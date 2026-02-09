สกลนคร เจอบัตรเขย่ง คะแนนเกินจริง 105 ใบ กกต. คาดว่าเจ้าหน้าที่สับสน
สกลนคร เขต 1 เจอบัตรเขย่ง คะแนนเกินจริง 105 ใบ กกต. คาดว่าเจ้าหน้าที่สับสนเนื่องจากพร้อมกัน 3 ใบ ต้องไปสอบสวนเพิ่มเติม
เกิดเหตุควานวุ่นวายหลังจากที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 63 เขต 1 บริเวณศาลา SML ชุมชนหนองแดง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ภายหลังหลังจากปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้ง สส. และลงประชามติ กลุ่มอาสาและชาวบ้านได้ยืนสังเกตการณ์การนับคะแนนอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งพบว่าเมื่อนับคะแนนเสร็จ คะแนนบนกระดานไม่ตรงกันกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คือผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 440 ราย จากทั้งหมด 624 ราย แต่ปรากฏว่าเมื่อประกาศผลการนับคะแนนบนกระดาน ส.ส. 5/11 ของ ส.ส.แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 545 คะแนน เกินมา 105 คะแนน เมื่อเห็นว่ามีความผิดปกติกลุ่มอาสาและชาวบ้านที่ยืนสังเกตการณ์อยู่จึงทักท้วงขอให้นับคะแนนใหม่
ขณะเดียวกัน น.ส.จรัสขวัญ ชาวเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่มาสังเกตการณ์และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทำการนับจำนวนบัตรใหม่ ปรากฏว่า บัตรในหีบนับคะแนนกับขั้วบัตรครบตามจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคือ 440 ราย จากนั้นเริ่มทำการนับคะแนนใหม่เพื่อความโปร่งใส ผลปรากฏว่าคะแนนบนกระดานเกินมา 105 คะแนนนจริง โดยเฉลี่ยกันไปบางคนก็เพิ่มขึ้นบางคนก็ลดลง
น.ส.จรัสขวัญ เปิดเผยว่า สำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมสังเกตการณ์การนับผลคะแนนเลือกตั้งในหน่วยนี้ เห็นตรงกันว่าคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธินั้น กกต.จะทำการตรวจสอบตามกระบวนการและขั้นตอนต่อไป เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่นับคะแนนพร้อมกัน 3 ใบจนเกิดความสับสนในหน่วยเลือกตั้ง เรื่องนี้จะยังต้องทำการสอบสวนตามกระบวนการ
ขณะเดียวกัน นายณรงเดช อุฬารกุล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 34 พรรคประชาชน เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย เปิดเผยว่า สำหรับผลการนับคะแนนก็ได้เห็นถ้วนหน้าแล้วว่าพบความผิดปกติ จึงฝากไปถึง ผอ.กกต.สกลนคร ที่ร่วมลงพื้นที่มาสังเกตการณ์ด้วยว่าอยากให้มีกระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ามีความผิดพลาดอย่างไร ซึ่งทาง กกต.ก็ได้รับเรื่องแล้ว และตั้งข้อสังเกตว่าในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่ไม่ได้ไปร่วมสังเกตการณ์มีความผิดปกติแบบเดียวกันหรือไม่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความสบายใจแก่พี่น้องประชาชน
ทั้งนี้จากผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่า นาย สิรภพ สมผล ตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมนำอยู่ ตามมาด้วยนายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์ ตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต.ปทุมธานี แจงสาเหตุ เอาถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด ประท้วงวุ่นเขต 7
- ปทุมฯ เขต 7 วุ่น ประท้วงขาดความโปร่งใส นับใหม่พรรคส้มพลิกชนะพรรคน้ำเงิน
- “ธรรมนัส” เผย กปน.พะเยา แอบหย่อนบัตร กาให้เบอร์ 46 ไม่เกี่ยว “กล้าธรรม”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: