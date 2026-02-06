เต้ มงคลกิตติ์ ลั่น อย่าสบประมาท เห็นผมเพี้ยนๆ อาจเป็น “ไอน์สไตน์กลับชาติมาเกิด”
“เต้ มงคลกิตติ์” บุก กกต. เคลียร์ปมนโยบายขายฝัน ยันทำได้จริงทุกข้อ ทั้งไดโนเสาร์-อวกาศ-มีสามี 4 คน สวนกลับพรรคอื่นทำคนหายจนไม่ได้ทำไมไม่ผิด พร้อมวิดพื้นโชว์ 100 ครั้ง ท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่ง
สีสันการเมืองร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ ได้เดินทางเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ กกต. กรณีที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ระบุว่านโยบายหาเสียงของพรรค “เป็นไปไม่ได้” โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและวาทะเด็ดตามสไตล์ “พี่เต้”
ไฮไลต์สำคัญของการชี้แจงครั้งนี้ อยู่ที่ช่วงหนึ่งที่นายมงคลกิตติ์กล่าวด้วยความมั่นใจถึงวิสัยทัศน์ของตนเอง โดยระบุว่าตนจบวิศวกรรมไฟฟ้า และเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์มาเกือบ 10 ปี คลุกคลีกับเรื่องวิทยาศาสตร์มานาน ไม่ใช่คนบ้าหรือเพ้อเจ้อ เพียงแต่คิดต่างแบบชาวต่างชาติ พร้อมทิ้งท้ายประโยคที่ทำเอาสื่อมวลชนฮือฮาว่า
“อย่าสบประมาทวิศวกรอย่างผม เห็นผมบ้า ๆ บอ ๆ เพี้ยนแบบนี้ บางทีผมอาจจะเป็นไอน์สไตน์กลับมาเกิดใหม่ก็ได้”
นายมงคลกิตติ์ยืนยันหนักแน่นว่า ทุกนโยบายที่พรรคเสนอ “ทำได้จริง” หากมีงบประมาณและโอกาสในการบริหาร พร้อมแจกแจงรายละเอียดทีละประเด็น ดังนี้
นโยบายอวกาศ & เซ็นทรัลบนดาวอังคาร ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อ แต่เป็นการต่อยอดแผนพัฒนาธุรกิจขนส่งอวกาศที่มีมาตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เพียงแต่หยุดชะงักไปช่วงโควิด โดยมีแผนจะหารายได้จากโครงการขุดคลองไทย 9A และยกเลิก MOU 44 เพื่อนำเงินมาสนับสนุนการวิจัย
นโยบายชุบชีวิตไดโนเสาร์ อ้างถึงการค้นพบซากฟอสซิลจำนวนมากในภาคอีสาน และความก้าวหน้าทางพันธุวิศวกรรม โดยมองว่ามนุษย์เบื่อเลี้ยงหมาแมวแล้ว การเลี้ยงไดโนเสาร์คือความฝันใหม่ และไทยต้องกล้าคิดที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
นโยบายซื้อทีมแมนยูฯ เปรียบเทียบกับกรณีอดีตนายกฯ ทักษิณ ซื้อแมนฯ ซิตี้ โดยเชื่อว่าหากระดมทุนจากประชาชนคนละ 10,000-20,000 บาท ก็สามารถทำได้จริง
นโยบายผู้หญิงมีสามีได้ 4 คน มองว่ากฎหมายปัจจุบันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ เพราะในความเป็นจริงหลายคนก็มีกิ๊กอยู่แล้ว จึงควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนนโยบายแก้ปัญหารถติดด้วยรถบินได้ จะนำเข้ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์บินได้จากจีนและรัสเซีย เพื่อแก้ปัญหารถติดและมลภาวะ โดยเชื่อว่าในอีก 5 ปี จะไม่มีรถวิ่งบนพื้นดิน
นายมงคลกิตติ์ยังตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานการตรวจสอบของ กกต. โดยย้อนถามว่า นโยบายของพรรคอื่นที่หาเสียงว่าจะทำให้คนไทยหายจน, รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย, หรือแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่ทำไม่ได้จริง ทำไม กกต. ถึงไม่ดำเนินคดี แต่กลับมาเพ่งเล็งนโยบายของตน ทั้งที่นโยบายไดโนเสาร์ยังดูมีความเป็นไปได้มากกว่าการทำให้คนไทยหายจนเสียอีก
ก่อนและหลังเข้าชี้แจง นายมงคลกิตติ์ได้สร้างสีสันด้วยการ วิดพื้นโชว์สื่อมวลชนรวม 100 ครั้ง (รอบแรก 30 ครั้ง รอบหลัง 70 ครั้ง) โดยระบุว่าเป็นการวิดพื้นรอพบนายแสวง พร้อมกับตะโกนเรียกชื่อเลขาฯ กกต. เป็นระยะ เพื่อแสดงความพร้อมทั้งกายและใจในการเข้าชี้แจงและปกป้องนโยบายของพรรค
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อ.เจษฎ์ โต้นโยบาย พี่เต้ อัปไซส์ปั๊มลูกล้านคน ไม่มีผล แนะเปลี่ยนท่าช่วยได้มากกว่า
- สรุปดราม่า “พี่เต้” ของขึ้น ท้าต่อย “คุณแสวง” กกต. ปมนโยบายซื้อแมนยู-ไดโนเสาร์
- เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น
ขอบคุณข้อมูลจาก : อีจัน, ข่าวสด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: