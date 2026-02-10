ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ท้าสาบาน ถ้าทุจริตขอให้ไม่ตายดี
ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬารโยงฮั้ว สว. คุมองค์กรอิสระ ลั่น ชลบุรีเขต 1 ไม่ยอมนับใหม่ หรือกลัวไม่ได้เท่าเดิม ท้าผู้สมัครสาบานไม่ทุจริต ถ้าไม่ทำขอให้เจริญ แต่ถ้าทำขอให้ไม่ตายดี
ความคืบหน้าล่าสุด นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ติดตามสถานการณ์มาตลอดและเป็นห่วงทุกฝ่าย หลังการเจรจานำกล่องบัตรของ จ.ชลบุรี เขต 1 เข้ามาเก็บรักษาเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ท่ามกลางประชาชนที่พากันเฝ้าสถานการณ์พร้อมเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ ตอนนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อรอฟังผลการประชุมจาก กกต. กลาง
ขณะที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาแสดงความเห็นหลังมีการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ ระบุว่า “มาถึงเวลานี้ มันก็ชัดเจนแล้วนะ ว่านี่คือการโกงเลือกตั้งครั้งมโหฬาร เข้าใจยังทำไมถึงต้องฮั้ว สว. เพราะสามารถสั่งให้ สว. ไปเลือก กกต. ปปช. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ไงล่ะ”
ก่อนหน้านี้ เธอให้ความเห็นไว้ว่า “หัวเด็ดตีนขาด ให้นับใหม่ไม่ได้ เพราะเดี๋ยวนับแล้วไม่ได้เท่าเดิม” พร้อมอธิบายสถานการณ์ของเขต 1 จ.ชลบุรี ไว้ว่า “ชลบุรีเขต 1 ถ้า กกต. ไม่ได้ทำอะไรผิดนับอย่างตรงไปตรงมาแต่แรก จะกลัวอะไร ประชาชนเห็นความผิดปกติ หลักฐานคือบัตรเขย่งชัดเจน ต้องถามผู้มีอำนาจก่อน ใครหรอผู้มีอำนาจในชลบุรี กลัวนับใหม่แล้วคะแนนพลิกหรอ” และ “ผู้สมัครกล้าสาบานว่าไม่ทุจริตเลือกตั้ง ถ้าไม่ทำขอให้เจริญ ถ้าทำขอให้ชาตินี้ไม่ตายดี”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ
- “ไอซ์” ท้า กกต. นับคะแนนชลบุรีใหม่ เย้ยไม่กล้านับ เพราะเดี๋ยวไม่เท่าเดิม
- ส่องโพสต์ “ไอซ์ รักชนก” หลังผลคะแนนไม่เป็นใจ ทั้งเลือกตั้งและทีมรัก!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: