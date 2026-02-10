ข่าว

ถูกใจชาวเน็ต! “ป๋าเต็ด” ยกย่อง “วีรสตรีชุดขาว” เขต 1 ชลบุรี ลั่นอยากให้เป็นประธาน กกต. เดี๋ยวนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 10:10 น.
104
ภาพจาก : Yuthana Boonorm

ป๋าเต็ด โพสต์ยกย่อง หญิงสาวเสื้อขาวเป็น วีรสตรีเขต 1 ชลบุรี หลังยืนหยัดทวงถามความโปร่งใสปมเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ลั่นอยากตั้งเป็นประธาน กกต. คนใหม่แทนคนปัจจุบัน พร้อมประกาศส่งเสบียงสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่

ควันหลงจากเหตุการณ์เดือดเมื่อคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ซึ่งเกิดกระแสการลุกฮือของประชาชนที่ไปรวมตัวกันปิดล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้งของ กกต. เพื่อเรียกร้องให้มีการ นับคะแนนใหม่ หลังพบพิรุธและความไม่โปร่งใสหลายจุด จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียด ได้มีหญิงสาวรายหนึ่งสวมเสื้อสีขาว กลายเป็นดาวเด่นที่ชาวเน็ตต่างพูดถึง จากความกล้าหาญในการยืนหยัดทวงถามความถูกต้องและต่อสู้เพื่อคะแนนเสียงของประชาชน จนเข้าตาคนดังอย่าง ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม เจ้าพ่อเทศกาลดนตรีชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความยกย่องหญิงสาวเสื้อขาวคนดังกล่าวอย่างออกรส โดยระบุว่า

“น้องผู้หญิงเสื้อขาวท่านนี้คือวีรสตรีแห่งเขต 1 ชลบุรี อยากส่ง food support ไปให้ทั้งทีมเลย และอยากตั้งน้องคนนี้เป็นประธาน กกต. เดี๋ยวนี้เลย #นับใหม่”

ป๋าเต็ดแสดงความเห็นสนับสนุนหญิงเสื้อขาวในการเรียกร้องนับคะแนนใหม่
ภาพจาก : Yuthana Boonorm

โพสต์ดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต ที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความใจสู้ของน้องเสื้อขาวและกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ที่ไม่ยอมจำนนต่อความผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟดับ บัตรเขย่ง หรือการเก็บหีบบัตรที่ไม่รัดกุม

โดยหลายเสียงสนับสนุนแนวคิดของป๋าเต็ดที่อยากเห็นคนที่มีความมุ่งมั่นและรักความถูกต้องเช่นนี้ เข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้งระดับประเทศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm (ป๋าเต็ด)

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ย้อนอดีตเลือกตั้งไทย” สกปรกที่สุด! อุจจาระป้ายหน้าบ้าน ดูผลลัพธ์ได้นับใหม่ไหม

27 นาที ที่แล้ว
ชาวบุรีรัมย์ประสบปัญหาน้ำประปาขุ่นเป็นโคลนในหมู่บ้าน ข่าว

ชาวบุรีรัมย์โอด น้ำประปาขุ่นเป็นโคลน ห่างเขื่อน 9 โลแต่ไม่มีน้ำดีใช้

46 นาที ที่แล้ว
เปิดคะแนนเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1 ข่าวการเมือง

เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อาร์ท เอกรัฐ” โชว์ถุงเคเบิลไทร์ หลัง จนท.อ้างหมด ต้องใช้เชือกฟางมัดหีบแทน

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ซิโนไท แจงสาเหตุโดมถล่ม เจอลมพายุหมุน ยืนยันก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งูเห่า ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

อาถรรพ์งูเห่า! เปิดผลคะแนน 9 อดีตสส. “ย้ายค่าย-ทิ้งพรรค” สอบตกเรียบเลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ชี้เลือกตั้งจบแล้ว อย่าไปสร้างความวุ่นวาย ตอบกระแสข่าวถูก ภท. ดัดหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้ ข่าวการเมือง

“หนุ่มเมืองจันท์” ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระมหานภันต์โพสต์เตือนสติเรื่องการโกงในการเลือกตั้ง ข่าว

วาทะจี้ใจ “พระมหานภันต์” ดึงสติคนไทย ลั่น “เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดาหาสมควรไม่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ท้าสาบาน ถ้าทุจริตขอให้ไม่ตายดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮ้ง” อัดคนมาเรียกร้องเหมือน “เด็กงอแง อยากกินลูกอม” ไม่กังวลหากนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” จี้ กกต. เปิดเผยผลนับคะแนนเลือกตั้ง ย้ำยิ่งโปร่งใส ยิ่งไร้ข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่ายเลือกตั้ง ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่านี้ ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่าย ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ จี้ กกต. นับใหม่ทั่วประเทศ ไม่เชื่อได้คะแนนน้อย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ โวยลั่น ไม่เชื่อได้ 1 คะแนนต่อหน่วย ร้อง กกต. นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก “ซ้อเปา” แฉ เลือกตั้งตาก เขต 1 โผล่ 5 ชุด แซวแรง ลืมรวมคะแนนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานการณ์ชลบุรีล่าสุด มวลชนให้ เลขา กกต. ไปกินข้าว รอฟังมติที่ประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา กลับคำให้การ ปฏิเสธทุกข้อหา ถูกกล่าวหาหย่อนบัตรเบอร์ 46 ใส่หีบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น &quot;ขอให้มันฉิบXาย&quot; คนแชร์เกือบแสน บันเทิง

ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น “ขอให้มันฉิบXาย” คนแชร์เกือบแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทยซัด กกต จัดเลือกตั้งบิดเบี้ยว จี้ต้องรับผิดชอบ ข่าวการเมือง

ดาหน้าถล่มกกต. “พท.” แฉผลคะแนนศรีสะเกษเขย่ง ภูมิธรรมซัดเลือกตั้ง 69 วิปริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถูกใจชาวเน็ต! “ป๋าเต็ด” ยกย่อง “วีรสตรีชุดขาว” เขต 1 ชลบุรี ลั่นอยากให้เป็นประธาน กกต. เดี๋ยวนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ยกย่อง มวลชนชลบุรี เขต 1 ปกป้องเสียงตัวเอง หลังเลือกตั้งพิรุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์ขอบคุณทุกคะแนน ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวัง แต่ไม่ท้อ สัญญาทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 10:10 น.
104
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดคะแนนเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1

เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

ซิโนไท แจงสาเหตุโดมถล่ม เจอลมพายุหมุน ยืนยันก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button