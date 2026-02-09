แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ
แฉพิรุธ “เลือกตั้ง 69” จับตา “สูตรกาเบอร์เดียว” ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ ชี้ช่องโหว่ซื้อเสียงแบบ “กันพลาด”
ขจร เจียรนัยพานิชย์ หรือ @khajochi บล็อกเกอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของผลคะแนนเลือกตั้ง 69 นส่วนของคะแนนบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าสงสัยในกลุ่มพรรคการเมืองที่จับสลากได้หมายเลข เลขตัวเดียว เช่น เบอร์ 1-5 ทั้งที่ไม่ใช่พรรคใหญ่ มีคนเลือกแบบเขตน้อยมาก
จากข้อมูลที่มีการนำมาเปิดเผย พบข้อสังเกตว่า นำคะแนน สส. แบบแบ่งเขต มาเปรียบเทียบกับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อของพรรคกลุ่มดังกล่าว ปรากฏว่าบางพรรคได้รับคะแนนไว้วางใจจากคนในพื้นที่ เพียงหลักร้อยคะแนน อาทิ 459 คะแนน แต่กลับสามารถกวาดคะแนนบัญชีรายชื่อไปได้ถล่มทลายถึงกว่า 620,000 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันมากกว่า 100 เท่า ฃ
ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าเหตุใดคนในพื้นที่จึงไม่เลือกผู้สมัครของพรรค แต่คนทั้งประเทศกลับเทคะแนนให้ในบัตรบัญชีรายชื่ออย่างมหาศาลเช่นนี้
เจ้าของโพสต์ได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ว่า อาจเกิดจากกลยุทธ์การ “ซื้อเสียง” รูปแบบหนึ่งที่เน้นความง่ายและป้องกันความสับสน “กันพลาด”
กล่าวคือ ผู้จ่ายเงินจะกำชับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “กาเบอร์เดียวทั้ง 2 ใบ” ตัวอย่างเช่น หากมีการซื้อเสียงเพื่อให้เลือกผู้สมัครเขตเบอร์ 1 ก็จะสั่งให้กาเบอร์ 1 ในบัตรบัญชีรายชื่อไปด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ
พรรคการเมืองใหญ่จำนวนมากมักจะส่งผู้สมัครลงครบทุกเขต เพื่อให้มีโอกาสจับสลากได้เบอร์เลขตัวเดียว ซึ่งผลลัพธ์ทางอ้อมที่ได้คือพรรคเหล่านี้จะได้คะแนนบัญชีรายชื่อฟรี ตามมาด้วยจำนวนมากในระดับหลักแสนคะแนน ซึ่งมากพอที่จะเปลี่ยนเป็นที่นั่ง สส. บัญชีรายชื่อได้ถึง 1-2 ที่นั่ง
ทั้งนี้ ความผิดปกติดังกล่าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก ข้อมูลชี้ว่าในการเลือกตั้งปี 2566 ก็เกิดรูปแบบเดียวกัน คือพรรคที่จับได้เบอร์ 1-9 ล้วนมีคะแนนบัญชีรายชื่อพุ่งขึ้นแตะหลักแสนทุกพรรค ไม่ว่าผู้สมัครในเขตจะได้คะแนนน้อยเพียงใดก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นร่องรอยความผิดปกติและวิธีการที่ถูกนำมาใช้ซ้ำรอยเดิมในการเลือกตั้งปี 69 นี้
