ส่องโพสต์ “ไอซ์ รักชนก” หลังผลคะแนนไม่เป็นใจ ทั้งเลือกตั้งและทีมรัก!
กลายเป็นประเด็นไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตทั้งขำทั้งสงสาร เมื่อ “ไอซ์ รักชนก” กระบอกเสียงคนสำคัญของพรรคประชาชน ต้องเผชิญกับค่ำคืนที่ “จุก” ยิ่งกว่าใคร เมื่อผลการเลือกตั้งใหญ่ 2569 ในหลายพื้นที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้า แถมทีมรักอย่างลิเวอร์พูลยังโดนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกมาเชือดถึงถิ่น ทำเอาเจ้าตัวถึงกับหลุดโพสต์ตัดพ้อ “แพ้แม่งทุกสนาม” จนทัวร์แซวแห่ลงประโยคเด็ด “ละโม้ไว้เยอะซะด้วย”
ควันหลงหลังปิดหีบเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 บรรยากาศการนับคะแนนที่ลากยาวมาจนถึงรุ่งเช้าวันนี้ (9 ก.พ.) ดูจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับ “ไอซ์ รักชนก ศรีนอก” อดีตสส. ฝีปากกล้าจากพรรคประชาชนเท่าใดนัก หลังจากที่เธอทุ่มสุดตัวปลุกระดมให้แฟนคลับ “แบกเก้าอี้-ถือไฟฉาย” ไปเฝ้าหีบเลือกตั้งในเขตยุทธศาสตร์อย่าง ชลบุรี และ พะเยา แต่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกลับออกมาแบบพลิกล็อกในหลายจุด
ทว่าสิ่งที่ทำให้ความเจ็บช้ำทวีคูณ คือการที่เธอในฐานะ “เดอะ ค็อป” ตัวยง ต้องมาเห็นลิเวอร์พูลทีมรัก โดนแมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกมาถล่มถึงแอนฟิลด์ 1-2 ในช่วงนาทีบาป (ทดเจ็บ 90+4) จากจุดโทษของเออร์ลิง ฮาลันด์ ทำให้หลังจบเกมฟุตบอลพ่วงด้วยผลคะแนนเลือกตั้งที่เริ่มเห็นเค้าลางความพ่ายแพ้ในบางเขต
มีรายงานว่า รักชนก ได้เคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์ด้วยข้อความสั้นๆ แต่กินใจความลึกซึ้งว่า “แพ้แม่งทุกสนาม ทั้งบอลทั้งเลือกตั้ง” ก่อนหล่นเสียงหวัเราะหนักผ่นเลขห้าถึง 38 ตัวเลยทีเดียว
คำโพสต์นี้กลายเป็นหัวเชื้อชั้นดีที่ทำให้กลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองและแฟนบอลทีมคู่แข่ง เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด โดยเจ้าตัวยังแกล้งตัดพ้อตัวเองด้วยประโยคคลาสสิคที่ว่า “ละโม้ไว้เยอะซะด้วย” สื่อถึงความมั่นใจในชัยชนะของพรรคและทีมรักมาโดยตลอดก่อนวันชี้ชะตา
ทั้งนี้บรรยากาศในเพจของนักการเมืองสาวพรรคส้มกลายเป็นสมรภูมิย่อมๆ มีทั้งกลุ่มแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจ บอกว่า “แพ้ได้ก็เริ่มใหม่ได้” ขณะที่อีกฝั่งก็เข้ามาคอมเมนต์ตอกย้ำเรื่องความพ่ายแพ้ โดยมองว่าความมั่นใจที่เกินพอดีอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความผิดหวังในครั้งนี้ดูรุนแรงกว่าปกติ
อย่างไรก็ตาม สำหรับนักการเมืองสาวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสมรภูมิอย่างรักชนก การพ่ายแพ้ในเกมกีฬาและการเมืองครั้งนี้ อาจเป็นเพียง “การถอยหลังเพื่อก้าวกระโดด” ในอนาคต แต่ที่แน่ๆ วันนี้เจ้าตัวคงต้องรับมือกับ “ฝีปาก” ของชาวเน็ตที่ขุดคำพูดเก่าๆ มาแซวกันแบบไม่เว้นวรรคให้หายใจ
ตัดภาพมาที่เกมลูกหนัง ปัจจุบันหลังความพ่ายแพ้นัดล่าสุดทำให้ “ลิเวอร์พูล” ยังคงนิ่งอยู่อันดับ 6 มี 39 คะแนนเท่าเดิม โดนแมนฯ ยูไนเต็ด อันดับ 4 และเชลซี อันดับ 5 ทิ้งห่างออกไปเป็นห้าและสี่แต้มตามลำดับ.
