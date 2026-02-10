พรรคประชาชน เปิดรับแจ้งเหตุ นับคะแนนเลือกตั้ง 69 ผิดปกติ มีหลักฐานพร้อมส่งดำเนินคดี
เท้ง ณัฐพงษ์ แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายพรรคประชาชน ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ “นับคะแนนเลือกตั้ง 69” ผิดปกติ ประชาชนส่งหลักฐานร้องเรียนได้โดยตรง พร้อมดำเนินคดี
แม้ว่าจะผ่านวันเลือกตั้ง 2569 มา 2 วันแล้ว แต่การนับผลคะแนนก็ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากในหลาย ๆ หน่วยเลือกตั้งบางจังหวัด เกิดการนับคะแนนผิดพลาด และบางเขตเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยการเลือกตั้งก็ดูจะมีพฤติกรรมที่ทำให้การนับคะแนนดูไม่โปร่งใส จนประชาชนที่เฝ้าดูการนับคะแนนลุกฮือออกมาเรียกร้องให้มีการนับผลคะแนนใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว
“ขอบคุณประชาชนที่ปกป้องเสียงของตัวเอง พรรคส้มตั้งทีมเฉพาะกิจรับเคส-ดำเนินคดีนับคะแนนผิดปกติทั่วประเทศ ส่งหลักฐานมาที่ inbox พรรคได้เลย!
ขณะนี้พรรคได้ส่งรองเลขาธิการพรรคประจำภาคตะวันออกไปร่วมสังเกตการณ์หน้างานที่ชลบุรีเขต 1 เรายืนยันร่วมกับประชาชนว่าการนับคะแนนต้องโปร่งใส”
ขณะที่ก่อนหน้านี้ เท้ง ณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน ก็ได้มีการจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับความผิดพลาดในการนับผลคะแนนเลือกตั้งที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ โดยเผยว่า “ในเรื่องของกระบวนการที่ผิดปกติในระหว่างการเลือกตั้ง ในภาพรวมทางพรรคก็น้อมรับในคะแนนเสียงของการเลือกตั้งอย่างที่ได้แถลงไปแล้วก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามทุก ๆ คะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย ซึ่งทางพรรคประชาชนก็พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการปกป้องคะแนนเสียงของประชาชน
ณ ตอนนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคได้แต่งตั้ง อ.ธีระ สุธีวรางกูร ที่ปรึกษาทางกฎหมายของพรรคประชาชน และอยู่ในทีมผู้บริหารของพรรคประชาชน จะเป็นหัวเรือในการตรวจสอบความผิดปกติในทุกเคสที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงอยากขอให้ประชาชนที่พบเห็นความผิดปกติไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครของประชาชนก็แล้วแต่ สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ที่พรรคประชาชนโดยตรง
รวมถึงช่องทางของภาคประชาสังคม เช่น เว็บไซต์ vote62 ที่มีการเปิดรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวกับเหตุผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง พรรคประชาชนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการดำเนินการต่อไป”
อ้างอิงจาก : FB พรรคประชาชน – People’s Party
