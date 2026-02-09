ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 12:02 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 12:02 น.
69

ส่องรายชื่อ 44 สส. หลัง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผิดจริยธรรมร้ายแรง ยื่นแก้ ม.112 โดยหลังจากนี้เตรียมยื่นส่งฟ้องต่อศาลฎีกาต่อไป

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครองนั้น

โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

โดยล่าสุดมีรายงานว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.ลงมติชี้มูลอดีตสส.ก้าวไกลทั้ง 44 คน ว่ากระทำผิด เตรียมยื่นส่งฟ้องต่อศาลฎีกาต่อไป ทั้งนี้รายชื่อ 44 สส. ประกอบไปด้วย

1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล
2.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
3.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
4.น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี
5.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
6.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ
7.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
8.พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
9.นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
10.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.
11.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.
12.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
13.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก
14.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
15.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
16.นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
17.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
18.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม.
19.น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
20.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม
21.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
22.นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
23.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม.
24.นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร
25.นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา
26.นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี
27.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
28.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
29.นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
30.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
31.พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
32.นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
33.นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด
34.นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
35.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
36.น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
37.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
38.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อ
39.นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
40.นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
41.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ
42.นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ
43.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
44.นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

