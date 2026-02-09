ข่าวดาราบันเทิง

ภาพล่าสุด ปู แบล็คเฮด เข้ารพ. ตรวจพบนิ่ว ซ้ำหัวใจเต้นผิดจังหวะ แฟน ๆ แห่ห่วง

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:57 น.
63
ปู แบล็คเฮด หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ ตรวจพบนิ่วจิ๋ว

แฟนคลับส่งกำลังใจ ‘ปู แบล็คเฮด’ ตรวจพบนิ่วจิ๋ว หัวใจเต้นผิดจังหวะเล็กน้อย เริ่มมีไขมันพอก ยันภาพรวมไม่มีอะไรต้องกังวล

ร็อกเกอร์มาดเท่ตลอดกาลอย่าง ปู แบล็คเฮด หรือ อานนท์ สายแสงจันทร์ ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรวจสุขภาพประจำปี 2569 ณ โรงพยาบาลนวเวช งานนี้เจ้าตัวไม่ได้มาแค่แจ้งข่าวร้ายหรือดี แต่มาพร้อมลีลาการเขียนแคปชั่นสุดกวนที่อ่านแล้วต้องเผลอยิ้มตาม แม้จะพกอาการป่วยติดตัวกลับบ้านมาด้วยก็ตาม

ปู แบล็คเฮด ได้โพสต์อัปเดตอาการหลังจากตรวจสุขภาพผ่านเฟซบุ๊ก Blackheadpoo ระบุว่า “ตรวจสุขภาพปีนี้ผ่านไปด้วยดี จากร่างกายและใบหน้าตอนนี้ คุณหมอสรุปได้ว่ามีนิ่วจิ๋ว ๆ ที่ไม่อันตรายดื่มน้ำเยอะ ๆ สามารถนำออกมาได้ (ใช่เลยเป็นคนดื่มน้ำเปล่าน้อยมาก) มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเล็กน้อย (เป็นนักดนตรีมาตั้งหลายสิบปียังมีผิดจังหวะ )

แต่จากการตรวจละเอียดแล้วก็ไม่ถึงกับต้องกังวลหรือรักษาใด ๆ ไขมัน น้ำตาล มะเร็ง ไตรกลีเซอร์ไลด์ ยูริก ไต อยู่ในเกณฑ์ดี ตับเทา ๆ เหมือนจะเริ่มมีไขมันพอกแต่ก็ยังไม่ชัดถึงกับเรียกว่ามีไขมันพอกตับ (นั่นงะก่อนไปตรวจวันนึงเพิ่งปาตี้ใหญ่ไป) ตาซ้ายเอียงเล็กนัอย (เราก็นึกว่าเอียงซ้ายได้อยู่อวัยวะเดียว) โดยรวมคือดีย์ แต่แนะนำให้คนไข้ไปโบทอกซ์กับฟีลเลอร์ด่วนค่ะ”

หลังจากโพสต์ภาพเซลฟี่ที่ดูมีริ้วรอยและผมสีดอกเลาชัดเจนออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์และตั้งข้อสงสัยว่าภาพดังกล่าวใช่ภาพของนักร้องคนดังหรือไม่ หลายคนยังยืนยันว่าถึงจะมีริ้วรอยแต่พี่ปูก็ยังดูเท่และเก๋าในแบบฉบับร็อกเกอร์รุ่นใหญ่

“ขนาดระดับคุณปูยังมีผิดจังหวะได้เลยแล้วนับประสาอะไรกับคนอย่างชั้นที่จะผิดคีย์ ใด ๆ คือคุณปูก็ยังเท่ห์อยู่เลยนะคะ”

“เห็นรูปตกใจแต่งซะแก่เลย”

“ผมว่าหน้าตอนนี้ก็เท่ห์ไปอีกแบบนะครับ ดูเก๋ามากกกกก”

“หายไว ๆ นะคะพี่ปู”

ปู แบล็คเฮด เจอนิ่วง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาพจาก Facebook : Blackheadpoo
ชาวเน็ตส่งกำลังใจให้ ปู แบล็คเฮด
ภาพจาก Facebook : Blackheadpoo
ปู แบล็คเฮด-2
ภาพจาก Facebook : Blackheadpoo

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

