จี้ต้องรับผิดชอบ ข่าวการเมือง

ดาหน้าถล่มกกต. “พท.” แฉผลคะแนนศรีสะเกษเขย่ง ภูมิธรรมซัดเลือกตั้ง 69 วิปริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถูกใจชาวเน็ต! “ป๋าเต็ด” ยกย่อง “วีรสตรีชุดขาว” เขต 1 ชลบุรี ลั่นอยากให้เป็นประธาน กกต. เดี๋ยวนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ยกย่อง มวลชนชลบุรี เขต 1 ปกป้องเสียงตัวเอง หลังเลือกตั้งพิรุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์ขอบคุณทุกคะแนน ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวัง แต่ไม่ท้อ สัญญาทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 11:16 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดคะแนนเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1

เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

ซิโนไท แจงสาเหตุโดมถล่ม เจอลมพายุหมุน ยืนยันก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button