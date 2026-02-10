ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก “ซ้อเปา” แฉ เลือกตั้งตาก เขต 1 โผล่ 5 ชุด แซวแรง ลืมรวมคะแนนไหม?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 10:48 น.
68
ภาพและข้อมูลจาก : ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

เพจ ซ้อเปา เปิดเอกสารว่อนเน็ต ผลคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตาก เขต 1 โผล่มาทีเดียว 5 ชุด ตั้งคำถามใหญ่ คะแนนก้อนนี้หายไปไหน หรือตกหล่นจากการนับรวม?

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 กระแสความร้อนแรงของการตรวจสอบผลการเลือกตั้งยังคงคุกรุ่นต่อเนื่อง ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลหลักฐานใหม่ที่อาจสั่นคลอนผลคะแนนในพื้นที่ จังหวัดตาก เขตเลือกตั้งที่ 1

ทางเพจได้โพสต์ภาพเอกสารสำคัญ ซึ่งระบุว่าเป็น ผลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของจังหวัดตาก เขต 1 จำนวนทั้งหมด 5 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวแสดงรายละเอียดของคะแนนที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงสำคัญที่ต้องนำมารวมกับผลคะแนนในพื้นที่

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคะแนนเสียงที่ส่งมาจากต่างประเทศในเขตตาก
ภาพและข้อมูลจาก : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

สิ่งที่ทำให้โพสต์นี้กลายเป็นประเด็นร้อน คือแคปชันสั้นๆ แต่เจ็บจี๊ดใต้โพสต์ที่ระบุว่า “คงลืมเอาไปรวมอ่ะแก ให้อภัยแต่ต้องนับใหม่ทั้งประเทศ”

ซึ่งเป็นการตั้งข้อสังเกตแกมประชดประชันว่า เอกสารชุดนี้และคะแนนเหล่านี้ ได้ถูกนำไปนับรวมในผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่ หรือเกิดข้อผิดพลาดตกหล่นจนทำให้คะแนนหายไป

การตรวจสอบผลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตาก เขต 1 ยังคงดำเนินต่อเนื่อง
ภาพและข้อมูลจาก : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

การเปิดเผยครั้งนี้สร้างคำถามใหญ่ให้กับสังคมทันทีว่า การบริหารจัดการนับคะแนนในเขตดังกล่าวมีความรอบคอบเพียงพอหรือไม่ และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสาร 5 ชุดนี้อย่างไร เพราะทุกคะแนนเสียงมีความหมายต่อผลแพ้ชนะของผู้สมัครในพื้นที่

โพสต์แสดงเอกสาร 5 ชุดที่อาจมีความผิดพลาดในการนับคะแนนเลือกตั้ง
ภาพและข้อมูลจาก : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ย้อนอดีตเลือกตั้งไทย” สกปรกที่สุด! อุจจาระป้ายหน้าบ้าน ดูผลลัพธ์ได้นับใหม่ไหม

37 นาที ที่แล้ว
ชาวบุรีรัมย์ประสบปัญหาน้ำประปาขุ่นเป็นโคลนในหมู่บ้าน ข่าว

ชาวบุรีรัมย์โอด น้ำประปาขุ่นเป็นโคลน ห่างเขื่อน 9 โลแต่ไม่มีน้ำดีใช้

56 นาที ที่แล้ว
เปิดคะแนนเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เขต 1 ข่าวการเมือง

เปิดคะแนนเลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 ‘สุชาติ’ ชนะสส.เขต สวนทางปาร์ตี้ลิสต์ พรรคส้มนำโด่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อาร์ท เอกรัฐ” โชว์ถุงเคเบิลไทร์ หลัง จนท.อ้างหมด ต้องใช้เชือกฟางมัดหีบแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ซิโนไท แจงสาเหตุโดมถล่ม เจอลมพายุหมุน ยืนยันก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ ข่าวการเมือง

ชาวบ้านอุบลฯ เดือด แฉพิรุธเขต 6 อ้างระบบล่ม ปิดหีบ 24 ชม.ยังนับคะแนนไม่เสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งูเห่า ผลคะแนนเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

