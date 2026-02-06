ข่าว

ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 13:45 น.
54
ไอซ์ รักชนก ซัดประกันสังคมผลาญฉ่ำ หลังนายอาร์มแฉยับงบ IT พันล้าน

ไอซ์ รักชนก ซัด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ สวนทางบริการผู้ประกันตนเหมือนมาขอส่วนบุญ ลั่นแรง ทุกโครงการ มีคนหาแxกเงินทอน ต้องล้างให้หมด หลังนายอาร์มแฉงบไอทีหลักล้าน

ชาวแชทเกาะจอรอฟังล้นหลาม เมื่อ นายอาร์ม (9arm) หรือ ดร.ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล อินฟลูเอนเซอร์สายไอทีและวิศวกรซอฟต์แวร์ ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผ่านรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ถึงความผิดปกติและความไม่สมเหตุสมผลของโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้านไอทีของสำนักงานประกันสังคม ทำเอา ไอซ์ รักชนก ถึงกับทนไม่ไหว โพสต์ข้อความฟาดกลับแบบจุก ๆ สะท้อนความเหลื่อมล้ำระหว่างงบที่ใช้กันเองกับสิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับ

ก่อนหน้านี้ นายอาร์ม ได้รับเชิญเข้าไปรับฟังข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคม เจ้าตัวได้ออกมาพูดผ่านรายการถึงโครงการแอปพลิเคชันมูลค่า 850 ล้านบาท และโครงการอื่น ๆ ที่ทำให้ต้องร้องว้าวกับตัวเลขงบประมาณที่สูงลิ่วเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น โครงการระบบอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ ห้องใหญ่ ใช้งบถึง 14 ล้านบาท หรือ ค่าเช่า Dark Fiber (สายอินเทอร์เน็ตส่วนตัว) เพื่อแบ็กอัปข้อมูลเดือนละ 24 ล้านบาท จนมีการตั้งคำถามว่าจำเป็นต้องใช้ขนาดนี้เชียวหรือ ปริมาณข้อมูลเทียบเท่ากับเพนตากอน (กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) เลยหรือไม่?

ส่วนโครงการแอปฯ 850 ล้านบาท ยังใช้ฐานข้อมูลเก่ามาทดสอบ ซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาด และอ้างเรื่องความมั่นคงเมื่อถูกถามเรื่องซอฟต์แวร์

นายอาร์ม แฉยับงบไอทีประกันสังคมพันล้าน ค่าเน็ต-ห้องประชุมแพง
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

หลังจากที่รายการจบลง สาวไอซ์ออกมาร่ายยาวแสดงความเห็นอย่างดุเดือดผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ชี้ให้เห็นถึงความย้อนแย้งระหว่างการใช้งบประมาณภายในกับการให้บริการผู้ประกันตน ระบุว่า

“รายการคุยนอกจอวันนี้ พี่ยุทธ x นายอาร์ม ถ้าฟังตั้งแต่เริ่มรายการคุณจะเห็นว่าความแตกต่างที่ย้อนแย้ง เปิดรายการว่าด้วยเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลที่เป็นการให้บริการกับผู้ประกันตนโดยตรง ทำดี ๆ ผู้ประกันตนก็จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆ แต่ประกันสังคมทำเหมือนเค้ามาขอส่วนบุญส่วนกุศล ฟอกไตต้องสำรองออกเอง หาเงินไม่ได้ก็ไม่ได้ฟอก, ย้ายโรงพยาบาลไม่ได้ยา ต้องให้นายกด่าออกสื่อก็จะอนุมัติ, เรื่องสิทธิ์ที่ถึงมือ ผปกต. กลับทำแบบอนาถา ไม่ใส่ใจ

แต่พอเป็นงบที่ใช้กันเองในสำนักงานไม่มีใครรู้เห็น ผลาญฉ่ำ ทุกอย่างใช้ของดี จ่ายสเปค VIP ทั้งหมด เอาว่าบริษัทระดับประเทศหรือระดับโลกยังไม่เลือกใช้ ของฟุ่มเฟือยเท่าประกันสังคมเลย แต่ VIP แค่ตอนจ่ายนะ ของที่ได้มาใช้ มูลค่าต้องหาร 5 สิทธิ์ที่ให้ผู้ประกันเหมือนเจียดเงินมาสงเคราะห์

แต่เวลาถลุงใช้กันเองในสำนักงาน ผลาญกันฉ่ำ ส่วนต่างไปไหน ไม่ต้องมาเหนียมอายกันหรอก รู้ไว้เลยว่าทุกโครงการ มีคนรอหาแดกกับเงินทอนทั้งนั้น เพราะโดนจับได้ก็ชิล ๆ กว่าคดีจะจบ 10-20 ปี แต่มีเงินใช้สบายๆเป็นร้อย ๆ ล้านไปทั้งชีวิต

สิ่งที่ทุกท่านพบเจอไม่ใช่บุญทำกรรมแต่ง แต่มันคือน้ำมือของมนุษย์ เป็นความตั้งใจของพวกเค้า #ประกันสังคัง ต้องล้างบางซากเดนพวกนี้ให้หมด อย่าให้เหลือเชื้อปรสิต ทั้งปัจจุบันและย้อนกลับไปในอดีตด้วย”

ไอซ์ รักชนก โพสต์หลังนายอาร์มออกรายการสรยุทธ แฉประกันสังคม
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ไอซ์ รักชนก
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก-3
ภาพจาก Instagram : nanaicez

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

