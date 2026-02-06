ข่าว

เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น อย่าสบประมาท เห็นผมเพี้ยนๆ อาจเป็น “ไอน์สไตน์กลับชาติมาเกิด”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 15:12 น.
61
“เต้ มงคลกิตติ์” บุก กกต. เคลียร์ปมนโยบายขายฝัน ยันทำได้จริงทุกข้อ ทั้งไดโนเสาร์-อวกาศ-มีสามี 4 คน สวนกลับพรรคอื่นทำคนหายจนไม่ได้ทำไมไม่ผิด พร้อมวิดพื้นโชว์ 100 ครั้ง ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่ง

“เต้ มงคลกิตติ์” บุก กกต. เคลียร์ปมนโยบายขายฝัน ยันทำได้จริงทุกข้อ ทั้งไดโนเสาร์-อวกาศ-มีสามี 4 คน สวนกลับพรรคอื่นทำคนหายจนไม่ได้ทำไมไม่ผิด พร้อมวิดพื้นโชว์ 100 ครั้ง ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่ง

สีสันการเมืองร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ได้เดินทางเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ กกต. กรณีที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ระบุว่านโยบายหาเสียงของพรรค “เป็นไปไม่ได้” โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและวาทะเด็ดตามสไตล์ “พี่เต้”

ไฮไลต์สำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ อยู่ที่ช่วงหนึ่งที่นายมงคลกิตติ์กล่าวด้วยความมั่นใจถึงวิสัยทัศน์ของตนเอง โดยระบุว่าตนจบวิศวกรรมไฟฟ้า และเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์มาเกือบ 10 ปี คลุกคลีกับเรื่องวิทยาศาสตร์มานาน ไม่ใช่คนบ้าหรือเพ้อเจ้อ เพียงแต่คิดต่างแบบชาวต่างชาติ พร้อมทิ้งท้ายประโยคที่ทำเอาสื่อมวลชนฮือฮาว่า

“อย่าสบประมาทวิศวกรอย่างผม เห็นผมบ้า ๆ บอ ๆ เพี้ยนแบบนี้ บางทีผมอาจจะเป็นไอน์สไตน์กลับมาเกิดใหม่ก็ได้”

นายมงคลกิตติ์ยืนยันหนักแน่นว่า ทุกนโยบายที่พรรคเสนอ “ทำได้จริง” หากมีงบประมาณและโอกาสในการบริหาร พร้อมแจกแจงรายละเอียดทีละประเด็น ดังนี้

นโยบายอวกาศ & เซ็นทรัลบนดาวอังคาร ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อ แต่เป็นการต่อยอดแผนพัฒนาธุรกิจขนส่งอวกาศที่มีมาตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เพียงแต่หยุดชะงักไปช่วงโควิด โดยมีแผนจะหารายได้จากโครงการขุดคลองไทย 9A และยกเลิก MOU 44 เพื่อนำเงินมาสนับสนุนการวิจัย

นโยบายชุบชีวิตไดโนเสาร์ อ้างถึงการค้นพบซากฟอสซิลจำนวนมากในภาคอีสาน และความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรม โดยมองว่ามนุษย์เบื่อเลี้ยงหมาแมวแล้ว การเลี้ยงไดโนเสาร์คือความฝันใหม่ และไทยต้องกล้าคิดที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลก

นโยบายซื้อทีมแมนยูฯ เปรียบเทียบกับกรณีอดีตนายกฯ ทักษิณ ซื้อแมนฯ ซิตี้ โดยเชื่อว่าหากระดมทุนจากประชาชนคนละ 10,000-20,000 บาท ก็สามารถทำได้จริง

นโยบายผู้หญิงมีสามีได้ 4 คน มองว่ากฎหมายปัจจุบันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ เพราะในความเป็นจริงหลายคนก็มีกิ๊กอยู่แล้ว จึงควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนนโยบายแก้ปัญหารถติดด้วยรถบินได้ จะนำเข้ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์บินได้จากจีนและรัสเซีย เพื่อแก้ปัญหารถติดและมลภาวะ โดยเชื่อว่าในอีก 5 ปี จะไม่มีรถวิ่งบนพื้นดิน

นายมงคลกิตติ์ยังตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานการตรวจสอบของ กกต. โดยย้อนถามว่า นโยบายของพรรคอื่นที่หาเสียงว่าจะทำให้คนไทยหายจน, รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย, หรือแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่ทำไม่ได้จริง ทำไม กกต. ถึงไม่ดำเนินคดี แต่กลับมาเพ่งเล็งนโยบายของตน ทั้งที่นโยบายไดโนเสาร์ยังดูมีความเป็นไปได้มากกว่าการทำให้คนไทยหายจนเสียอีก

ก่อนและหลังเข้าชี้แจง นายมงคลกิตติ์ได้สร้างสีสันด้วยการ วิดพื้นโชว์สื่อมวลชนรวม 100 ครั้ง (รอบแรก 30 ครั้ง รอบหลัง 70 ครั้ง) โดยระบุว่าเป็นการวิดพื้นรอพบนายแสวง พร้อมกับตะโกนเรียกชื่อเลขาฯ กกต. เป็นระยะ เพื่อแสดงความพร้อมทั้งกายและใจในการเข้าชี้แจงและปกป้องนโยบายของพรรค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลจาก : อีจัน, ข่าวสด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย บันเทิง

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อัปเดตอาการ พ่อ ของ จ๊ะ นงผณี หลังถูกรถชน รักษาตัวเข้าวันที่ 9 ล่าสุดมีข่าวดีให้ยิ้มได้

8 นาที ที่แล้ว
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค เลขเด็ด

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

14 นาที ที่แล้ว
&quot;ปริญวัฒน์&quot; พรรคประชาชน ร้องสอบป้ายหาเสียง &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง

21 นาที ที่แล้ว
วงจรปิดเผยพิรุธ ครูปอ ย่องเข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบังกล้อง-เอกสารการเงินหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง ข่าว

วงจรปิดนาที ครูปอ เข้าห้องการเงิน ใช้ผ้าบัง-เอกสารหาย ก่อนจบชีวิตตัวเอง

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แสวง” โพสต์ป้อง “กปน.” เลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง

51 นาที ที่แล้ว
“เต้ มงคลกิตติ์” บุก กกต. เคลียร์ปมนโยบายขายฝัน ยันทำได้จริงทุกข้อ ทั้งไดโนเสาร์-อวกาศ-มีสามี 4 คน สวนกลับพรรคอื่นทำคนหายจนไม่ได้ทำไมไม่ผิด พร้อมวิดพื้นโชว์ 100 ครั้ง ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่ง ข่าว

เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น อย่าสบประมาท เห็นผมเพี้ยนๆ อาจเป็น “ไอน์สไตน์กลับชาติมาเกิด”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด &quot;พลากร&quot; ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน ข่าวการเมือง

โพสต์ล่าสุด “พลากร” ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ หลังโดนหมายเรียก ปมเอี่ยวเว็บพนัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิม พิธา เผยสถานะหัวใจล่าสุด บันเทิง

พิธา หลุดพูด สารภาพรักสาว รอฟังผล อึกอักตอบคนในวงการ ฟังแล้วเขินมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง เทคโนโลยี

เปรียบเทียบสเปก vivo X300 Ultra VS Pro อัปเกรดอะไรเพิ่มบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่นักแสดง และเจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ กรี๊ดหนัก มองตาไม่กระพริบ บันเทิง

เกรท วรินทร กับบทบาทใหม่ ที่ไม่ใช่ดารา-เจ้าของร้านทอง ทำสาว ๆ มองตาไม่กระพริบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจไซเบอร์ ออกหมายเรียก “พลากร” ผู้สมัคร สส. เพื่อไทย เอี่ยวเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัน จอมพลัง” สร้างบังเกอร์ 5 หลัง รองรับทหารได้พันนาย พร้อมส่งตู้คอนเทนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เจษฎ์&quot; ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น &quot;พรรครักชาติ&quot; ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์ ข่าวการเมือง

“ดร.เจษฎ์” ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น “พรรครักชาติ” ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! ประกันรถ EV แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเพราะอะไร? เช็กปัจจัยตัดสินเบี้ยประกันที่เจ้าของรถต้องรู้ เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! ประกันรถ EV แต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันเพราะอะไร? เช็กปัจจัยตัดสินเบี้ยประกันที่เจ้าของรถต้องรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” แจงปมเครื่องบิน 862 ล้านของ “สุริยะ” ถือครองสัดส่วนแค่ 30 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต บันเทิง

น้องไบร์ท แจงภาพ ป่วยเข้ารพ. ข่าวปลอม-รูป 10 ปีก่อน ยันไม่เล่นเฟซบุ๊ก วอนกดรีพอร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พระราชินีเนเธอร์แลนด์ ทรงร่วมฝึกทหารกองหนุน เป็นกำลังพลสำรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก ข่าว

เฉลยสาเหตุ ไข่ขาวลูกแมร๊ เป็นอะไรตาย คุณพลอยยัน ไม่ได้ปกปิดป่วย รักเหมือนลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ซัดประกันสังคมผลาญฉ่ำ หลังนายอาร์มแฉยับงบ IT พันล้าน ข่าว

ไอซ์ เหลืออด ประกันสังคมฟุ่มเฟือย-ผลาญเงินฉ่ำ แต่บริการเหมือนมาขอส่วนบุญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บังแจ็ค&quot; ขุดหลักฐานแฉ &quot;ซีเค&quot; อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม ข่าว

“บังแจ็ค” กล่าวหา “ซีเค” อ้างเช็กประวัติ พบคดีฉาวที่อเมริกา วอนเลิกโกหกสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก &#039;แมนเดลสัน&#039; ปมฉาวเอปสตีน ข่าวต่างประเทศ

ไฟลามทุ่ง! นายกฯ อังกฤษ ขอโทษ ยอมรับโง่เชื่อคำโกหก ‘แมนเดลสัน’ ปมฉาวเอปสตีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงบัญชีทรัพย์สินของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่มีมูลค่ารวม 1.64 พันล้านบาท ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รวย 1.64 พันล้าน แจงยิบปมซื้อเครื่องบิน G550

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กรณ์” จี้ “ภูมิใจไทย” นโยบายทำได้จริงแค่ไหน หลังไม่ตรงกับที่หาเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุริยะ” รับซื้อเครื่องบิน 862 ล้าน จาก “เบน สมิธ” จริง โต้ใช้ลำเลียงกระสุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 15:12 น.
61
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย

อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
วิเคราะห์เลขเด็ด ว่าที่นายก 2569 จากพรรคการเมืองใหญ่ 4 พรรค

เลขเด็ด ว่าที่นายกฯ 2569 วิเคราะห์ 4 พรรคตัวเต็ง แคนดิเดตผู้นำคนใหม่

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;ปริญวัฒน์&quot; พรรคประชาชน ร้องสอบป้ายหาเสียง &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง

“ปริญวัฒน์” ร้อง กกต.สอบ ป้ายหาเสียง “ไผ่ ลิกค์” โผล่หน้าหน่วยเลือกตั้ง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

“แสวง” โพสต์ป้อง “กปน.” เลือกตั้งล่วงหน้า พลาดจริงๆไม่ถึง 10 เรื่อง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button