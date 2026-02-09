ข่าวการเมือง

เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 22:25 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 22:55 น.
57
เกาะติดสถานการณ์คืนวันที่ 9 ก.พ. 69 มวลชนปักหลักหน้าสนามแบดฯ ขวางรถขนหีบหนี แฉเจอ "หีบเปิดแล้ว" ซุกด้านใน แถมบอร์ดไม่แปะคะแนนรวม โบ้ยกันวุ่น กกต. ตัดสายหนี

เกาะติดสถานการณ์คืนวันที่ 9 ก.พ. 69 มวลชนปักหลักหน้าสนามแบดฯ ขวางรถขนหีบหนี แฉเจอ “หีบเปิดแล้ว” ซุกด้านใน แถมบอร์ดไม่แปะคะแนนรวม โบ้ยกันวุ่น กกต. ตัดสายหนี

คืนวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 สถานการณ์การเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรี เขต 1 เกิดความตึงเครียดอย่างหนัก เมื่อเฟซบุ๊ก “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” และเพจ “LIVE REAL” รายงานตรงกันว่า มีประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันปิดล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง ไม่ยอมให้นำออกจากพื้นที่ จนกว่าจะมีการตรวจสอบความโปร่งใส

ปักหลักขวางรถขนหีบ จี้ “นับคะแนนใหม่”

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา บริเวณสนามแบดมินตัน (ตรงข้ามตลาดโต้รุ่ง) ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง กลุ่มประชาชนได้เข้าขวางรถของเจ้าหน้าที่ (ระบุว่าเป็นรถของเทศบาลหนองข้างคอก) ที่บรรทุกหีบบัตรเตรียมจะเคลื่อนย้ายออกจากจุดดังกล่าว โดยชาวบ้านยืนกรานให้มีการ “นับคะแนนใหม่” ต่อหน้าประชาชนทันที เนื่องจากพบความผิดปกติหลายจุด

ทำไมต้องใช้เชือกฟาง? หีบถูกเปิด?

สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เปิดปมพิรุธ ทำไมต้องใช้เชือกฟาง? หีบถูกเปิด?

ชนวนเหตุความไม่พอใจเกิดจากการที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบและพบข้อพิรุธที่ส่อเจตนาไม่โปร่งใส ดังนี้ หีบบัตรเลือกตั้งบนรถถูกพันธนาการด้วย เชือกฟาง แทนที่จะเป็น “เคเบิลไทร์” (Cable Tie) หรือสายรัดนิรภัยที่มีหมายเลขกำกับตามมาตรฐาน กกต.

มีการถ่ายภาพหลักฐานพบว่า สายเคเบิลไทร์จริงที่ควรถูกนำมาใช้รัดหีบ กลับกองอยู่ภายในคอร์ดแบดมินตัน (เจ้าหน้าที่อ้างก่อนหน้านี้ว่าหมด แต่ชาวบ้านกลับเจอตกอยู่)

เมื่อตรวจสอบภายในอาคารสนามแบดมินตัน พบหีบบัตรเลือกตั้งกว่า 5 กล่อง ที่มีการแกะไว้แล้วส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ที่บอร์ดยังไม่มีการติดใบคะแนนรวมอีกด้วย

โบ้ยกันนัว! กกต. โยน ผอ.เขต – โทรไปตัดสายทิ้ง

สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อตัวแทนประชาชนโทรศัพท์สอบถามไปยัง กกต. เพื่อขอคำชี้แจง แต่ได้รับคำตอบให้ไปถาม ผอ.เขตเลือกตั้ง เมื่อชาวบ้านแย้งว่า ผอ.เขต ให้มาคุยกับ กกต. ปลายสายกลับอ้างว่า “ผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่” ก่อนจะ ตัดสายทิ้ง ทันที ทำให้มวลชนรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล

ล่าสุด (ณ เวลาที่รายงานข่าว) มวลชนยังคงปักหลักปิดล้อมรถขนหีบบัตรและพื้นที่สนามแบดมินตันอย่างต่อเนื่อง โดยยื่นข้อเสนอเดียวคือให้ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ กกต. ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดต่อหน้าประชาชน หากไม่ดำเนินการ จะไม่ยอมให้เคลื่อนย้ายหีบบัตรออกจากพื้นที่เด็ดขาด เพราะเกรงว่าจะมีการสับเปลี่ยนหรือทุจริตคะแนน

