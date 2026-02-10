กกต. แจกใบแดง “สจ.ภู” พรรคประชาชน ผิดฐานแจกเสื้อ-จัดเลี้ยง
กกต. แจกใบแดง สจ.ภู หรือ ภวัต จันทร์แสง ส.อบจ.ขอนแก่น พรรคประชาชน ทำผิดฐานแจกเสื้อและจัดเลี้ยง สั่งชดใช้ค่าเลือกตั้งใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการกกต.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กกต.จังหวัดขอนแก่นได้รับเอกสารจากกกต.กลาง เกี่ยวกับผลสำนวนการไต่สวน กรณีนาย ภวัต จันทร์แสง ส.อบจ.ขอนแก่น อำเภอเมืองเขต1พร้อมพวกรวม 7 คน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562มาตรา65 (1) และ (2) ฐานแจกเสื้อ และจัดเลี้ยง
กกต.กลาง ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนดังกล่าวแล้ว และมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายภวัต พร้อมทั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองเขต 1 ใหม่
ทั้งนี้ในคำสั่งของกกต.กลาง ยังระบุให้นายภวัต ผู้ถูกร้องที่ 1 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ และให้ดำเนินคดีอาญากับนายภวัต ตามขั้นตอนของกฎหมาย
นอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังคงให้เอาผิดกับนางสาววงเดือน เบ้าหล่อเพชร ผู้ถูกร้องที่ 6 ในข้อกล่าวหาเดียวกันด้วย
ขณะเดียวกันสำหรับผู้ถูกร้องรายอื่นได้แก่นายชัชวาล ธีรภาณุ ผู้ถูกร้องที่ 2,นายประทีป เสาผล ผู้ถูกร้องที่ 3,นายเกษ ทองสุทธิ ผู้ถูกร้องที่ 4,นายบุญเพ็ญ สุทธิ ผู้ถูกร้องที่ 5 และนายสุวรรณ โพคา ผู้ถูกร้องที่ 7 กกต.กลางมีมติให้ยกคำร้อง
นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมว่าขั้นตอนต่อจากนี้ กกต.จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการส่งคำวินิจฉัยให้นายภวัต ได้รับทราบอย่างเป็นทางการ และส่งคำวินิจฉัยดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภาค4ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งทันทีที่ศาลอุทธรณ์ภาค4 มีคำสั่งประทับรับฟ้อง นายภวัต จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
นอกจากนี้นายวัชระ ยังเปิดเผยด้วยว่าสำหรับคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมมากกว่า 10 เรื่องนั้น ขณะนี้กกต.จังหวัดขอนแก่น ได้สรุปสำนวนการสอบสวนและส่งให้กกต.กลางครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยอยู่ระหว่างที่กกต.กลางจะตรวจสอบสำนวนการสอบสวนและพิจารณามีคำวินิจฉัยในแต่ละคำร้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
