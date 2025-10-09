44 อดีต สส.ก้าวไกล ลุ้นระทึก ป.ป.ช. เริ่มพิจารณาคดีลงชื่อแก้ 112 กลางเดือนนี้
44 อดีต สส.ก้าวไกล ลุ้นระทึก ป.ป.ช. เริ่มพิจารณาคดีลงชื่อแก้ ม.112 รายคนกลางเดือนนี้ อย่างช้าเสร็จไม่น่าเกินธันวาคม ย้ำทำงานเป็นกลาง
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล ที่ลงชื่อเสนอแก้ไข มาตรา 112 เมื่อช่วงปี 2564 ว่า คดีนี้เรามีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
แต่ตัวผู้ถูกกล่าวหามีจำนวนหลายราย หลังจากแจ้งข้อกล่าวหาไปนั้น มีผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วเช่นกัน โดยเราเปิดโอกาสให้มาชี้แจงเต็มที่ มีกรอบเวลา 15 วัน บางท่านขอขยายระยะเวลา นำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการชี้แจง แต่ทั้งหมดยังอยู่ในกรอบเวลาการชี้แจง
หลังจากนี้องค์คณะไต่สวน จะพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อสรุปสำนวนนำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติมอีก คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน
แต่ถ้ามีเหตุต้องใช้เวลานานออกไป อาจต้องชี้แจงทำความเข้าใจว่า ป.ป.ช.ไม่ได้อยู่เฉยในเรื่องนี้ เพราะสิทธิต่อสู้คดี ใช้สิทธิชี้แจง เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ เป็นไปตามกฎหมาย
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวด้วยว่า การพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ จากการแก้ข้อกล่าวหานั้น องค์คณะไต่สวนและคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะพิจารณาทีละราย จะไม่มีการพิจารณาแบบเหมารวม เพราะแต่ละคนที่ลงลายมือชื่อ ข้อเท็จจริงแตกต่างกัน กล่าวคือเวลาเสนอร่างกฎหมายนั้น จะมีผู้ริเริ่ม กับผู้ที่ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อเสนอ การกระทำของแต่ละคนจึงแตกต่างกันในข้อกฎหมาย และลักษณะการกระทำ
“ยืนยันว่าการทำงานของ ป.ป.ช.อยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ได้ดูไทม์ไลน์การเลือกตั้ง แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในการพิสูจน์ความผิด คาดว่าจะพิจารณาคดีนี้รายคนเริ่มตั้งแต่กลางเดือน ต.ค.นี้ จากนั้นคาดว่าเร็วสุดคือ เสร็จภายใน พ.ย. อย่างช้าไม่น่าจะเกิน ธ.ค. 2568 ก่อนการเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่ได้มุ่งทางการเมือง” นายสุรพงษ์ กล่าว
