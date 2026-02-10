ข่าว

กกต. แจกใบแดง “สจ.ภู” พรรคประชาชน ผิดฐานแจกเสื้อ-จัดเลี้ยง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 08:16 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 08:16 น.
71

กกต. แจกใบแดง สจ.ภู หรือ ภวัต จันทร์แสง ส.อบจ.ขอนแก่น พรรคประชาชน ทำผิดฐานแจกเสื้อและจัดเลี้ยง สั่งชดใช้ค่าเลือกตั้งใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการกกต.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กกต.จังหวัดขอนแก่นได้รับเอกสารจากกกต.กลาง เกี่ยวกับผลสำนวนการไต่สวน กรณีนาย ภวัต จันทร์แสง ส.อบจ.ขอนแก่น อำเภอเมืองเขต1พร้อมพวกรวม 7 คน ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562มาตรา65 (1) และ (2) ฐานแจกเสื้อ และจัดเลี้ยง

กกต.กลาง ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนดังกล่าวแล้ว และมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายภวัต พร้อมทั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองเขต 1 ใหม่

ทั้งนี้ในคำสั่งของกกต.กลาง ยังระบุให้นายภวัต ผู้ถูกร้องที่ 1 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ และให้ดำเนินคดีอาญากับนายภวัต ตามขั้นตอนของกฎหมาย

นอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังคงให้เอาผิดกับนางสาววงเดือน เบ้าหล่อเพชร ผู้ถูกร้องที่ 6 ในข้อกล่าวหาเดียวกันด้วย

ขณะเดียวกันสำหรับผู้ถูกร้องรายอื่นได้แก่นายชัชวาล ธีรภาณุ ผู้ถูกร้องที่ 2,นายประทีป เสาผล ผู้ถูกร้องที่ 3,นายเกษ ทองสุทธิ ผู้ถูกร้องที่ 4,นายบุญเพ็ญ สุทธิ ผู้ถูกร้องที่ 5 และนายสุวรรณ โพคา ผู้ถูกร้องที่ 7 กกต.กลางมีมติให้ยกคำร้อง

นายวัชระ กล่าวเพิ่มเติมว่าขั้นตอนต่อจากนี้ กกต.จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการส่งคำวินิจฉัยให้นายภวัต ได้รับทราบอย่างเป็นทางการ และส่งคำวินิจฉัยดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภาค4ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งทันทีที่ศาลอุทธรณ์ภาค4 มีคำสั่งประทับรับฟ้อง นายภวัต จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

นอกจากนี้นายวัชระ ยังเปิดเผยด้วยว่าสำหรับคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมมากกว่า 10 เรื่องนั้น ขณะนี้กกต.จังหวัดขอนแก่น ได้สรุปสำนวนการสอบสวนและส่งให้กกต.กลางครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยอยู่ระหว่างที่กกต.กลางจะตรวจสอบสำนวนการสอบสวนและพิจารณามีคำวินิจฉัยในแต่ละคำร้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์ขอบคุณทุกคะแนน ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวัง แต่ไม่ท้อ สัญญาทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษี

2 นาที ที่แล้ว
&quot;อ.ปวิน&quot; ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ &quot;แสวง&quot; ลาออก ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง” ลาออก

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปนาที “รองกกต.ชนินทร์” ใบ้กิน! เจอคนชลบุรี เขต 1 จี้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่

10 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 ก.พ. 69 เปิดตลาดพุ่งรับวันอังคาร ทองรูปพรรณขายออกแตะ 75,000 บาท

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เห็นด้วยกับประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ผิดปกติ จี้ กกต. ไม่อาจลอยตัว

13 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน เปิดรับแจ้งเหตุ นับคะแนนเลือกตั้ง 69 ผิดปกติ มีหลักฐานพร้อมส่งดำเนินคดี ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดรับแจ้งเหตุ นับคะแนนเลือกตั้ง 69 ผิดปกติ มีหลักฐานพร้อมส่งดำเนินคดี

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอสุรเวช เดือด! ซัดเลือกตั้ง 69 “โกงจนน่าเกลียด” ขอบคุณพลัง นศ. ลุกฮือต้านทุจริต จี้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ

22 นาที ที่แล้ว
ดรีม อภิชญา และ มีน พีรวิชญ์ บุกหน่วยเลือกตั้งชลบุรี หลังคนร้องนับคะแนนใหม่ บันเทิง

ดรีม-มีน บุกชลบุรีเขต 1 แจกน้ำมวลชน เผยมีสิทธิขอนับคะแนนใหม่ วอน กกต. โปร่งใส

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตา ภูมิใจไทย ดึง เพื่อไทย ร่วมรัฐบาล ดัดหลังไม่เชิญ กล้าธรรม ร่วม

28 นาที ที่แล้ว
สมชัย ซัด กกต.ไร้มืออาชีพ จี้สอบปมชลบุรี เขต 1 หีบหลุด-ทิ้งเอกสาร แนะเลือกตั้งใหม่ ข่าวการเมือง

สมชัย ซัด กกต.ไร้มืออาชีพ จี้สอบปมชลบุรี เขต 1 ทิ้งเอกสาร-สายรัดหีบ แนะเลือกตั้งใหม่

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดูรายชื่อว่าที่ 10 สส. พรรคส้ม เสี่ยงไม่ได้ไปต่อ ป.ป.ช. ชี้มูลผิดยื่นแก้ 112

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย สรุปผลหยุดยิงครบหนึ่งเดือน กังวลเขมรนำเสนอข้อมูลผิดๆ

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” ท้า กกต. นับคะแนนชลบุรีใหม่ เย้ยไม่กล้านับ เพราะเดี๋ยวไม่เท่าเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาวมหาสารคาม ประท้วงกดดัน กกต. นับคะแนนใหม่ ถูกแฉปิดทับคะแนน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกต. แจกใบแดง “สจ.ภู” พรรคประชาชน ผิดฐานแจกเสื้อ-จัดเลี้ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชลบุรีระอุ! เจอใบคะแนนในถังขยะ พบพรรคส้มชนะ จี้ กกต. นับคะแนนใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไขคนละครึ่งพลัสเฟส 2 หลังภูมิใจไทย คว้าอันดับ 1 เตรียมจัดตั้งรัฐบาล เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “คนละครึ่งพลัส” ใครได้บ้าง หลังอนุทิน เป็นนายกฯ สมัยสอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 10 2 69 ดูดวง

3 ราศี ดวงดีครบด้าน งาน-เงิน-รัก พุ่งทะยานฉุดไม่อยู่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติดสถานการณ์คืนวันที่ 9 ก.พ. 69 มวลชนปักหลักหน้าสนามแบดฯ ขวางรถขนหีบหนี แฉเจอ &quot;หีบเปิดแล้ว&quot; ซุกด้านใน แถมบอร์ดไม่แปะคะแนนรวม โบ้ยกันวุ่น กกต. ตัดสายหนี ข่าวการเมือง

เดือด! ชลบุรี เขต 1 ชาวบ้านล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต. นับคะแนนใหม่ เจอพิรุธใช้ “เชือกฟาง” มัดแทนเคเบิลไทร์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นีโน่ เมทนี อวดโฉมคุณแม่วัย 87 ปี ดีกรีอดีตแอร์ สวยระดับตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตไอดอลสาว นัตสึพิ ประกาศหาคู่ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย บันเทิง

เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หยุดโลก 13 นาที! “Bad Bunny” พลิกโฉมซูเปอร์โบวล์ 2026 ของดีต้องมีดราม่า

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ที่มีเสาหลักเมือง 2 ต้น สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ข่าวการเมือง

ตำนานความขลัง “ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์” ศูนย์รวมใจเมืองแปะ เบื้องหลังแลนด์สไลด์ ภูมิใจไทย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณยายขายผักนั่งอยู่บนรถขนผักคันใหม่ที่มีเลขทะเบียน 8 ขญ 7084 เลขเด็ด

เลขทะเบียน “รถขนผักคันใหม่” คุณยายสู้ชีวิต เพจดังจัดให้ฟรีพ่วงท้ายมินิมอล

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อังคณา เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัดหลังเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โพสต์จี้ใจ “อังคณา” เตือนสติ แฟนคลับพรรครุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัด ปมเลือกตั้ง 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 08:16 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 08:16 น.
71
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์ขอบคุณทุกคะแนน

เท้ง ณัฐพงษ์ ยอมรับเสียใจ-ผิดหวัง แต่ไม่ท้อ สัญญาทำหน้าที่ให้คุ้มค่าภาษี

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;อ.ปวิน&quot; ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ &quot;แสวง&quot; ลาออก

“อ.ปวิน” ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง” ลาออก

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

คลิปนาที “รองกกต.ชนินทร์” ใบ้กิน! เจอคนชลบุรี เขต 1 จี้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569

ราคาทองวันนี้ 10 ก.พ. 69 เปิดตลาดพุ่งรับวันอังคาร ทองรูปพรรณขายออกแตะ 75,000 บาท

เผยแพร่: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button