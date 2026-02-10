วาทะจี้ใจ “พระมหานภันต์” ดึงสติคนไทย ลั่น “เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดาหาสมควรไม่”
ธรรมะจัดสรรหลังเลือกตั้ง “พระมหานภันต์” โพสต์เตือนสติสังคม แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา แต่เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดา “หาสมควรไม่” ชาวเน็ตแห่สาธุรัวๆ
ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ยังคงร้อนระอุไปด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปมหีบบัตร หรือคะแนนเขย่ง ล่าสุด พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท (ป.ธ. 9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และประธานมูลนิธิสถาบันเพื่อการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้ออกมาโพสต์ข้อคิดเตือนสติสังคมผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งกลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตต่างพากันแชร์ต่อด้วยความศรัทธา
พระมหานภันต์ ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง กินใจ และสะท้อนภาพรวมของสังคมไทยในขณะนี้ โดยระบุว่า
“เจริญพรวันพระ เมื่อแข่งขัน ย่อมมีแพ้-ชนะ เป็นเรื่องธรรมดา แต่เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดา หาสมควรไม่”
ทันทีที่ข้อความนี้ถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและพิมพ์คำว่า “สาธุ” กันอย่างล้นหลาม หลายคนตีความว่าข้อคิดนี้ช่างสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ที่มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการเลือกตั้งในหลายจุด โดยมองว่าเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ตระหนักถึงความถูกต้องและจริยธรรมมากกว่าผลแพ้ชนะ
อย่างไรก็ตาม ข้อคิดดังกล่าวถือเป็นคติธรรมเตือนใจในภาพรวม เพื่อส่งเสริมความตื่นรู้และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยมุ่งหวังให้คนไทยยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม
