ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น “ขอให้มันฉิบXาย” คนแชร์เกือบแสน
ต้าร์อู๋ พิทยา โพสต์ฟาดเดือด! หลังเห็นผลคะแนนการเลือกตั้ง 2569 ลั่น “ขอให้มันฉิบXาย” ชาวเน็ตแชร์กันเกือบแสน
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหว และตื่นตัวต่อการเลือกตั้ง 2569 สำหรับ ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว นักร้อง นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ หนึ่งในสมาชิกวง LAZ1 ที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวฟาดแรงผ่านทาง X หรือ Twitter ส่วนตัว ภายหลังได้ทราบผลคะแนนของการเลือกตั้ง 69 อย่างไม่เป็นทางการ ระบุว่า
“โกงกันแบบนี้เลยอ่อพี่”, “ใครใช้ภาษีกูเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ขอให้มันฉิบXาย”, “ส่วนใครคิดว่าแรงไป ผมไม่ได้ด่าใครและลองอ่านอีกที”
งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตและกลุ่มแฟนคลับที่เห็นโพสต์นี้ของ ต้าห์อู๋ ต่างก็เข้ามากดไลก์กดแชร์แบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยทีเดียว รวม ๆ แล้วก็เกือบ 1 แสนแชร์แล้ว
ก่อนหน้านี้ในวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 ต้าห์อู๋ ก็ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ก็เพิ่งจะโพสต์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงกันเยอะ ๆ ระบุว่า “หนึ่งเสียงอาจจะดูน้อย สองเสียงก็ยังดูน้อยอยู่ 55555 เพราะฉะนั้นออกมาใช้สิทธิกันเยอะ ๆ นะครับ #เลือกตั้ง69”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ธนาธร” ยกย่อง มวลชนชลบุรี เขต 1 ปกป้องเสียงตัวเอง หลังเลือกตั้งพิรุธ
- “อ.ปวิน” ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง” ลาออก
- คลิปนาที “รองกกต.ชนินทร์” ใบ้กิน! เจอคนชลบุรี เขต 1 จี้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่
อ้างอิงจาก : X @oueiija
ติดตาม The Thaiger บน Google News: