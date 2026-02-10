ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ท้า กกต. นับคะแนนชลบุรีใหม่ เย้ยไม่กล้านับ เพราะเดี๋ยวไม่เท่าเดิม

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 08:53 น.
58

ไอซ์ รักชนก ท้า กกต. นับคะแนนชลบุรีใหม่ ถ้าไม่ทำผิด จะกลัวอะไร กลัวนับใหม่แล้วคะแนนพลิกหรอ เย้ยไม่กล้านับ เพราะเดี๋ยวไม่เท่าเดิม

จากกรณีร้อนจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีมวลชนเดินทางไปยังเทศบาลแสนสุข หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสถึงการทำงานของ กกต. ก่อนที่จะพบว่ามีรถกำลังขนหีบเลือกตั้งออกไป จึงทำให้เกิดการปิดล้อมและขอดูคะแนน รวมถึงเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น

ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้ว่า “ชลบุรีเขต 1 ถ้า กกต. ไม่ได้ทำอะไรผิดนับอย่างตรงไปตรงมาแต่แรก จะกลัวอะไร ประชาชนเห็นความผิดปกติ หลักฐานคือบัตรเขย่งชัดเจน ต้องถามผู้มีอำนาจก่อน ใครหรอผู้มีอำนาจในชลบุรี กลัวนับใหม่แล้วคะแนนพลิกหรอ ผู้สมัครกล้าสาบานว่าไม่ทุจริตเลือกตั้ง ถ้าไม่ทำขอให้เจริญ ถ้าทำขอให้ชาตินี้ไม่ตายดี”

ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “หัวเด็ดตีนขาด ให้นับใหม่ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวนับแล้วไม่ได้เท่าเดิม”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

