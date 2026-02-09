เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!
เพลิงไหม้ระทึกซอยศรีบำเพ็ญ พระราม 4 ระดมฉีดน้ำสกัดวุ่นก่อนคุมสถานการณ์ได้ใน 20 นาที ไร้ผู้บาดเจ็บ แต่พบแมวถูกไฟคลอก เร่งนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ยื้อชีวิต
วันนี้ (9 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.02 น. อาสา ดับเพลิงกู้ภัย ประเทศไทย (Fire & Rescue Thailand) รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ กำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุ
เวลา 14.08 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึกแถวปลูกติดกันหลายคูหา เพลิงลุกไหม้ชั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำ
ทั้งนี้ทีมดับเพลิงใช้เวลาปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพียง 12 นาที จนสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา 14.20 น. จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ดี ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความแจ้งว่ามีแมวถูกไฟคลอกสาหัส โดบระบุว่า เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆพบมีแมวถูกไฟคลอกอาการสาหัส ตอนนี้จนท.ได้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ใกล้เคียง.
