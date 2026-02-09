ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่
เลือกตั้งลำปาง เขต 2 “มิ้ว สุวิภา” ร้อง กกต. สอบปมบัตรเสีย 7,400 ใบ หลังแพ้คู่แข่งเฉียดฉิว พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสทุจริตเพื่อขอนับคะแนนใหม่
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. ความเคลื่อนไหวหลังการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงเข้มข้น ล่าสุด นางสาวสุวิภา กุศลจูง หรือ “มิ้ว” ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดลำปาง เขต 2 จากพรรคประชาชน พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เพื่อยื่นเรื่องขอให้มีการตรวจสอบผลการนับคะแนนในพื้นที่เขต 2 อย่างเร่งด่วน
ข้อสงสัยปม “บัตรเสีย” สูงผิดปกติกว่า 7,400 ใบ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางพรรคประชาชนต้องเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากผลการนับคะแนนที่ปรากฏออกมา พบว่าในพื้นที่เขต 2 ลำปาง มีจำนวนบัตรเสียสูงถึงกว่า 7,400 ใบ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสงสัยเมื่อเทียบกับส่วนต่างของคะแนน โดยปัจจุบันคะแนนของ “มิ้ว สุวิภา” ตามหลัง นายดาชัย เอกปฐพี ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 อยู่เพียงประมาณ 2,100 กว่าคะแนนเท่านั้น ทำให้ทีมงานมองว่าจำนวนบัตรเสียดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้
จากการเข้าหารือเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ได้ให้คำแนะนำแก่ทีมงานผู้สมัคร ให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนในครั้งนี้มีความไม่โปร่งใส หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่อย่างเป็นทางการ
ทีมงานพรรคประชาชนจังหวัดลำปาง จึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลำปาง เขต 2 หากท่านใดพบเห็นความไม่ชอบมาพากล หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการนับคะแนนที่ผิดปกติ สามารถส่งเบาะแสและหลักฐานเข้ามาได้ทันทีทางเพจ Facebook “พรรคประชาชน – People’s Party ลำปาง” หรือเพจ “มิ้ว สุวิภา กุศลจูง” เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดใช้ต่อสู้ในการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด
ข้อมูลจาก : Lampang Variety – ลำปางวาไรตี้ ข่าว,รีวิว, Drama-addict
