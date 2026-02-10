ข่าวการเมือง

ซิโนไท แจงสาเหตุโดมถล่ม เจอลมพายุหมุน ยืนยันก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม

เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 11:40 น.
62

ซิโน-ไท แจงสาเหตุโดมถล่ม เจอลมพายุหมุน แบบที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ยืนยันก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม และไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้

จากกรณีที่เกิดเหตุ อาคารโดมถล่ม บางพลี สมุทรปราการ เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 รับแจ้งเกิดเหตุอาคารโดมถล่ม ภายในศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) ซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

เพจเฟซบุ๊กของซิโน-ไท ได้โพสต์คลิปชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ในนามกิจการร่วมค้า ST-TC ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการ MEA Training Center อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้กับการไฟฟ้านครหลวง โดยโครงการมีมูลค่างานทั้งสิ้นประมาณ 1,185 ล้านบาท ประกอบไปด้วยอาคารทั้งสิ้น 7 อาคาร

จากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เมื่อเวลา 10.30 น. เกิดลมพายุหมุนที่ ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยที่ลมกระโชกแรงแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้โครงหลังคาเหล็กคลุมลานสนามฝึกสายอากาศ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 อาคารที่มี มูลค่าก่อสร้างประมาณ 15 ล้านบาท ได้ยุบตัวลงมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับสาธารณชน

หลังจากที่เกิดเหตุ ทางกิจการร่วมค้าฯ ได้รีบนำผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 4 ราย ส่งโรงพยาบาล และตรวจสอบสภาพพื้นที่ ไม่พบผู้สูญหาย และไม่มีผู้เสียชีวิต ในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเข้าทำการตรวจสอบร่วมกัน พบว่าอาคารดังกล่าว เป็นอาคารเปิดชั้นเดียว ขนาด 25X53 เมตร สูง 15 เมตร โครงสร้างทำด้วยเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาเหล็กทรงเพิงลาดเดียว ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง ไม่กระทบต่อชาวบ้าน หรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้นำข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ต่อไป

ขณะนี้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยแล้ว โดยสามารถกลับบ้านได้แล้ว 2 ราย และอีก 2 รายคาดว่าจะกลับบ้านได้ในวันนี้ ซึ่งบริษัทฯ ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอย่างดีที่สุด

ขอเรียนว่าการก่อสร้างโครงการนี้ มีการดำเนินงานเป็นไปตามแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม และมีผู้ควบคุมงาน ผู้ร่วมตรวจสอบงาน จากตัวแทนผู้ว่าจ้างมาโดยตลอด สำหรับสาเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และจากเหตุอื่นๆ ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โดยจะตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการเสาะแสวงหาสาเหตุ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป สำหรับอาคารที่เสียหาย มูลค่าโครงสร้างประมาณ 15 ล้านบาทนั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยการก่อสร้างไว้รองรับแล้ว ซึ่งบริษัทจะดำเนินการสร้างอาคารใหม่โดยเร็วที่สุด และให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 11:40 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

