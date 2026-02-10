ข่าวการเมือง
“ธนาธร” ยกย่อง มวลชนชลบุรี เขต 1 ปกป้องเสียงตัวเอง หลังเลือกตั้งพิรุธ
ธนาธร โพสต์เฟซบุ๊ก ยกย่อง มวลชนชลบุรี เขต 1 ปกป้องเสียงตัวเอง หลังเลือกตั้งมีพิรุธ เชิญประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้
จากกรณีร้อนจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีมวลชนเดินทางไปยังเทศบาลแสนสุข หลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการนับคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 ท่ามกลางการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสถึงการทำงานของ กกต. ก่อนที่จะพบว่ามีรถกำลังขนหีบเลือกตั้งออกไป จึงทำให้เกิดการปิดล้อมและขอดูคะแนน รวมถึงเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นั้น
ล่าสุด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าว เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาว่า “ขอบคุณคนชลบุรีเขตหนึ่ง ที่กำลังปกป้องเสียงตัวเอง พวกคุณสุดจริงๆ เข้าไปดูสดได้ตอนนี้
กล่องเลือกตั้งไม่ซีลปิดรัดกุม กำลังจะขนย้าย ประชาชน ขวางไว้ไม่ให้รถกระบะขับออกไปได้ เรียกร้องให้นับใหม่ เข้าไปดูไลฟ์ และให้กำลังใจพวกเขากันครับ”
