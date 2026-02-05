ข่าว

รู้จัก เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งรักชาติ เจ้าของวลี “ไม่กลัวทุจริตเท่าสิ้นชาติ” ดีกรีราชินีซีเกมส์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 09:42 น.
87
เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงในซีเกมส์
รูปภาพ : FB/เรวดี ศรีท้าว

เปิดประวัติ “เรวดี ศรีท้าว” ตำนานลมกรดทีมชาติ ราชินีซีเกมส์ สู่จุดยืนการเมืองเดือด “กลัวสิ้นชาติมากกว่าคอร์รัปชัน” จึงไม่เลือกพรรคประชาชน

กระแสการเมืองไทยร้อนระอุช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งใหญ่วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ร.ต.ท.หญิง เรวดี วัฒนสิน หรือนามสกุลเดิม ศรีท้าว อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยระดับตำนาน ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ประกาศว่าจะไม่ลงคะแนนให้กับพรรคประชาชน หรือพรรคส้ม อย่างแน่นอน

ข้อความที่กลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง คือประโยคที่เธอระบุว่า “ดิฉันเชื่ออย่างสุจริตใจและไม่กลัวการทุจริตคอรัปชั่นเท่ากับการสิ้นชาติค่ะ ดิฉันไม่เลือกพรรคประชาชน ไม่กาส้มเน่าค่ะ ดิฉันเลือกชาติศาสน์กษัตริย์ค่ะ”

ภาพของเรวดี ศรีท้าว ขณะวิ่งในสนามแข่งขันกีฬา
รูปภาพ : FB/เรวดี ศรีท้าว

สำหรับประวัติของ ตุ่น เรวดี ศรีท้าว เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2510 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา เป็นลูกสาวของ จ.ส.ต.สวาท กับนางอนงค์ ศรีท้าว ปัจจุบันแต่งงานกับ นายวิสุทธิ์ วัฒนสิน เป็นอดีตนักวิ่งทีมชาติเช่นเดียวกัน มีโซ่ทองคล้องใจ เป็นลูกชายด้วยกัน 2 คน

&quot;ดิฉันเชื่ออย่างสุจริตใจและไม่กลัวการทุจริตคอรัปชั่นเท่ากับการสิ้นชาติค่ะ ดิฉันไม่เลือกพรรคประชาชน ไม่กาส้มเน่าค่ะ ดิฉันเลือกชาติศาสน์กษัตริย์ค่ะ&quot;
รูปภาพ : FB/เรวดี ศรีท้าว

เส้นทางสายกีฬาก่อนจะมาเป็นตำนานลมกรดสาวไทย

เรวดีเริ่มติดทีมชาติตั้งแต่อายุเพียง 15 ปี ได้ลงแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกในซีเกมส์ ครั้งที่ 12 ปี 2526 ที่ประเทศสิงคโปร์ ขณะอายุ 16 ปี แม้ครั้งแรกจะไม่ประสบความสำเร็จมากนัก แต่เรวดีใช้เวลาพัฒนาตนเองเพียง 2 ปี ก็สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทย ในวัย 18 ปี กวาดไปถึง 3 เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร, 4×100 เมตร, 4×400 เมตร และ 1 เหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร จนได้รับฉายาว่าเป็นราชินีเหรียญทองในยุคนั้น

ภาพครอบครัวของเรวดี ศรีท้าว กับสามีและลูกชาย
รูปภาพ : FB/เรวดี ศรีท้าว

แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคอาการบาดเจ็บเรื้อรังบริเวณหัวเข่าและข้อเท้า ทำให้ผลงานสะดุดไปบ้างในช่วงซีเกมส์ ครั้งที่ 14 และ 15 แต่เรวดีก็กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในปี 2534 เริ่มจากกวาด 4 เหรียญทองพร้อมทำลายสถิติในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุดพีคสูงสุดในชีวิตนักกีฬาเกิดขึ้นใน ซีเกมส์ ครั้งที่ 16 ปี 2534 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเรวดีสามารถคว้า 3 เหรียญทอง และได้รับรางวัลเกียรติยศ “นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายหญิง” ของการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลจากมือของ นางคอราซอน อาคิโน ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในขณะนั้น

เรวดี ศรีท้าว ขณะรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
รูปภาพ : FB/เรวดี ศรีท้าว

ตลอดเส้นทางนักกีฬาทีมชาติ เรวดีผ่านสังเวียนใหญ่ทั้งเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนได้รับการยกย่องให้เป็น “นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย” ในปี 2540 ก่อนที่จะผันตัวมาใช้ชีวิตครอบครัวและออกมาแสดงบทบาททางสังคมและการเมืองในปัจจุบัน

เรวดี ศรีท้าว แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทยในปัจจุบัน
รูปภาพ : FB/เรวดี ศรีท้าว
เรวดี ศรีท้าว ขณะฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬา
รูปภาพ : FB/เรวดี ศรีท้าว

ข้อมูล/รูปภาพ : FB/เรวดี ศรีท้าว

