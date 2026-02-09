เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์
เกาะติดสถานการณ์คืนวันที่ 9 ก.พ. 69 มวลชนปักหลักหน้าสนามแบดฯ ขวางรถขนหีบหนี แฉเจอ “หีบเปิดแล้ว” ซุกด้านใน แถมบอร์ดไม่แปะคะแนนรวม โบ้ยกันวุ่น กกต. ตัดสายหนี
คืนวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 สถานการณ์การเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรี เขต 1 เกิดความตึงเครียดอย่างหนัก เมื่อเฟซบุ๊ก “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” และเพจ “LIVE REAL” รายงานตรงกันว่า มีประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันปิดล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง ไม่ยอมให้นำออกจากพื้นที่ จนกว่าจะมีการตรวจสอบความโปร่งใส
ปักหลักขวางรถขนหีบ จี้ “นับคะแนนใหม่”
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา บริเวณสนามแบดมินตัน (ตรงข้ามตลาดโต้รุ่ง) ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง กลุ่มประชาชนได้เข้าขวางรถของเจ้าหน้าที่ (ระบุว่าเป็นรถของเทศบาลหนองข้างคอก) ที่บรรทุกหีบบัตรเตรียมจะเคลื่อนย้ายออกจากจุดดังกล่าว โดยชาวบ้านยืนกรานให้มีการ “นับคะแนนใหม่” ต่อหน้าประชาชนทันที เนื่องจากพบความผิดปกติหลายจุด
เปิดปมพิรุธ ทำไมต้องใช้เชือกฟาง? หีบถูกเปิด?
ชนวนเหตุความไม่พอใจเกิดจากการที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบและพบข้อพิรุธที่ส่อเจตนาไม่โปร่งใส ดังนี้ หีบบัตรเลือกตั้งบนรถถูกพันธนาการด้วย เชือกฟาง แทนที่จะเป็น “เคเบิลไทร์” (Cable Tie) หรือสายรัดนิรภัยที่มีหมายเลขกำกับตามมาตรฐาน กกต.
มีการถ่ายภาพหลักฐานพบว่า สายเคเบิลไทร์จริงที่ควรถูกนำมาใช้รัดหีบ กลับกองอยู่ภายในคอร์ดแบดมินตัน (เจ้าหน้าที่อ้างก่อนหน้านี้ว่าหมด แต่ชาวบ้านกลับเจอตกอยู่)
เมื่อตรวจสอบภายในอาคารสนามแบดมินตัน พบหีบบัตรเลือกตั้งกว่า 5 กล่อง ที่มีการแกะไว้แล้วส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ที่บอร์ดยังไม่มีการติดใบคะแนนรวมอีกด้วย
โบ้ยกันนัว! กกต. โยน ผอ.เขต – โทรไปตัดสายทิ้ง
สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อตัวแทนประชาชนโทรศัพท์สอบถามไปยัง กกต. เพื่อขอคำชี้แจง แต่ได้รับคำตอบให้ไปถาม ผอ.เขตเลือกตั้ง เมื่อชาวบ้านแย้งว่า ผอ.เขต ให้มาคุยกับ กกต. ปลายสายกลับอ้างว่า “ผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่” ก่อนจะ ตัดสายทิ้ง ทันที ทำให้มวลชนรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล
ล่าสุด (ณ เวลาที่รายงานข่าว) มวลชนยังคงปักหลักปิดล้อมรถขนหีบบัตรและพื้นที่สนามแบดมินตันอย่างต่อเนื่อง โดยยื่นข้อเสนอเดียวคือให้ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ กกต. ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดต่อหน้าประชาชน หากไม่ดำเนินการ จะไม่ยอมให้เคลื่อนย้ายหีบบัตรออกจากพื้นที่เด็ดขาด เพราะเกรงว่าจะมีการสับเปลี่ยนหรือทุจริตคะแนน
