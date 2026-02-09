บัตรเสีย 2.7 ล้านใบ ทำแฮชแท็ก #นับคะแนนใหม่ พุ่งเทรนด์ X มัดรวมพิรุธเพียบ!
จำนวนบัตรเสีย เลือกตั้ง 69 ทะลุ 2 ล้านใบ กากบาทย้ำ-กากบาทเกินกรอบถูกนับเป็นบัตรเสีย มุมอาสาผู้สังเกตการณ์ชี้ปัญหาการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
กำลังเป็นอีกประเด็นร้อนสืบเนื่องจาก “ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569” โดยล่าสุดเกิดเสียงสะท้อนถึงปัญหาเบื้องลึกจำนวนมากในหลายๆ จุดเลือกตั้ง และข้อมูลทั้งหมดตอกย้ำได้จากจำนวนบัตรเสียที่โผล่จากรายงานล่าสุดของสำนักงานการเลือกตั้ง หรือ กตต. ด้วยกันเองเสียแล้ว
ข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ https://ectreport69.ect.go.th/overview ของกกต.ระบุตัวเลขสถิติการนับคะแนน สส. แบ่งเขต พบมีบัตรเสียจำนวน 1,228,683 ใบ และ สถิติการนับคะแนนบัญชีรายชื่อพบมี บัตรเสียจำนวน 1,550,185 ใบ
ผู้สังเกตการณ์และประชาชนที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งบางแห่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีบัตรเลือกตั้งหลายใบที่ถูกเจ้าหน้าที่ตัดสินให้เป็นบัตรเสีย เช่น กากบาทเลยออกนอกกรอบช่องเลือก แม้ผู้ลงคะแนนจะกาเพียงช่องเดียวอย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นประท้วงและขอให้นับใหม่
ขณะที่ เขต 7 ปทุมธานี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อยู่ในเหตุการณความไม่ชอบมาพากลของการนับคะแนนแล้งมีการคลุมถุงดำกล้องวงจรปิดนั้น ตัดสินใจอาสาะเป็นตัวแทนในการ ขานคะแนน และเฝ้าตรวจสอบทุกตัวเลขบนกระดานเพื่อให้มั่นใจว่า ผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปตามเสียงที่แท้จริงของประชาชนในเขตอำเภอธัญบุรี
โดยเรื่องผลคะแนนของที่เขต 7 ปทุมธานี ทาง กกต. ชี้แจงว่าที่แชร์ผลคะแนนกันนั้นเป็นเฟคยิวส์ คะแนนที่นับใหม่จนครบทุกกล่องนั้น ต่างจากเดิมแค่ 2-3 คะแนน
ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 63 เขต 1 บริเวณศาลา SML ชุมชนหนองแดง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นับคะแนนเสร็จ น.ส.จรัสขวัญ ชาวเรือ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มาสังเกตการณ์และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทำการนับจำนวนบัตรใหม่ ปรากฏว่า คะแนนบนกระดานเกินมา 105 คะแนนจริง เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่นับคะแนนพร้อมกัน 3 ใบ จนเกิดความสับสนในหน่วยเลือกตั้ง เรื่องนี้จะยังต้องทำการสอบสวนตามกระบวนการ
ยังไม่หมดท่านี้ อีกเคสเป็นของชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคประชาชน เปิดโปงเจ้าหน้าที่ได้กลับมาแก้คะแนนของผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย จาก 9,890 เหลือ 989 คะแนน แต่ยังไม่ได้ลงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ บัตรดีบัตรเสียว่ามีจำนวนเท่าไหร่
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง และชาวขอนแก่น เขต 3 ต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่อีกครั้ง เพราะอาจมี “ข้อผิดพลาด” เช่นนี้เกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งอื่นอีก
ขณะที่คนลำปางเขต 2 , 4 พบว่ามีบัตรเสีย 7000 กว่าใบ ตอนนี้ชาวลำปางไม่นิ่งนอนใจและอยากให้ช่วยกระจายข่าว