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกาะติดสถานการณ์คืนวันที่ 9 ก.พ. 69 มวลชนปักหลักหน้าสนามแบดฯ ขวางรถขนหีบหนี แฉเจอ &quot;หีบเปิดแล้ว&quot; ซุกด้านใน แถมบอร์ดไม่แปะคะแนนรวม โบ้ยกันวุ่น กกต. ตัดสายหนี ข่าวการเมือง

เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์

31 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นีโน่ เมทนี อวดโฉมคุณแม่วัย 87 ปี ดีกรีอดีตแอร์ สวยระดับตำนาน

55 นาที ที่แล้ว
อดีตไอดอลสาว นัตสึพิ ประกาศหาคู่ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย บันเทิง

เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หยุดโลก 13 นาที! “Bad Bunny” พลิกโฉมซูเปอร์โบวล์ 2026 ของดีต้องมีดราม่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ที่มีเสาหลักเมือง 2 ต้น สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ข่าวการเมือง

ตำนานความขลัง “ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์” ศูนย์รวมใจเมืองแปะ เบื้องหลังแลนด์สไลด์ ภูมิใจไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณยายขายผักนั่งอยู่บนรถขนผักคันใหม่ที่มีเลขทะเบียน 8 ขญ 7084 เลขเด็ด

เลขทะเบียน “รถขนผักคันใหม่” คุณยายสู้ชีวิต เพจดังจัดให้ฟรีพ่วงท้ายมินิมอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อังคณา เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัดหลังเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โพสต์จี้ใจ “อังคณา” เตือนสติ แฟนคลับพรรครุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัด ปมเลือกตั้ง 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69 ออกวันจันทร์ 10 งวดย้อนหลัง เช็กที่นี่ทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 ก.พ. 69 หลังเลือกตั้ง เปิดตลาดร่วง สังเวยบาทแข็งหลังเลือกตั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรเสียเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

บัตรเสีย 2.7 ล้านใบ ทำแฮชแท็ก #นับคะแนนใหม่ พุ่งเทรนด์ X มัดรวมพิรุธเพียบ!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำแถลงเต็ม ป.ป.ช. ฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 ข้อกล่าหาร้ายแรงมาก ข่าวการเมือง

เปิดคำแถลงเต็ม ป.ป.ช. ฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 ข้อกล่าหาร้ายแรงมาก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉพิรุธหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนประชามติในความมืดเพราะไฟดับแต่พัดลมยังใช้ได้ปกติ ข่าวการเมือง

อุ้ย! เพจดังจับโป๊ะ คูหาไฟดับตอนนับคะแนน ขนลุก พัดลมใช้งานได้ปกติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู แบล็คเฮด หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ ตรวจพบนิ่วจิ๋ว บันเทิง

ภาพล่าสุด ปู แบล็คเฮด เข้ารพ. ตรวจพบนิ่ว ซ้ำหัวใจเต้นผิดจังหวะ แฟน ๆ แห่ห่วง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิมมี่ไหล่ โทษจำคุก 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ ข่าว

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง ข่าวการเมือง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด ข่าวการเมือง

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน จี้ เขต 1 จ.พิจิตร เจอบัตรเขย่งเกินผู้ใช้สิทธิ 3 หมื่นใบ ข่าวการเมือง

พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 22:25 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 22:55 น.
57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นีโน่ เมทนี อวดโฉมคุณแม่วัย 87 ปี ดีกรีอดีตแอร์ สวยระดับตำนาน

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
อดีตไอดอลสาว นัตสึพิ ประกาศหาคู่ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย

เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

หยุดโลก 13 นาที! “Bad Bunny” พลิกโฉมซูเปอร์โบวล์ 2026 ของดีต้องมีดราม่า

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
คุณยายขายผักนั่งอยู่บนรถขนผักคันใหม่ที่มีเลขทะเบียน 8 ขญ 7084

เลขทะเบียน “รถขนผักคันใหม่” คุณยายสู้ชีวิต เพจดังจัดให้ฟรีพ่วงท้ายมินิมอล

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button