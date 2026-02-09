ข่าวการเมือง

แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:12 น.
82

แฉพิรุธ “เลือกตั้ง 69” จับตา “สูตรกาเบอร์เดียว” ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ ชี้ช่องโหว่ซื้อเสียงแบบ “กันพลาด”

ขจร เจียรนัยพานิชย์ หรือ @khajochi บล็อกเกอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของผลคะแนนเลือกตั้ง 69 นส่วนของคะแนนบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าสงสัยในกลุ่มพรรคการเมืองที่จับสลากได้หมายเลข เลขตัวเดียว เช่น เบอร์ 1-5 ทั้งที่ไม่ใช่พรรคใหญ่ มีคนเลือกแบบเขตน้อยมาก

จากข้อมูลที่มีการนำมาเปิดเผย พบข้อสังเกตว่า นำคะแนน สส. แบบแบ่งเขต มาเปรียบเทียบกับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อของพรรคกลุ่มดังกล่าว ปรากฏว่าบางพรรคได้รับคะแนนไว้วางใจจากคนในพื้นที่ เพียงหลักร้อยคะแนน อาทิ 459 คะแนน แต่กลับสามารถกวาดคะแนนบัญชีรายชื่อไปได้ถล่มทลายถึงกว่า 620,000 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันมากกว่า 100 เท่า ฃ

ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าเหตุใดคนในพื้นที่จึงไม่เลือกผู้สมัครของพรรค แต่คนทั้งประเทศกลับเทคะแนนให้ในบัตรบัญชีรายชื่ออย่างมหาศาลเช่นนี้

เจ้าของโพสต์ได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ว่า อาจเกิดจากกลยุทธ์การ “ซื้อเสียง” รูปแบบหนึ่งที่เน้นความง่ายและป้องกันความสับสน “กันพลาด”

กล่าวคือ ผู้จ่ายเงินจะกำชับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “กาเบอร์เดียวทั้ง 2 ใบ” ตัวอย่างเช่น หากมีการซื้อเสียงเพื่อให้เลือกผู้สมัครเขตเบอร์ 1 ก็จะสั่งให้กาเบอร์ 1 ในบัตรบัญชีรายชื่อไปด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ

พรรคการเมืองใหญ่จำนวนมากมักจะส่งผู้สมัครลงครบทุกเขต เพื่อให้มีโอกาสจับสลากได้เบอร์เลขตัวเดียว ซึ่งผลลัพธ์ทางอ้อมที่ได้คือพรรคเหล่านี้จะได้คะแนนบัญชีรายชื่อฟรี ตามมาด้วยจำนวนมากในระดับหลักแสนคะแนน ซึ่งมากพอที่จะเปลี่ยนเป็นที่นั่ง สส. บัญชีรายชื่อได้ถึง 1-2 ที่นั่ง

ทั้งนี้ ความผิดปกติดังกล่าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก ข้อมูลชี้ว่าในการเลือกตั้งปี 2566 ก็เกิดรูปแบบเดียวกัน คือพรรคที่จับได้เบอร์ 1-9 ล้วนมีคะแนนบัญชีรายชื่อพุ่งขึ้นแตะหลักแสนทุกพรรค ไม่ว่าผู้สมัครในเขตจะได้คะแนนน้อยเพียงใดก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นร่องรอยความผิดปกติและวิธีการที่ถูกนำมาใช้ซ้ำรอยเดิมในการเลือกตั้งปี 69 นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ ข่าว

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

3 นาที ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง ข่าวการเมือง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

4 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

39 นาที ที่แล้ว
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

40 นาที ที่แล้ว
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด ข่าวการเมือง

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

46 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน จี้ เขต 1 จ.พิจิตร เจอบัตรเขย่งเกินผู้ใช้สิทธิ 3 หมื่นใบ ข่าวการเมือง

พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ตอบสถานะรักล่าสุด บันเทิง

ย้อนฟัง พิธา เปิดใจรักใหม่ เข้ากับลูกสาวได้ดี บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนวงการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ทหารเกาหลีใต้ตก ขณะฝึกซ้อมลงจอด กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าว

ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ภูมิใจไทย แลนด์สไลด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ข่าว

กล้าธรรม ยันไม่มีส้มหล่น! ผลคะแนนสะท้อนปชช.ไว้วางใจ เกือบล้มแชมป์เก่าหลายเขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาดเจ็บ 4 ราย อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี สั่งปิดพื้นที่หวั่นถล่มซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งสมุทรปราการ 2569 สส. 8 เขต ไม่เป็นทางการ ส้มสีแตก ข่าวการเมือง

สมุทรปราการแตก! “พรรคประชาชน” กวาดเรียบ 7 เขต “ภูมิใจไทย” เบียด 1 ที่นั่ง เพื่อไทยกินแห้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทางเลือกใหม่” ขอบคุณทุกคะแนน ดันเข้าสภา เดินหน้านโยบายอวกาศ-ไดโนเสาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้ ทำคนสับสนลงประชามติ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้โง่หรือชั่ว บิดเบือนข้อมูลประชามติ โยงแก้ ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มารีญา พูลเลิศลาภ แสดงจุดยืนการเมืองในวันเลือกตั้ง 69 บันเทิง

ส่องโพสต์ “มารีญา” วันเลือกตั้ง 69 ชวนจับตา กกต. ลุ้นรีเทิร์นกระแสจิ้น “ทิม พิธา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ว่า สส.ภูเก็ต ภท. เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ &quot;รีบตายไวๆ&quot; หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ “รีบตายไวๆ” หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี ยังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เขียนถึงผู้สนับสนุนพรรคส้ม ประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอแค่ชนะครั้งเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ตัวซวยพรรคอักษรย่อ ต บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ขยี้หนัก “ตัวซวยพรรค” ปากพาพังเชียร์ใครล่มจมหมด หวังคนใหม่ก็ไม่ได้เป็น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:12 น.
82
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button