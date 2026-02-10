โป๊ะแตก “ซ้อเปา” แฉ เลือกตั้งตาก เขต 1 โผล่ 5 ชุด แซวแรง ลืมรวมคะแนนไหม?
เพจ ซ้อเปา เปิดเอกสารว่อนเน็ต ผลคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตาก เขต 1 โผล่มาทีเดียว 5 ชุด ตั้งคำถามใหญ่ คะแนนก้อนนี้หายไปไหน หรือตกหล่นจากการนับรวม?
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 กระแสความร้อนแรงของการตรวจสอบผลการเลือกตั้งยังคงคุกรุ่นต่อเนื่อง ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลหลักฐานใหม่ที่อาจสั่นคลอนผลคะแนนในพื้นที่ จังหวัดตาก เขตเลือกตั้งที่ 1
ทางเพจได้โพสต์ภาพเอกสารสำคัญ ซึ่งระบุว่าเป็น ผลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของจังหวัดตาก เขต 1 จำนวนทั้งหมด 5 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวแสดงรายละเอียดของคะแนนที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงสำคัญที่ต้องนำมารวมกับผลคะแนนในพื้นที่
สิ่งที่ทำให้โพสต์นี้กลายเป็นประเด็นร้อน คือแคปชันสั้นๆ แต่เจ็บจี๊ดใต้โพสต์ที่ระบุว่า “คงลืมเอาไปรวมอ่ะแก ให้อภัยแต่ต้องนับใหม่ทั้งประเทศ”
ซึ่งเป็นการตั้งข้อสังเกตแกมประชดประชันว่า เอกสารชุดนี้และคะแนนเหล่านี้ ได้ถูกนำไปนับรวมในผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ หรือเกิดข้อผิดพลาดตกหล่นจนทำให้คะแนนหายไป
การเปิดเผยครั้งนี้สร้างคำถามใหญ่ให้กับสังคมทันทีว่า การบริหารจัดการนับคะแนนในเขตดังกล่าวมีความรอบคอบเพียงพอหรือไม่ และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสาร 5 ชุดนี้อย่างไร เพราะทุกคะแนนเสียงมีความหมายต่อผลแพ้ชนะของผู้สมัครในพื้นที่
