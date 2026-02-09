สรุปไทม์ไลน์จัดตั้งรัฐบาล 2569 เช็กขั้นตอนหลังเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
สรุปไทม์ไลน์ตั้งรัฐบาล 2569 อย่างไม่เป็นทางการ คาดรับรอง สส. เมษายน และโหวตนายกฯ พฤษภาคมนี้ เตรียมเริ่มบริหารประเทศเดือนมิถุนายน (อย่างไม่เป็นทางการ)
หลังจากผ่านพ้นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เมื่อวันที่ 1 และ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ขณะนี้หลายคนเริ่มมีคำถามว่าประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างไร และต้องรออีกนานแค่ไหนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เราสรุปขั้นตอนและไทม์ไลน์การเมืองไทยตามกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบเข้าใจง่ายมาให้ดังนี้
กกต. เตรียมรับรองผลภายในเดือนเมษายน 2569
ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบความเรียบร้อยของคะแนนเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 ของจำนวน สส. ทั้งหมด ภายใน 60 วันนับจากวันเลือกตั้ง หรือประมาณวันที่ 9 เมษายน 2569 เมื่อ กกต. รับรองผลแล้ว สส. ใหม่ทุกคนจะเริ่มทยอยเข้ารายงานตัวที่รัฐสภาทันที
เปิดประชุมสภาครั้งแรกและเลือกประธานสภาช่วงหลังสงกรานต์
หลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการเข้าสู่กระบวนการเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ซึ่งภารกิจสำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือการที่ สส. ทั้งหมดร่วมกันโหวตเลือก “ประธานสภาผู้แทนราษฎร” และรองประธานสภาฯ เพื่อมาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประชุมและจัดลำดับวาระสำคัญในสภาฯ ต่อไป
เดือนพฤษภาคม 2569 ช่วงเวลาสำคัญโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เมื่อได้ประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือวาระการเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม แคนดิเดตนายกฯ ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วจะมีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย
ในขั้นตอนสุดท้าย นายกรัฐมนตรีจะรวบรวมรายชื่อสมาชิกเพื่อจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยคาดว่าจะเห็นหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่ได้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 หลังจากนั้น ครม. ชุดใหม่ต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณและแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จึงจะถือเป็นการเริ่มต้นบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นทางการ และสถานะรัฐบาลรักษาการของชุดเดิมก็จะสิ้นสุดลงทันที
(หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นการสรุปไทม์ไลน์เบื้องต้นตามกรอบกฎหมาย กำหนดการจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ทางการเมือง)
