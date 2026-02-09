ด่วน! ป.ป.ช. ฟัน 44 สส.ก้าวไกล ผิดจริยธรรมร้ายแรงปมแก้ 112 ส่งศาลฎีกาชี้ชะตา
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 44 อดีต สส.ก้าวไกล (พรรคประชาชน) ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงกรณีลงชื่อแก้ ม.112 เตรียมยื่นศาลฎีกาวินิจฉัย หากรับฟ้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติชี้มูลความผิดอดีต สส.พรรคก้าวไกล จำนวน 44 คน ในความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยผู้ถูกกล่าวหากลุ่มนี้ปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชน และบางส่วนเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปก่อนหน้านี้
ยื่นศาลฎีกาชี้ขาด ส่อหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
ขั้นตอนหลังจากนี้ ป.ป.ช. จะรวบรวมสำนวนทั้งหมดส่งฟ้องต่อศาลฎีกา เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยตามกฎหมาย โดยศาลจะใช้เวลาตรวจสอบสำนวนระยะหนึ่ง จุดที่น่าจับตามองที่สุดคือขั้นตอนการ “ประทับรับฟ้อง” หากศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้พิจารณา จะส่งผลทางกฎหมายให้ผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบัน ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
ย้อนรอยต้นตอคดี จากการยื่นแก้กฎหมายสู่การยุบพรรค
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้น นำรายชื่อ สส. 44 คน ยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ต่อประธานรัฐสภา ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนโดยนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความ ที่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งศาลมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสั่งให้เลิกการกระทำ
ผลพวงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ สู่ดาบสองทางจริยธรรม
แม้พรรคก้าวไกลจะถูกยุบและกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 แต่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ได้นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมายื่นร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้เอาผิดด้านจริยธรรมกับ สส. ที่ร่วมลงชื่อทั้ง 44 คน การชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช. ในครั้งนี้ จึงถือเป็นผลสืบเนื่องทางกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของ สส. พรรคประชาชนจำนวนมากในสภาชุดปัจจุบัน
ข้อมูลจาก : มติชน ออนไลน์
