เปิดวาร์ป “น้องเจปัง” ลูกสาว “เต้ มงคลกิตติ์” น่ารักสุดๆ พ่อการันตีทำเองกับมือ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 11:38 น.
125

เปิดตัว “น้องเจปัง” ลูกสาววัย 19 ปี ของ “เต้ มงคลกิตติ์” สวยสะดุดตาจนโซเชียลฮือฮา พ่อเต้ยันทำมากับมือ ชาวเน็ตแห่สมัครเป็นลูกเขยเพียบ

ทำเอาโลกโซเชียลถึงกับตะลึงเมื่อ “พี่เต้ พระราม 7” หรือ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ ได้เปิดตัวลูกสาวคนโตสุดที่รักอย่างเป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok จนกลายเป็นกระแสไวรัลที่มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมความสวยและความน่ารักกันอย่างถล่มทลาย

ความปังนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา เมื่อ “น้องเจปัง” สาวน้อยวัย 19 ปี ได้โพสต์คลิปวิดีโอในติ๊กต็อกชื่อ @jpanggggg คู่กับคุณพ่อเต้ ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงบริเวณย่านสยาม พร้อมระบุแคปชันว่า “ลูกสาวตัวจริงอยู่นี่” ซึ่งในคลิป เต้ มงคลกิตติ์ ได้แนะนำลูกสาวด้วยความภูมิใจว่า “อันนี้ลูกคนโตของพี่เต้ พระราม 7 นะครับ นี่ลูกคนโตเลยนะครับ เกิดตั้งแต่ปี 49 เลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย”

เต้ มงคลกิตติ์ และน้องเจปัง ที่บริเวณสยาม
TikTok/ @jpanggggg

ไม่เพียงเท่านั้น เพื่อยืนยันความสัมพันธ์สายเลือดแท้ๆ พี่เต้ยังได้ย้ำชัดในอีกคลิปหนึ่งด้วยว่า “อันนี้เป็นลูกสาวแท้ๆ ของผมนะครับ ผมทำมากับมือตั้งแต่ปี 2549 ตั้งแต่ผมอายุ 24 และเป็นลูกสาวคนแรกที่ผมรักมาก ชื่อน้องเจปัง โอเคนะครับ นี่ตัวจริง 100% เพราะฉะนั้น นั่งยัน นอนยัน อันนี้ลูกสาวจริงๆ ไม่ได้โกหก”

TikTok/ @jpanggggg

ทันทีที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหว หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเจปังหน้าตาสะสวยและน่ารักมาก จนแทบไม่อยากเชื่อสายตา งานนี้ทำเอาคะแนนนิยมของคุณพ่อเต้อาจพุ่งกระฉูด เพราะมีหนุ่มๆ หลายคนพร้อมใจกันยื่นใบสมัครขอฝากตัวเป็นลูกเขยหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่กันเป็นแถว

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

