ถูกใจชาวเน็ต! “ป๋าเต็ด” ยกย่อง “วีรสตรีชุดขาว” เขต 1 ชลบุรี ลั่นอยากให้เป็นประธาน กกต. เดี๋ยวนี้
ป๋าเต็ด โพสต์ยกย่อง หญิงสาวเสื้อขาวเป็น วีรสตรีเขต 1 ชลบุรี หลังยืนหยัดทวงถามความโปร่งใสปมเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ลั่นอยากตั้งเป็นประธาน กกต. คนใหม่แทนคนปัจจุบัน พร้อมประกาศส่งเสบียงสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่
ควันหลงจากเหตุการณ์เดือดเมื่อคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ซึ่งเกิดกระแสการลุกฮือของประชาชนที่ไปรวมตัวกันปิดล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้งของ กกต. เพื่อเรียกร้องให้มีการ นับคะแนนใหม่ หลังพบพิรุธและความไม่โปร่งใสหลายจุด จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียด ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งสวมเสื้อสีขาว กลายเป็นดาวเด่นที่ชาวเน็ตต่างพูดถึง จากความกล้าหาญในการยืนหยัดทวงถามความถูกต้องและต่อสู้เพื่อคะแนนเสียงของประชาชน จนเข้าตาคนดังอย่าง ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม เจ้าพ่อเทศกาลดนตรีชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความยกย่องหญิงสาวเสื้อขาวคนดังกล่าวอย่างออกรส โดยระบุว่า
“น้องผู้หญิงเสื้อขาวท่านนี้คือวีรสตรีแห่งเขต 1 ชลบุรี อยากส่ง food support ไปให้ทั้งทีมเลย และอยากตั้งน้องคนนี้เป็นประธาน กกต. เดี๋ยวนี้เลย #นับใหม่”
โพสต์ดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต ที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความใจสู้ของน้องเสื้อขาวและกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ที่ไม่ยอมจำนนต่อความผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟดับ บัตรเขย่ง หรือการเก็บหีบบัตรที่ไม่รัดกุม
โดยหลายเสียงสนับสนุนแนวคิดของป๋าเต็ดที่อยากเห็นคนที่มีความมุ่งมั่นและรักความถูกต้องเช่นนี้ เข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้งระดับประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่
- พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน
- เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่
ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm (ป๋าเต็ด)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: