ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:37 น.
66
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว
แฟ้มภาพ

เพลิงไหม้ระทึกซอยศรีบำเพ็ญ พระราม 4 ระดมฉีดน้ำสกัดวุ่นก่อนคุมสถานการณ์ได้ใน 20 นาที ไร้ผู้บาดเจ็บ แต่พบแมวถูกไฟคลอก เร่งนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ยื้อชีวิต

วันนี้ (9 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.02 น. อาสา ดับเพลิงกู้ภัย ประเทศไทย (Fire & Rescue Thailand) รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ กำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุ

เวลา 14.08 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถวปลูกติดกันหลายคูหา เพลิงลุกไหม้ชั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำ

เกิดเหตุระทึกขวัญย่านสาทรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
ภาพ Facebook @Fire & Rescue Thailand

ทั้งนี้ทีมดับเพลิงใช้เวลาปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพียง 12 นาที จนสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา 14.20 น. จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

อย่างไรก็ดี ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความแจ้งว่ามีแมวถูกไฟคลอกสาหัส โดบระบุว่า เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆพบมีแมวถูกไฟคลอกอาการสาหัส ตอนนี้จนท.ได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ใกล้เคียง.

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งรายงานภาพเหตุการณ์สะเทือนใจ พบแมวเคราะห์ร้ายหนึ่งตัวถูกไฟคลอกจนอาการสาหัส
ภาพ @Facebook
ทีมดับเพลิงใช้เวลาปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพียง 12 นาที จนสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา 14.20 น.
ภาพ Facebook @Fire & Rescue Thailand
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ใกล้เคียงเพื่อยื้อชีวิต
ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จิมมี่ไหล่ โทษจำคุก 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์

15 วินาที ที่แล้ว
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ ข่าว

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

19 นาที ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง ข่าวการเมือง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

20 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

55 นาที ที่แล้ว
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

56 นาที ที่แล้ว
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด ข่าวการเมือง

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน จี้ เขต 1 จ.พิจิตร เจอบัตรเขย่งเกินผู้ใช้สิทธิ 3 หมื่นใบ ข่าวการเมือง

พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ตอบสถานะรักล่าสุด บันเทิง

ย้อนฟัง พิธา เปิดใจรักใหม่ เข้ากับลูกสาวได้ดี บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ทหารเกาหลีใต้ตก ขณะฝึกซ้อมลงจอด กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าว

ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ภูมิใจไทย แลนด์สไลด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ข่าว

กล้าธรรม ยันไม่มีส้มหล่น! ผลคะแนนสะท้อนปชช.ไว้วางใจ เกือบล้มแชมป์เก่าหลายเขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาดเจ็บ 4 ราย อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี สั่งปิดพื้นที่หวั่นถล่มซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งสมุทรปราการ 2569 สส. 8 เขต ไม่เป็นทางการ ส้มสีแตก ข่าวการเมือง

สมุทรปราการแตก! “พรรคประชาชน” กวาดเรียบ 7 เขต “ภูมิใจไทย” เบียด 1 ที่นั่ง เพื่อไทยกินแห้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทางเลือกใหม่” ขอบคุณทุกคะแนน ดันเข้าสภา เดินหน้านโยบายอวกาศ-ไดโนเสาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้ ทำคนสับสนลงประชามติ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้โง่หรือชั่ว บิดเบือนข้อมูลประชามติ โยงแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มารีญา พูลเลิศลาภ แสดงจุดยืนการเมืองในวันเลือกตั้ง 69 บันเทิง

ส่องโพสต์ “มารีญา” วันเลือกตั้ง 69 ชวนจับตา กกต. ลุ้นรีเทิร์นกระแสจิ้น “ทิม พิธา”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ว่า สส.ภูเก็ต ภท. เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ &quot;รีบตายไวๆ&quot; หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ “รีบตายไวๆ” หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี ยังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เขียนถึงผู้สนับสนุนพรรคส้ม ประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอแค่ชนะครั้งเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:37 น.
66
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จิมมี่ไหล่ โทษจำคุก 20 ปี

จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button