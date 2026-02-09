พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน
น้ำ นิชนันท์ แฉพิรุธ บัตรเขย่ง ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนากว่า 5 พันใบ จี้ กกต. สอบด่วน ยอดคะแนนรวมทะลุจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
ผู้สื่อข่าวรายงาน “น้ำ – นิชนันท์ วังคะฮาต“ อดีตผู้สมัคร สส. ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของผลคะแนนใน จังหวัดชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่ส่อเค้าว่าจะมี “บัตรเขย่ง” หรือคะแนนที่งอกเกินความเป็นจริงจำนวนมาก
นิชนันท์ ได้หยิบยกข้อมูลผลคะแนนจาก กกต. มาแจกแจงให้เห็นว่า ยอดผู้มาใช้สิทธิ์ในเขตนี้มีทั้งหมด 92,645 คน ซึ่งเมื่อตรวจสอบยอดรวมหน้าบอร์ด กกต. (บัตรดี + บัตรเสีย + บัตรไม่เลือกผู้ใด) ตัวเลขดูเหมือนจะตรงกันคือ 92,645 ใบ ดังนี้
บัตรดี: 84,876 ใบ
บัตรเสีย: 3,120 ใบ
บัตรไม่เลือกผู้ใด: 4,649 ใบ
แต่จุดที่ผิดปกติอย่างรุนแรง เกิดขึ้นเมื่อนำคะแนนดิบของผู้สมัคร สส. แต่ละคนมารวมกัน กลับได้ยอดรวมสูงถึง 90,301 คะแนน ซึ่งเกินกว่า ยอดบัตรดีที่ระบุไว้ (84,876 ใบ) ถึง 5,425 คะแนน รายละเอียดคะแนนผู้สมัครมีดังนี้
ร.ต.อ.สิทธิพัฒน์ (42,501)
นายชวาล (37,164)
นายพายุ (3,641)
นายรัชพล (2,967)
นายอาคม (2,055)
นายกฤตมงคล (1,199)
นายกิติ์พิเชษฐ์ (774)
นิชนันท์ ตั้งคำถามต่อว่า เมื่อนำยอดผลรวมคะแนนผู้สมัครจริง (90,301) ไปบวกกับบัตรเสีย (3,120) และบัตรไม่เลือกผู้ใด (4,649) จะได้ยอดรวมสุทธิคือ 98,070 ใบ
เมื่อนำไปเทียบกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์จริงที่มีเพียง 92,645 คน เท่ากับว่ามีคะแนนส่วนต่าง” โผล่ขึ้นมาปริศนาถึง 5,425 คะแนน
“5,425 คะแนนนี้มันมาจากไหนคะ? คะแนนคลอดลูกหนักมาก” น้ำ นิชนันท์ ระบุในโพสต์ พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบด่วนที่สุด เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมของผลการเลือกตั้งในเขตดังกล่าว
ส่วนเขต 5 น้ำ เขียนว่า “พนัสนิคม เกาะจันทร์ มีบัตรเขย่งหรือไม่? ส้ม คะแนนนำหลายหน่วย ตอนนับคะแนนกระดานที่ขีดอยู่ห่างจากสายตาประมาณ 3 เมตรรวมถึงการขานบัตรเลือกตั้งระดับสายตาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าบัตรดี บัตรเสีย มีการขานเบอร์ซ้ำๆหลังจากที่รวมคะแนนด้วยสายตาจากหลายหน่วยและดูจากสถิติสองใบนี้
คะแนนผู้มาใช้ สิทธิ์รวมทั้งหมด 103,000
แต่รวมคะแนนของ 10 คนได้ 95,000
ซึ่งถ้าดูจากใบปาร์ตี้ลิสต์บัตรดีบัตรเสียผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องไม่ห่างกันมากแต่เมื่อรวมบัตรแล้วได้ 94,000″
