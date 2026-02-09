ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:17 น.
ชัชวาล สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว จาก 989 เป็น 9,890 หวั่นพื้นที่อื่นนับผิดอีก

นาย ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคประชาชน โพสต์รูปภาพผลคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 3 โดยเป็นภาพผลการเลือกตั้งเทียบระหว่างตี 2 กับ เช้าวันนี้ 7 โมง โดนตอนตี 2 มีผู้สมัครได้คะแนนเสียง 9,890 ก่อนที่ตอนเช้าจะแก้กลับมาเป็น 989

โดยนายชัชวาลระบุว่า “ล่าสุด หลังจากมีการทักท้วงคะแนนของผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยไปว่ามีคะแนนแบบก้าวกระโดด เช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้กลับมาแก้คะแนนของผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย แต่ก็ยังไม่ได้ลงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ บัตรดีบัตรเสียจำนวนเท่าไหร่”

เบื้องต้น นายชัชชวาล ระบุว่า กำลังเตรียมยื่นคัดค้านผลการเลือกตั้ง และขอให้ทาง กกต. มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ของเขต 3 ทั้งหมด

ขณะที่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของพื้นที่ดังกล่าวเป็นดังนี้ นายเอกชัย สืบสารคาม (กล้าธรรม) 30,646 คะแนน ตามมาด้วย นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง (ประชาชน) 29,214 คะแนน
และ พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร (เพื่อไทย) 20,955 คะแนน

