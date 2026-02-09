“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:48 น.
68
“ต๊ะ-นารากร ติยายน” ผู้สมัคร สส. เชียงใหม่ อดีตคนข่าวชื่อดัง หลังผ่านพ้นคืนหมาหอน ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 2569 ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “นารากร ติยายน” ระบายความรู้สึกจากใจ ยอมรับตามตรงว่าหลังจากทราบผล มีอาการจิตตก รู้สึกเป๋ไปบ้าง แต่เมื่อได้อ่านข้อความให้กำลังใจที่ส่งเข้ามาอย่างล้นหลาม ก็ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาก

นารากร ได้เปิดเผยเบื้องหลังสำคัญว่า เมื่อช่วงเช้าเวลา 10.00 น. ได้รับโทรศัพท์สายตรงจาก “หัวหน้าอภิสิทธิ์” (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ที่โทรมาขอโทษที่ไม่ได้เดินทางไปช่วยหาเสียงที่เชียงใหม่ด้วยตนเอง

ตนได้ตอบกลับไปว่าเข้าใจสถานการณ์ดี ไม่ได้ติดใจอะไร เพราะยอมรับว่าการลงสนามการเมืองครั้งนี้มีเวลาทำงานค่อนข้างจำกัด ประกอบกับตนยังเป็นมือใหม่ในสนามการเมือง จึงต้องใช้เวลาปรับตัวหลายวันกว่าจะเข้าที่เข้าทาง

อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ยังได้สะท้อนมุมมองจากการลงพื้นที่หาเสียงว่า แม้ตนจะเป็นลูกหลานคนเชียงใหม่ เติบโตมากับกาดหลวงและกาดลำไย แต่การไปใช้ชีวิตทำงานที่กรุงเทพฯ นานกว่า 35 ปี ทำให้การกลับมาครั้งนี้เปรียบเสมือนการเปิดโลกทัศน์ใหม่ การได้เดินเท้าเข้าตรอกซอกซอยพบปะชาวบ้านถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและมีความหมายอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ต๊ะ นารากร ยืนยันว่าตนได้จดบันทึกทุกปัญหาและความเดือดร้อนที่ชาวบ้านสะท้อนมาระหว่างการหาเสียงไว้ทั้งหมด และสัญญาว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขตามที่ได้รับปากไว้ แม้ผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม

พร้อมทิ้งท้ายว่าปัจจุบันตนกลับมาใช้ชีวิตที่เชียงใหม่แล้ว หากพี่น้องประชาชนพบเจอตามร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือท้องถนน สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เสมอ

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

