“ไอซ์” ท้า กกต. นับคะแนนชลบุรีใหม่ เย้ยไม่กล้านับ เพราะเดี๋ยวไม่เท่าเดิม
ไอซ์ รักชนก ท้า กกต. นับคะแนนชลบุรีใหม่ ถ้าไม่ทำผิด จะกลัวอะไร กลัวนับใหม่แล้วคะแนนพลิกหรอ เย้ยไม่กล้านับ เพราะเดี๋ยวไม่เท่าเดิม
จากกรณีร้อนจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีมวลชนเดินทางไปยังเทศบาลแสนสุข หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสถึงการทำงานของ กกต. ก่อนที่จะพบว่ามีรถกำลังขนหีบเลือกตั้งออกไป จึงทำให้เกิดการปิดล้อมและขอดูคะแนน รวมถึงเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น
ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้ว่า “ชลบุรีเขต 1 ถ้า กกต. ไม่ได้ทำอะไรผิดนับอย่างตรงไปตรงมาแต่แรก จะกลัวอะไร ประชาชนเห็นความผิดปกติ หลักฐานคือบัตรเขย่งชัดเจน ต้องถามผู้มีอำนาจก่อน ใครหรอผู้มีอำนาจในชลบุรี กลัวนับใหม่แล้วคะแนนพลิกหรอ ผู้สมัครกล้าสาบานว่าไม่ทุจริตเลือกตั้ง ถ้าไม่ทำขอให้เจริญ ถ้าทำขอให้ชาตินี้ไม่ตายดี”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “หัวเด็ดตีนขาด ให้นับใหม่ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวนับแล้วไม่ได้เท่าเดิม”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชลบุรีระอุ! เจอใบคะแนนในถังขยะ พบพรรคส้มชนะ จี้ กกต. นับคะแนนใหม่
- เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: