ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:28 น.
57

น้ำ นิชนันท์ แฉพิรุธ บัตรเขย่ง ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนากว่า 5 พันใบ จี้ กกต. สอบด่วน ยอดคะแนนรวมทะลุจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

ผู้สื่อข่าวรายงาน น้ำ – นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส. ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของผลคะแนนใน จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ส่อเค้าว่าจะมี “บัตรเขย่ง” หรือคะแนนที่งอกเกินความเป็นจริงจำนวนมาก

นิชนันท์ ได้หยิบยกข้อมูลผลคะแนนจาก กกต. มาแจกแจงให้เห็นว่า ยอดผู้มาใช้สิทธิ์ในเขตนี้มีทั้งหมด 92,645 คน ซึ่งเมื่อตรวจสอบยอดรวมหน้าบอร์ด กกต. (บัตรดี + บัตรเสีย + บัตรไม่เลือกผู้ใด) ตัวเลขดูเหมือนจะตรงกันคือ 92,645 ใบ ดังนี้

  • บัตรดี: 84,876 ใบ

  • บัตรเสีย: 3,120 ใบ

  • บัตรไม่เลือกผู้ใด: 4,649 ใบ

แต่จุดที่ผิดปกติอย่างรุนแรง เกิดขึ้นเมื่อนำคะแนนดิบของผู้สมัคร สส. แต่ละคนมารวมกัน กลับได้ยอดรวมสูงถึง 90,301 คะแนน ซึ่งเกินกว่า ยอดบัตรดีที่ระบุไว้ (84,876 ใบ) ถึง 5,425 คะแนน รายละเอียดคะแนนผู้สมัครมีดังนี้

  1. ร.ต.อ.สิทธิพัฒน์ (42,501)

  2. นายชวาล (37,164)

  3. นายพายุ (3,641)

  4. นายรัชพล (2,967)

  5. นายอาคม (2,055)

  6. นายกฤตมงคล (1,199)

  7. นายกิติ์พิเชษฐ์ (774)

นิชนันท์ ตั้งคำถามต่อว่า เมื่อนำยอดผลรวมคะแนนผู้สมัครจริง (90,301) ไปบวกกับบัตรเสีย (3,120) และบัตรไม่เลือกผู้ใด (4,649) จะได้ยอดรวมสุทธิคือ 98,070 ใบ

เมื่อนำไปเทียบกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จริงที่มีเพียง 92,645 คน เท่ากับว่ามีคะแนนส่วนต่าง” โผล่ขึ้นมาปริศนาถึง 5,425 คะแนน

“5,425 คะแนนนี้มันมาจากไหนคะ? คะแนนคลอดลูกหนักมาก” น้ำ นิชนันท์ ระบุในโพสต์ พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบด่วนที่สุด เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมของผลการเลือกตั้งในเขตดังกล่าว

ส่วนเขต 5 น้ำ เขียนว่า “พนัสนิคม เกาะจันทร์ มีบัตรเขย่งหรือไม่? ส้ม คะแนนนำหลายหน่วย ตอนนับคะแนนกระดานที่ขีดอยู่ห่างจากสายตาประมาณ 3 เมตรรวมถึงการขานบัตรเลือกตั้งระดับสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าบัตรดี บัตรเสีย มีการขานเบอร์ซ้ำๆหลังจากที่รวมคะแนนด้วยสายตาจากหลายหน่วยและดูจากสถิติสองใบนี้

คะแนนผู้มาใช้ สิทธิ์รวมทั้งหมด 103,000

แต่รวมคะแนนของ 10 คนได้ 95,000

ซึ่งถ้าดูจากใบปาร์ตี้ลิสต์บัตรดีบัตรเสียผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องไม่ห่างกันมากแต่เมื่อรวมบัตรแล้วได้ 94,000″

น้ำ นิชนันท์ แฉพิรุธ บัตรเขย่ง ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนากว่า 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน ยอดคะแนนรวมทะลุจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จิมมี่ไหล่ โทษจำคุก 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์

7 วินาที ที่แล้ว
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ ข่าว

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

19 นาที ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง ข่าวการเมือง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

20 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

55 นาที ที่แล้ว
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

56 นาที ที่แล้ว
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด ข่าวการเมือง

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน จี้ เขต 1 จ.พิจิตร เจอบัตรเขย่งเกินผู้ใช้สิทธิ 3 หมื่นใบ ข่าวการเมือง

พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ตอบสถานะรักล่าสุด บันเทิง

ย้อนฟัง พิธา เปิดใจรักใหม่ เข้ากับลูกสาวได้ดี บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ทหารเกาหลีใต้ตก ขณะฝึกซ้อมลงจอด กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าว

ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ภูมิใจไทย แลนด์สไลด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ข่าว

กล้าธรรม ยันไม่มีส้มหล่น! ผลคะแนนสะท้อนปชช.ไว้วางใจ เกือบล้มแชมป์เก่าหลายเขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาดเจ็บ 4 ราย อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี สั่งปิดพื้นที่หวั่นถล่มซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งสมุทรปราการ 2569 สส. 8 เขต ไม่เป็นทางการ ส้มสีแตก ข่าวการเมือง

สมุทรปราการแตก! “พรรคประชาชน” กวาดเรียบ 7 เขต “ภูมิใจไทย” เบียด 1 ที่นั่ง เพื่อไทยกินแห้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทางเลือกใหม่” ขอบคุณทุกคะแนน ดันเข้าสภา เดินหน้านโยบายอวกาศ-ไดโนเสาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้ ทำคนสับสนลงประชามติ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้โง่หรือชั่ว บิดเบือนข้อมูลประชามติ โยงแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มารีญา พูลเลิศลาภ แสดงจุดยืนการเมืองในวันเลือกตั้ง 69 บันเทิง

ส่องโพสต์ “มารีญา” วันเลือกตั้ง 69 ชวนจับตา กกต. ลุ้นรีเทิร์นกระแสจิ้น “ทิม พิธา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ว่า สส.ภูเก็ต ภท. เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ &quot;รีบตายไวๆ&quot; หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ “รีบตายไวๆ” หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี ยังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เขียนถึงผู้สนับสนุนพรรคส้ม ประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอแค่ชนะครั้งเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:28 น.
57
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จิมมี่ไหล่ โทษจำคุก 20 ปี

จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button