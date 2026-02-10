ข่าวการเมือง

สมชัย ซัด กกต.ไร้มืออาชีพ จี้สอบปมชลบุรี เขต 1 ทิ้งเอกสาร-สายรัดหีบ แนะเลือกตั้งใหม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 09:32 น.
51
สมชัย ซัด กกต.ไร้มืออาชีพ จี้สอบปมชลบุรี เขต 1 หีบหลุด-ทิ้งเอกสาร แนะเลือกตั้งใหม่

“สมชัย” อดีต กกต. ซัดการจัดการเลือกตั้ง 69 ไร้มืออาชีพ แฉพิรุธชลบุรี เขต 1 พบเอกสาร-สายรัดหีบ ถูกทิ้งถังขยะ จี้ กกต.ตรวจสอบ แนะเลือกตั้งใหม่

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต่อกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รวมถึงการจัดการเลือกตั้งของ กกต. โดยระบุว่า การเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 มีหลายปรากฏการณ์ที่สะท้อนว่า กกต. ยังจัดการเลือกตั้งไม่เป็นมืออาชีพ

การทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ขาดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน นับแต่ การติดป้ายประกาศที่สับสน ไม่ครบถ้วน การตรวจบัตรประชาชน บางแห่งไม่ให้ประชาชนเซ็นชื่อ การฉีกบัตรที่เสียหาย การทุจริตโดยกรรมการด้วยการแอบใส่บัตร ไปจนถึงการนับคะแนนที่ขาดความโปร่งใส

เหตุการณ์ที่เขต 1 ชลบุรี ที่ตลอดคืนวันที่ 9 ถึงเช้าวันที่ 10 มีมวลชนเข้าล้อมศูนย์การเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ขนย้ายหีบบัตรที่ส่อมีการทุจริต และเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ และยังพบใบขีดคะแนน (สส.11) และเอกสารอื่น ๆ รวมถึง สายรัด cable tie ที่มีลายเซ็นกรรมการประจำหน่วย จำนวนมาก ทิ้งในถังขยะ เป็นการบ่งบอกว่า มีการทุจริตการเลือกตั้งขนานใหญ่ในพื้นที่นี้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้

1. เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง อาทิ แบบขีดคะแนน (ส.ส.11) รายงานผลการนับคะแนน (ส.ส. 5/18) แบบข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/12) ต้องใส่ถุงพลาสติก และใส่คืนในหีบเลือกตั้ง

2. หีบเลือกตั้งที่ใส่เอกสารต่าง ๆ ต้องปิดเทปกาวโดยรอบ พร้อมใส่สายรัด cable tie ของ กกต. และให้กรรมการลงชื่อในป้ายสายรัด

เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องใหญ่ ที่ กกต. ต้องมีคำตอบและหาทางแก้ไข ถ้าผลการตรวจสอบพบว่า ไม่ใช่หน่วยเดียว แต่เกิดหลายหน่วย หรือ ไม่ใช่เขตเดียว แต่เป็นหลายเขต นอกจากเอาผิดทางอาญาแก่ผู้เกี่ยวข้องให้หลาบจำแล้ว เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่อาจไม่พอ เพราะหีบบัตรไม่มี cable tie รัด บัตรในหีบอาจถูกเปลี่ยนใหม่แล้วก็ได้

ต้องใบเหลือง เลือกตั้งใหม่หรือ ใบส้ม เลือกตั้งใหม่พร้อมให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องออกจากสนาม อยากเห็น กกต.จัดการเลือกตั้งแบบมืออาชีพ ไม่ใช่ส่งเสริมให้เกิดการโกงเลือกตั้งแบบมืออาชีพ

