ชาวมหาสารคาม ประท้วงกดดัน กกต. นับคะแนนใหม่ ถูกแฉปิดทับคะแนน
ชาวมหาสารคาม รวมตัวประท้วงกดดัน กกต. นับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งเขตที่ 1 หลังถูกแฉว่ามีการนำไวนิลมาปิดทับคะแนน
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า บอร์ดประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต มีการแสดงผลคะแนนไม่ตรงกับข้อมูลเดิม โดยเฉพาะกรณีการนำแผ่นไวนิลเขียนคะแนนใหม่ปิดทับตัวเลขเดิมบนบอร์ดประกาศผล ในพื้นที่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองมหาสารคาม ใหม่ นั้น
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 9 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา กลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนมาก รวมตัวชุมนุมบริเวณอาคารกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อกดดันให้มีการนับคะแนนใหม่ ท่ามกลางข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้ง
ผู้ชุมนุมหลายคนตั้งคำถามถึงคะแนนของผู้สมัครหมายเลข 6 นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ท่าสองคอน ซึ่งเดิมมีการประกาศคะแนนไว้ 2,930 คะแนน แต่ภายหลังมีการปิดทับตัวเลขใหม่เป็น 3,078 คะแนน เพิ่มขึ้น 148 คะแนน ส่งผลให้คะแนนรวมจากเดิม 32,345 คะแนน ถูกแก้ไขเป็น 32,493 คะแนน ขณะที่ผู้สมัครหมายเลข 5 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ พรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนรวมลดลงจาก 1,200 คะแนน เหลือ 1,199 คะแนน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ กกต. ชี้แจงว่า การปิดทับตัวเลขดังกล่าวเกิดจากความคลาดเคลื่อนของผลรวมคะแนน จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีการตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง โดยมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันว่าหีบบัตรอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหรือที่สำนักงาน กกต.จังหวัด ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและกังวลว่าจะอาจมีการลักลอบหย่อนบัตรเพิ่มเติม
ต่อมา ร.อ.ไตรสรณ์ ผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกมาชี้แจงต่อผู้ชุมนุมว่า การนับคะแนนใหม่จะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา และการดำเนินการใด ๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดย กกต.จังหวัดไม่มีอำนาจสั่งการให้นับคะแนนใหม่ได้ด้วยตนเอง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชลบุรีระอุ! เจอใบคะแนนในถังขยะ พบพรรคส้มชนะ จี้ กกต. นับคะแนนใหม่
- เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์
- สกลนคร เจอบัตรเขย่ง คะแนนเกินจริง 105 ใบ กกต. คาดว่าเจ้าหน้าที่สับสน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: