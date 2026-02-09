ข่าวกีฬา

ส่องโพสต์ “ไอซ์ รักชนก” หลังผลคะแนนไม่เป็นใจ ทั้งเลือกตั้งและทีมรัก!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 10:50 น.
120
ภาพ @เดลินิวส์

กลายเป็นประเด็นไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตทั้งขำทั้งสงสาร เมื่อ “ไอซ์ รักชนก” กระบอกเสียงคนสำคัญของพรรคประชาชน ต้องเผชิญกับค่ำคืนที่ “จุก” ยิ่งกว่าใคร เมื่อผลการเลือกตั้งใหญ่ 2569 ในหลายพื้นที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้า แถมทีมรักอย่างลิเวอร์พูลยังโดนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกมาเชือดถึงถิ่น ทำเอาเจ้าตัวถึงกับหลุดโพสต์ตัดพ้อ “แพ้แม่งทุกสนาม” จนทัวร์แซวแห่ลงประโยคเด็ด “ละโม้ไว้เยอะซะด้วย”

ควันหลงหลังปิดหีบเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศการนับคะแนนที่ลากยาวมาจนถึงรุ่งเช้าวันนี้ (9 ก.พ.) ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับ “ไอซ์ รักชนก ศรีนอก” อดีตสส. ฝีปากกล้าจากพรรคประชาชนเท่าใดนัก หลังจากที่เธอทุ่มสุดตัวปลุกระดมให้แฟนคลับ “แบกเก้าอี้-ถือไฟฉาย” ไปเฝ้าหีบเลือกตั้งในเขตยุทธศาสตร์อย่าง ชลบุรี และ พะเยา แต่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกลับออกมาแบบพลิกล็อกในหลายจุด

ทว่าสิ่งที่ทำให้ความเจ็บช้ำทวีคูณ คือการที่เธอในฐานะ “เดอะ ค็อป” ตัวยง ต้องมาเห็นลิเวอร์พูลทีมรัก โดนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกมาถล่มถึงแอนฟิลด์ 1-2 ในช่วงนาทีบาป (ทดเจ็บ 90+4) จากจุดโทษของเออร์ลิง ฮาลันด์ ทำให้หลังจบเกมฟุตบอลพ่วงด้วยผลคะแนนเลือกตั้งที่เริ่มเห็นเค้าลางความพ่ายแพ้ในบางเขต

มีรายงานว่า รักชนก ได้เคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์ด้วยข้อความสั้นๆ แต่กินใจความลึกซึ้งว่า “แพ้แม่งทุกสนาม ทั้งบอลทั้งเลือกตั้ง” ก่อนหล่นเสียงหวัเราะหนักผ่นเลขห้าถึง 38 ตัวเลยทีเดียว

Rukchanok Srinork liverpool
ภาพ @Facebook

คำโพสต์นี้กลายเป็นหัวเชื้อชั้นดีที่ทำให้กลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองและแฟนบอลทีมคู่แข่ง เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด โดยเจ้าตัวยังแกล้งตัดพ้อตัวเองด้วยประโยคคลาสสิคที่ว่า “ละโม้ไว้เยอะซะด้วย” สื่อถึงความมั่นใจในชัยชนะของพรรคและทีมรักมาโดยตลอดก่อนวันชี้ชะตา

ไอซ์ รักชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์ ลั่น ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ-1
ภาพจาก : FB Amarin News

ทั้งนี้บรรยากาศในเพจของนักการเมืองสาวพรรคส้มกลายเป็นสมรภูมิย่อมๆ มีทั้งกลุ่มแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจ บอกว่า “แพ้ได้ก็เริ่มใหม่ได้” ขณะที่อีกฝั่งก็เข้ามาคอมเมนต์ตอกย้ำเรื่องความพ่ายแพ้ โดยมองว่าความมั่นใจที่เกินพอดีอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความผิดหวังในครั้งนี้ดูรุนแรงกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักการเมืองสาวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสมรภูมิอย่างรักชนก การพ่ายแพ้ในเกมกีฬาและการเมืองครั้งนี้ อาจเป็นเพียง “การถอยหลังเพื่อก้าวกระโดด” ในอนาคต แต่ที่แน่ๆ วันนี้เจ้าตัวคงต้องรับมือกับ “ฝีปาก” ของชาวเน็ตที่ขุดคำพูดเก่าๆ มาแซวกันแบบไม่เว้นวรรคให้หายใจ

ตัดภาพมาที่เกมลูกหนัง ปัจจุบันหลังความพ่ายแพ้นัดล่าสุดทำให้ “ลิเวอร์พูล” ยังคงนิ่งอยู่อันดับ 6 มี 39 คะแนนเท่าเดิม โดนแมนฯ ยูไนเต็ด อันดับ 4 และเชลซี อันดับ 5 ทิ้งห่างออกไปเป็นห้าและสี่แต้มตามลำดับ.

