คลิปนาที “รองกกต.ชนินทร์” ใบ้กิน! เจอคนชลบุรี เขต 1 จี้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 09:52 น.
53

มหากาพย์ข้ามคืน! ชาวชลบุรียึดหน้าอำเภอทวงความยุติธรรม อึ้งข้ออ้าง “เคเบิลไทร์หมด” แถมเจอหลักฐานคาถังขยะ รองเลขาฯ กกต. นั่งนิ่งกลางวงล้อม ลุ้นมติชุดใหญ่ 10 โมงวันนี้

เข้าสู่วันที่ 3 ของการ “เฝ้าหีบ” ที่ดูเหมือนจะระอุยิ่งกว่าสภาพอากาศเมืองไทย สำหรับศึก เลือกตั้ง 69 ที่ลากยาวกลายเป็น “มหากาพย์แห่งความศรัทธา” โดยเฉพาะจุดวาบไฟล่าสุดที่ “ชลบุรี เขต 1” ซึ่งกลายสภาพจากหน่วยนับคะแนนเป็นสมรภูมิเดือด เมื่อประชาชนไม่ยอมถอยให้กับความไม่ชอบมาพากลที่ผุดขึ้นรายชั่วโมง

จากกรณีเย็นวานนี้ (9 ก.พ.) มวลชนในจ.ชลบุรี ต่างรวมตัวกันเดินทางมาที่สนามหน้า อ.เมือง จ.ชลบุรี ตรงข้ามโรงยิม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเรียกร้องให้ กกต.ชลบุรี นับคะแนนเลือกตั้งเขต 1 ใหม่ หลังพบพิรุธที่หีบบัตรเลือกตั้งซึ่งถูกเก็บไว้ ไม่ได้อยู่ในที่ปลอดภัยมิดชิด โดยที่ไม่มีสายเคเบิลไทร์รัดไว้ และไม่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ปิดทับ ตามข้อกำหนดของ กกต. และเมื่อสอบถามกลับได้รับคำตอบว่า สายเคเบิลไทร์หมด

ต่อมาการเจรจายื้อเยื้อและไม่เป็นผล เมื่อนายอำเภอและ ผอ.กกต.ชลบุรี ยืนกรานไม่สามารถตัดสินใจให้นับคะแนนใหม่ได้ แต่ฝูงชนที่มารวมตัวไม่ยอมจนทาง รองเลขาฯ กกต. ต้องเดินทางมาเพื่อเจรจาด้วยตนเองเพื่อหาข้อยุติ เป็นเหตุการณ์ที่สังคมจับตากันต่อเนื่องลากยาวมาตั้งแต่เย็นวานนี้ (9 ก.พ.) จนถึงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ 10 ก.พ. 69

อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐ ช่วงหนึ่งมีการเสนอให้ตัวแทนจำนวน 6 รายเข้าไปพูดคุย พร้อมกับที่ต่อมาได้มีการนำรถบรรทุกขนผลการเลือกตั้งทั้งหมดมาเก็บไว้ที่ยิม พร้อมมีกำลังเสริมมาดูแลความสงบเรียบร้อย แต่มวลชนก็ยังปักหลักรอ โดยยืนยันว่าจะต้องมีการนับคะแนนใหม่เพื่อโปร่งใสเท่านั้น และต้องการรู้คำตอบว่าจะได้มีการนับใหม่หรือไม่ ซึ่งทางนายอำเภอ เสนอให้อายัดหีบบัตรเลือกตั้งไว้ก่อน

กระทั่งเวลา 01.35 น. ของวันที่ 10 ก.พ. ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาถึงพื้นที่ แจ้งกับประชาชนที่มาเฝ้ารอผลการนับคะแนนใหม่ว่า ตนไม่มีอำนาจตัดสินใจ มาดูแลความสงบเฉยเท่านั้น และยังยืนยันว่า เปิดหีบนับคะแนนใหม่ไม่ได้ ต้องรอ กกต. ชุดใหญ่ประชุมตอน 10.00 น.

อย่างไรก็ดีช่วงหนึ่งมีประชาชนที่มาช่วยสังเกตการณ์ไปตรวจสอบแล้วเจอบอร์ดนับคะแนนอยู่ในถังขยะ

“หนูขอถามหน่อยค่ะ บัญชีรายชื่อของเขตค่ะ หนูขอถามท่านรองหน่อยค่ะ ท่านรองมีความคิดเห็นว่ามันผิดหรือไม่คะ ” สิ้นนำเสียงของหญิงชุดขาวซึ่งเป็นตัวแทนมาเรียกร้องขอตรวจสอบผลนับคะแนนใหม่อีกรอบตั้งแต่ 4 โมงเย็นจนลากยาวมาเกือบตีสองของอีกวัน ยืนถามเสียงชัดเจนผ่านโทรโข่ง โดยต่อมายังมีชายอีกคนที่มาสังเกตการณ์ ถ้าเป็นแบบนี้กกต.เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ที่ปล่อยให้บัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิอยู่ในถังขยะ

“หนูขอถามหน่อยหลักฐานมันมากพอหรือยังคะ ถามแบบสามัญชนคุยกันประชาชนคุยกัน กับท่านที่มีอำนาจแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่คะท่า ท่านตอบหนูได้หรือไม่คะ หลักฐานขนานี้ยังต้องให้หนูรวบรวมอะไรอีก” (ดูคลิป)

รองฯ กกต. ถูกล้อมกลางวงจลาจลเลือกตั้งชลบุรี
ภาพ @ไทยรัฐ

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 03:15 น. มีรายงานประชาชนพบใบนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ 15 บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน ถูกทิ้งในถังขยะ มีการโชว์ให้ทาง รองเลขาฯ กกต. ซึ่งก็ยังกล่าวย้ำชัดเจนว่าให้เก็บเป็นหลักฐานไว้ ตอนนี้ทำได้คือรวบรวมหลักฐานไว้ เพื่อยื่นให้ กกต. ชุดใหญ่ 7 คนเป็นผู้วินิจฉัย

อัปเดตล่าสุด เวลา 08.00 น. มวลชนที่จ.ชลบุรีเขต 1 ยังปักหลักรอ เพื่อยืนยันความชัดเจนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่ทาง รองเลขาฯ กกต. ก็ยังคงเฝ้าอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกัน เพื่อ รอ กกต.ประชุม.

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาถึงพื้นที่
ภาพ @ไทยรัฐ
สถานการณ์ตึงเครียด: ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชลบุรีล้อมกรอบเจ้าหน้าที่ กกต
ภาพ @ไทยรัฐ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

