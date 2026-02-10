บันเทิง

GIFT T.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 10:26 น.
87
ต้าร์อู๋ พิทยา โพสต์ฟาดเดือด! หลังเห็นผลคะแนนการเลือกตั้ง 2569 ลั่น “ขอให้มันฉิบXาย” ชาวเน็ตแชร์กันเกือบแสน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหว และตื่นตัวต่อการเลือกตั้ง 2569 สำหรับ ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว นักร้อง นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ หนึ่งในสมาชิกวง LAZ1 ที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวฟาดแรงผ่านทาง X หรือ Twitter ส่วนตัว ภายหลังได้ทราบผลคะแนนของการเลือกตั้ง 69 อย่างไม่เป็นทางการ ระบุว่า

“โกงกันแบบนี้เลยอ่อพี่”, “ใครใช้ภาษีกูเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ขอให้มันฉิบXาย”, “ส่วนใครคิดว่าแรงไป ผมไม่ได้ด่าใครและลองอ่านอีกที”

งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตและกลุ่มแฟนคลับที่เห็นโพสต์นี้ของ ต้าห์อู๋ ต่างก็เข้ามากดไลก์กดแชร์แบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยทีเดียว รวม ๆ แล้วก็เกือบ 1 แสนแชร์แล้ว

ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น ขอให้มันฉิบXาย คนแชร์เกือบแสน-2

ก่อนหน้านี้ในวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 ต้าห์อู๋ ก็ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ก็เพิ่งจะโพสต์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงกันเยอะ ๆ ระบุว่า “หนึ่งเสียงอาจจะดูน้อย สองเสียงก็ยังดูน้อยอยู่ 55555 เพราะฉะนั้นออกมาใช้สิทธิกันเยอะ ๆ นะครับ #เลือกตั้ง69”

ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น ขอให้มันฉิบXาย คนแชร์เกือบแสน-1 ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น ขอให้มันฉิบXาย คนแชร์เกือบแสน-3

ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น ขอให้มันฉิบXาย คนแชร์เกือบแสน-4

บันเทิง

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