(AP Photo/Jon Super)
ฮาร์แลนด์ ตำแหน่งดาวซัลโวพรีเมีบร์ลกอังกฤษล่าสุด
(AP Photo/Jon Super)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! ป.ป.ช. ฟัน 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ 112 ส่งศาลฎีกาชี้ชะตา

8 นาที ที่แล้ว
จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย ข่าวการเมือง

จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งชลบุรี 2569 สส. 10 เขต ไม่เป็นทางการ

14 นาที ที่แล้ว
สรยุทธสัมภาษณ์อนุทินหลังชนะเลือกตั้ง 2569 ข่าว

เปิดวาทะจี้ใจ “อนุทิน” หล่นขอบคุณ พรรคประชาชน กลางรายการสรยุทธ

20 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตแฉนาทีเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งไม่ให้ถ่ายภาพ ข่าวการเมือง

ศรีสะเกษพิรุธ? เจ้าหน้าที่รุมมุงบัตรดี-เสีย ห้ามถ่ายรูป ปิดไฟไล่ อ้างรบกวนการทำงาน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้สาเหตุชนะเลือกตั้ง เพราะประชาชนมั่นใจการทำงานของพรรค

21 นาที ที่แล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล เปิดใจเกี่ยวกับดีล MOA พรรคประชาชน เพื่อเป็นนายกฯ ขัดตาทัพ ข่าวการเมือง

อนุทิน เปิดใจดีล MOA พรรคประชาชน นั่งนายกฯ ขัดตาทัพเพื่อยุบสภา

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สกลนคร เจอบัตรเขย่ง คะแนนเกินจริง 105 ใบ กกต. คาดว่าเจ้าหน้าที่สับสน

35 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดอนุทิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 หลังชนะเลือกตั้ง 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด อนุทิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 หลังภูมิใจไทยชนะเลือกตั้ง

49 นาที ที่แล้ว
เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี ข่าวการเมือง

เฮ้ง สุชาติ สุดซึ้ง พระคุณพ่อแม่ ลุ้นผลเลือกตั้งยันเที่ยงคืน ขอทำเพื่อชาวชลบุรี

52 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? &quot;ณัฐพงษ์&quot; ส่งข้อความหา &quot;สรยุทธ&quot; กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69 ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? “เท้ง ณัฐพงษ์” ส่งข้อความหา “สรยุทธ” กลางดึก หลังรู้ผลเลือกตั้ง 69

53 นาที ที่แล้ว
เปิดวาร์ปตำรวจหล่อหน่วยเลือกตั้งบางกอกน้อย ข่าว

ไวรัล ตำรวจหน่วยเลือกตั้งหล่อ โพสต์ชวนใช้สิทธิ ทำโซเชียลแตก แห่เปิดวาร์ปด่วน

56 นาที ที่แล้ว
มติมหาชน คนไทย 19.8 ล้านเสียง &quot;เห็นชอบ&quot; ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ข่าวการเมือง

4 เหตุผล มติมหาชน คนไทย 19.8 ล้านเสียง “เห็นชอบ” ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรายุทธิ์” เลขาพรรคประชาชน ประกาศลาออก ไม่ได้ 200 ที่นั่งตามที่ตั้งเป้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส่องโพสต์ “ไอซ์ รักชนก” หลังผลคะแนนไม่เป็นใจ ทั้งเลือกตั้งและทีมรัก!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้ง 2569 เพื่อหารือเรื่องพักหนี้ 3 ปี เศรษฐกิจ

พักหนี้ 3 ปี ภูมิใจไทย เริ่มเร็วสุดวันไหน? หลัง “อนุทิน” จัดตั้งรัฐบาลใหม่ 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลการเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้ง สส. นครราชสีมา 2569 ทั้ง 16 เขต ไม่เป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพจดังวิเคราะห์ 4 ปัจจัย หนุน “ภูมิใจไทย” ชนะเลือกตั้ง แลนด์สไลด์มากถึง 193 ที่นั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.ปทุมธานี แจงสาเหตุ เอาถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด ประท้วงวุ่นเขต 7

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองประกวดมิสแกรนด์ลำพูนประกาศปลด แพรว นิติรัตน์ พ้นตำแหน่ง บันเทิง

ดราม่า ปลดฟ้าผ่า “มิสแกรนด์ลำพูน 2026” เซ่นปมคุณสมบัติ “แพรว นิติรัตน์” ร่ายยาวโต้กลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ ข่าวการเมือง

ผลเลือกตั้งกรุงเทพ 2569 ทั้ง 33 เขต รายชื่อ สส. ไม่เป็นทางการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์หลังคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการเผยภูมิใจไทยนำ ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด โพสต์ระบาย เห็นคะแนนแล้วอยากเมา ลั่น เคารพทุกเสียง ขอให้มีความสุขกับคนที่เลือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีดีใจ ได้ชักว่าวบนหลังคา หลังทางการปลดแบน “เทศกาลว่าว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูล พบ แมนซิตี้ ข่าวกีฬา

ตัดเกรด 11 นักเตะ หลังเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล 1-2 แมนซิตี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 10:50 น.
120
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

ด่วน! ป.ป.ช. ฟัน 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ 112 ส่งศาลฎีกาชี้ชะตา

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

จับพิรุธเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 10 จนท.ไม่นับคะแนน แต่เว็บ กกต. รายงานผลเรียบร้อย

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

ผลเลือกตั้งชลบุรี 2569 สส. 10 เขต ไม่เป็นทางการ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button