ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ
อุบลฯ เดือด ชาวบ้านรวมตัวถามหาความโปร่งใส หลังพบพิรุธเขตเลือกตั้งที่ 6 ปิดหีบครบ 24 ชม. ยังนับคะแนนไม่เสร็จ-ไม่เขียนประกาศ จนท.อ้างระบบล่ม แต่ขนหีบไป กกต.จังหวัดแล้ว
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า บรรยากาศบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านนับร้อยคนเดินทางมาชูป้ายทวงถามความยุติธรรม และความโปร่งใสในการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.อุบลฯ เขต 6 หลังปิดหีบครบ 24 ชั่วโมงแล้ว แต่ยังไม่มีการเขียนประกาศผลหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบ
ขณะที่ทางแกนนำชาวบ้าน และ ตัวแทนผู้สมัครสส.เบอร์ 2 พรรคไทยรวมพลัง ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “ชาวบ้านไม่ได้ติดใจเรื่องแพ้ชนะ แต่ติดใจเรื่องกระบวนการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ยอมนำผลคะแนนมาติดแสดงให้ตรวจสอบ แต่กลับไล่ให้ไปดูทางออนไลน์ ซ้ำร้ายยังมีข้อมูลว่ามีการย้ายบัตรลงคะแนนออกไปเก็บที่ กกต.จังหวัดแล้วบางส่วน ทั้งที่ผลรวมคะแนนอย่างเป็นทางการยังไม่แจ้งให้ประชาชนทราบ ทำให้ประชาชนเรียกร้องถึงความไม่โปร่งใสในการรับคะแนนของเขต 6”
ทางด้านเจ้าหน้าที่ กกต.เขต 6 ได้ออกมาชี้แจงถึงข้อผิดพลาดที่ประชาชนออกมารวมถึงเรียกร้อง ระบุว่า “ปัญหาเกิดจากระบบประมวลผลของ กกต.กลาง ‘ล่ม’ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลดิจิทัลมาสรุปยอดได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งประสานขอข้อมูลดิบจากแต่ละอำเภอเพื่อนำมารวมคะแนนด้วยมือ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมยอมรับว่ามีการบกพร่องเรื่องการสื่อสารที่ทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจผิด”
อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวดูเหมือนจะยังไม่สามารถคลายความสงสัยของมวลชนได้ ชาวบ้านที่มารวมตัวประท้วงยังคงยืนยันคำเดิมว่า “หากภายในคืนนี้ยังไม่มีการประกาศผลคะแนนที่ชัดเจนและจับต้องได้ ณ ศูนย์ประสานงานเขต 6 ชาวบ้านทั้งหมดจะเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทวงถามความจริงให้ถึงที่สุด”
ความคืบหน้าล่าสุด ไทยรัฐ มีรายงานว่าหลังประกาศคะแนนออกมาพบว่าคะแนนไม่ตรงกัน จึงทำให้ชาวบ้านที่รวมตัวกันอยู่นั้นต้องการตรวจสอบและอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อความโปร่งใส เพราะนี้ประชาชนในพื้นที่เริ่มไม่มั่นใจในกระบวนการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง โดยในวันนี้ (10 ก.พ. 69) จะมีการรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเดินทางไปร้องเรียนที่ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี
