พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย
กัส ไกรรินทร์ สส. เขต 1 จ.พิจิตร พรรคประชาชน จี้แจงปมบัตรเขย่ง พบบัตรเลือกตั้งเกินผู้ใช้สิทธิกว่า 30000 ใบ หลังพ่ายภูมิใจไทยขาดลอย
หลังจากการนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 ผู้ที่ติดตามผลจากหน้าหน่วยเลือกตั้งบางส่วนแจ้งปัญหาบางหน่วยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือคลิปของตารางคะแนน บางส่วนไม่มีการเช็กคะแนนซ้ำ จนหลายคนสงสัยถึงความโปร่งใสของการนับคะแนน ขณะที่ผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 1 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ จากพรรคภูมิใจไทยได้รับคะแนน 53,148 ชนะ กัส ไกรรินทร์ ทั่งทอง จากพรรคประชาชนที่ได้รับคะแนน 23,172
ล่าสุด กัส ไกรรินทร์ ออกมาเรียกร้องผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องจากมีการนับบัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิมากถึง 30,000 บาท ตนจึงเดินไปสอบสวนที่ศาลากลาง กกต.พิจิตร
“ผมขอคำตอบจาก กกต. หน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้น มีการนับผิดหรือบัตรมาจากไหน มีเหตุอะไรที่คะแนนเกินจากผู้มาใช้สิทธิถึง 30,000 คะแนน ขอบคุณรูปจาก พิจิตรปลดแอกครับ” และ “เจอกันที่ กกต.พิจิตร ศาลากลางครับ”
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้นายไกรรินทร์รู้ผลการเลือกตั้งว่าตนได้รับคะแนนอันดับ 2 จึงออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ แม้ไม่ได้รับตำแหน่งใด แต่จะขอสู้ต่อไปด้วยหัวใจ
“ยิ้มสู้ต่อ และผมจะไม่ถอย จะทำเต็มที่ต่อไปครับ ขอบคุณทุกๆคะแนนเสียง 23,172 คะแนน ขอบคุณทุกๆท่านที่เสียสละเวลาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะไม่มีคำว่าแล้วเจอกันใหม่ แต่ผมจะทำทุกทางแม้ไม่มีตำแหน่งใด ๆ เพื่อพิจิตร เพื่ออนาคต เพื่อประชาชน
อาทิตย์นี้ผมจะเดินทางไปพบปะกับทุกๆท่านเพื่อขอบคุณทุกคะแนน ทุกคนด้วยหัวใจ สู้ต่อไป เราจะทำได้ในสักวัน #กัสไกรรินทร์ทั่งทอง #กัสทั่งทอง #พรรคประชาชน”