อาถรรพ์งูเห่า! เปิดผลคะแนน 9 อดีตสส. “ย้ายค่าย-ทิ้งพรรค” สอบตกเรียบเลือกตั้ง 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ชี้เลือกตั้งจบแล้ว อย่าไปสร้างความวุ่นวาย ตอบกระแสข่าวถูก ภท. ดัดหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้ ข่าวการเมือง

“หนุ่มเมืองจันท์” ชี้ เลือกตั้งซื้อเสียงหนัก คนชลบุรีหัวละ 500 แต่ กกต. ไม่รู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระมหานภันต์โพสต์เตือนสติเรื่องการโกงในการเลือกตั้ง ข่าว

วาทะจี้ใจ “พระมหานภันต์” ดึงสติคนไทย ลั่น “เห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดาหาสมควรไม่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ซัดเลือกตั้งโกงมโหฬาร ท้าสาบาน ถ้าทุจริตขอให้ไม่ตายดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮ้ง” อัดคนมาเรียกร้องเหมือน “เด็กงอแง อยากกินลูกอม” ไม่กังวลหากนับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” จี้ กกต. เปิดเผยผลนับคะแนนเลือกตั้ง ย้ำยิ่งโปร่งใส ยิ่งไร้ข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่ายเลือกตั้ง ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่านี้ ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” หลั่งน้ำตา โทษตัวเองทำพรรคพ่าย ลั่นพร้อมถอย หากมีคนที่ดีกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ จี้ กกต. นับใหม่ทั่วประเทศ ไม่เชื่อได้คะแนนน้อย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ โวยลั่น ไม่เชื่อได้ 1 คะแนนต่อหน่วย ร้อง กกต. นับคะแนนใหม่ทั้งประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โป๊ะแตก “ซ้อเปา” แฉ เลือกตั้งตาก เขต 1 โผล่ 5 ชุด แซวแรง ลืมรวมคะแนนไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานการณ์ชลบุรีล่าสุด มวลชนให้ เลขา กกต. ไปกินข้าว รอฟังมติที่ประชุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา กลับคำให้การ ปฏิเสธทุกข้อหา ถูกกล่าวหาหย่อนบัตรเบอร์ 46 ใส่หีบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น &quot;ขอให้มันฉิบXาย&quot; คนแชร์เกือบแสน บันเทิง

ต้าร์อู๋ ฟาดเดือด! หลังเห็นผลเลือกตั้ง ลั่น “ขอให้มันฉิบXาย” คนแชร์เกือบแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทยซัด กกต จัดเลือกตั้งบิดเบี้ยว จี้ต้องรับผิดชอบ ข่าวการเมือง

ดาหน้าถล่มกกต. “พท.” แฉผลคะแนนศรีสะเกษเขย่ง ภูมิธรรมซัดเลือกตั้ง 69 วิปริต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถูกใจชาวเน็ต! “ป๋าเต็ด” ยกย่อง “วีรสตรีชุดขาว” เขต 1 ชลบุรี ลั่นอยากให้เป็นประธาน กกต. เดี๋ยวนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ยกย่อง มวลชนชลบุรี เขต 1 ปกป้องเสียงตัวเอง หลังเลือกตั้งพิรุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์ขอบคุณทุกคะแนน ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวัง แต่ไม่ท้อ สัญญาทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 10:48 น.
68
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ &quot;เอปสตีน&quot; เอกสารลับ FBI ยืนยัน

คดีพลิก! ที่แท้ ทรัมป์ ฮีโร่โทรแจ้งตำรวจแฉ “เอปสตีน” เอกสารลับ FBI ยืนยัน

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

ฆาตกรอังกฤษร้องไห้ หลังฆ่าแฟนสาว ไม่ได้สำนึก กลัวอดเล่นเกม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

“ย้อนอดีตเลือกตั้งไทย” สกปรกที่สุด! อุจจาระป้ายหน้าบ้าน ดูผลลัพธ์ได้นับใหม่ไหม

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
ชาวบุรีรัมย์ประสบปัญหาน้ำประปาขุ่นเป็นโคลนในหมู่บ้าน

ชาวบุรีรัมย์โอด น้ำประปาขุ่นเป็นโคลน ห่างเขื่อน 9 โลแต่ไม่มีน้ำดีใช้

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button