ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:38 น.
121
แฟ้มภาพ

ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย กางข้อมูลโครงการก่อสร้างระยะที่ 2 พบใช้งบมหาศาล ขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จำกัดการเข้าช่วยเหลือกู้ภัย

จากกรณี เมื่อเวลา 11.45 น.ที่ผ่านมา เกิดเหตุอาคารโดมถล่มภายในศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) ซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่อนุญาติให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพ เข้าโดยแจ้งว่าเป็นรัฐวิสาหกิจจะดำเนินการ เอง

สำหรับรายละเอียดโครงการ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ได้กางรายละเอียดระบุชัดเจนเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา ดังนี้

เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1,353 ล้านบาท

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคาร จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะ การไฟฟ้านครหลวงระยะที่ 2 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • เลขที่โครงการ :66059469701
  • ราคากลาง :1,186,198,790.00 บาท
  • วงเงินงบประมาณ :1,353,431,230.00 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง :1,185,214,390.00 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา : กิจการร่วมค้า ST-TC

  • วันที่เกิดรายการ : 16 ธ.ค. 67
  • วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ธ.ค. 70

ภาพต้นปราการ เอกสาร STRONG

เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีรายงานว่าไม่อนุญาตให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพเข้าพื้นที่ให้เหตุผลว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกันเอง.

ภาพต้นปราการ
ภาพต้นปราการ
เอกสาร STRONG
เอกสาร STRONG

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ ข่าว

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

5 นาที ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง ข่าวการเมือง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

6 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

41 นาที ที่แล้ว
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

41 นาที ที่แล้ว
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด ข่าวการเมือง

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

48 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน จี้ เขต 1 จ.พิจิตร เจอบัตรเขย่งเกินผู้ใช้สิทธิ 3 หมื่นใบ ข่าวการเมือง

พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ตอบสถานะรักล่าสุด บันเทิง

ย้อนฟัง พิธา เปิดใจรักใหม่ เข้ากับลูกสาวได้ดี บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนวงการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ทหารเกาหลีใต้ตก ขณะฝึกซ้อมลงจอด กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ไม่เป็นทางการ ข่าว

ผลเลือกตั้ง 2569 ศรีสะเกษ สส. 9 เขต ภูมิใจไทย แลนด์สไลด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ข่าว

กล้าธรรม ยันไม่มีส้มหล่น! ผลคะแนนสะท้อนปชช.ไว้วางใจ เกือบล้มแชมป์เก่าหลายเขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาดเจ็บ 4 ราย อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี สั่งปิดพื้นที่หวั่นถล่มซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลเลือกตั้งสมุทรปราการ 2569 สส. 8 เขต ไม่เป็นทางการ ส้มสีแตก ข่าวการเมือง

สมุทรปราการแตก! “พรรคประชาชน” กวาดเรียบ 7 เขต “ภูมิใจไทย” เบียด 1 ที่นั่ง เพื่อไทยกินแห้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทางเลือกใหม่” ขอบคุณทุกคะแนน ดันเข้าสภา เดินหน้านโยบายอวกาศ-ไดโนเสาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้ ทำคนสับสนลงประชามติ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน จวกนักการเมืองใต้โง่หรือชั่ว บิดเบือนข้อมูลประชามติ โยงแก้ ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มารีญา พูลเลิศลาภ แสดงจุดยืนการเมืองในวันเลือกตั้ง 69 บันเทิง

ส่องโพสต์ “มารีญา” วันเลือกตั้ง 69 ชวนจับตา กกต. ลุ้นรีเทิร์นกระแสจิ้น “ทิม พิธา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ว่า สส.ภูเก็ต ภท. เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ &quot;รีบตายไวๆ&quot; หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เศร้า คนรุ่นใหม่แช่งคนแก่ “รีบตายไวๆ” หวังพลิกขั้วการเมืองรอบหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาคารโดมถล่ม เคหะการไฟฟ้าบางพลี ยังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธนาธร” เขียนถึงผู้สนับสนุนพรรคส้ม ประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ ขอแค่ชนะครั้งเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์ต พศุตม์ ตัวซวยพรรคอักษรย่อ ต บันเทิง

อาร์ต พศุตม์ ขยี้หนัก “ตัวซวยพรรค” ปากพาพังเชียร์ใครล่มจมหมด หวังคนใหม่ก็ไม่ได้เป็น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:38 น.
121
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button