กกต.ปทุมธานี แจงสาเหตุ เอาถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด ประท้วงวุ่นเขต 7
กกต.ปทุมธานี แจงสาเหตุ เอาถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด ต้นเหตุประท้วงวุ่นเขต 7 หวั่นกล้องเก็บภาพประชาชนลงคะแนน ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
จากกรณีเหตุวุ่นวาย ที่หน่วยนับคะแนนเลือกตั้ง เขต 7 จังหวัดปทุมธานี ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกิดเหตุความวุ่นวาย หลังจากที่ประชาชนและนักศึกษารวมตัวกันเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่
โดยตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจขาดความโปร่งใส เนื่องจากประชาชนถูกจำกัดไม่ให้เข้าไปติดตามหรือสังเกตการณ์ ทั้งที่ควรมีสิทธิร่วมตรวจสอบระหว่างนับคะแนน นอกจากนี้ยังพบว่ามีถุงดำปิดบังกล้องวงจรปิดภายในจุดนับคะแนนดังกล่าว ก่อนที่จะมีการนับใหม่และพบว่าเป็นพรรคประชาชนที่ชนะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยนำนั้น
ล่าสุด น.ส.สง่า ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า เหตุการณ์พิพาทเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 20:00 น. ที่ผ่านมาหลังจาก ประชาชนที่มาสังเกตการณ์ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดพื้นที่การนับคะแนนของเขตนี้จึงปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้ามาสังเกตการณ์รวมถึงมีการใช้ผ้าสีดำคลุมกล้องวงจรปิด ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการคลุมถุงดำที่กล้องวงจรปิดเนื่องจากมหาวิทยาลัย แจ้งว่า กล้องวงจรปิด ภายในหอประชุมชำรุดจึงได้มีการแจ้งซ่อมประกอบกับกังวลว่าหากเปิดกล้องวงจรปิดไว้จะทำให้เห็นภาพการลงคะแนนของประชาชน ซึ่งจะเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้ง
ส่วนการห้ามเข้าพื้นที่คาดว่ามาจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของแต่ละฝ่ายจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดและบานปลาย กระทั่งนำมาสู่การประท้วง ซึ่งหลังเกิดเหตุตัวเองและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชุดสืบสวนสอบสวนในช่วงเวลาประมาณ 02:00 น. ก่อนจะหารือกันและมีมติให้นับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งมีอยู่ 4 หีบจำนวนกว่า 3,000 ใบใหม่ โดยกำหนดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่กรรมการประจำเขตเลือกตั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ยืนยันว่า บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนในวันนี้เป็นคนละส่วนกันกับที่เกิดปัญหา และการเปิดโอกาสให้ผู้สังเกตการณ์ทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนก็เพื่อแสดงความโปร่งใสและยุติข้อพิพาท
