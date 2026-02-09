เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท
ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย กางข้อมูลโครงการก่อสร้างระยะที่ 2 พบใช้งบมหาศาล ขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จำกัดการเข้าช่วยเหลือกู้ภัย
จากกรณี เมื่อเวลา 11.45 น.ที่ผ่านมา เกิดเหตุอาคารโดมถล่มภายในศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) ซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่อนุญาติให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพ เข้าโดยแจ้งว่าเป็นรัฐวิสาหกิจจะดำเนินการ เอง
สำหรับรายละเอียดโครงการ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ได้กางรายละเอียดระบุชัดเจนเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา ดังนี้
เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1,353 ล้านบาท
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคาร จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะ การไฟฟ้านครหลวงระยะที่ 2 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เลขที่โครงการ :66059469701
- ราคากลาง :1,186,198,790.00 บาท
- วงเงินงบประมาณ :1,353,431,230.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง :1,185,214,390.00 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา : กิจการร่วมค้า ST-TC
- วันที่เกิดรายการ : 16 ธ.ค. 67
- วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ธ.ค. 70
ภาพต้นปราการ เอกสาร STRONG
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีรายงานว่าไม่อนุญาตให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพเข้าพื้นที่ให้เหตุผลว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกันเอง.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
