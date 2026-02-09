ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 15:14 น.
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย
เลือกตั้งลำปาง เขต 2 “มิ้ว สุวิภา” ร้อง กกต. สอบปมบัตรเสีย 7,400 ใบ หลังแพ้คู่แข่งเฉียดฉิว พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสทุจริตเพื่อขอนับคะแนนใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. ความเคลื่อนไหวหลังการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงเข้มข้น ล่าสุด นางสาวสุวิภา กุศลจูง หรือ “มิ้ว” ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดลำปาง เขต 2 จากพรรคประชาชน พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เพื่อยื่นเรื่องขอให้มีการตรวจสอบผลการนับคะแนนในพื้นที่เขต 2 อย่างเร่งด่วน

ข้อสงสัยปม “บัตรเสีย” สูงผิดปกติกว่า 7,400 ใบ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางพรรคประชาชนต้องเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากผลการนับคะแนนที่ปรากฏออกมา พบว่าในพื้นที่เขต 2 ลำปาง มีจำนวนบัตรเสียสูงถึงกว่า 7,400 ใบ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสงสัยเมื่อเทียบกับส่วนต่างของคะแนน โดยปัจจุบันคะแนนของ “มิ้ว สุวิภา” ตามหลัง นายดาชัย เอกปฐพี ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 อยู่เพียงประมาณ 2,100 กว่าคะแนนเท่านั้น ทำให้ทีมงานมองว่าจำนวนบัตรเสียดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้

สุวิภา กุศลจูง ร้อง กกต. ตรวจสอบบัตรเสีย 7,400 ใบ เพื่อความโปร่งใส
จากการเข้าหารือเบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ได้ให้คำแนะนำแก่ทีมงานผู้สมัคร ให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนในครั้งนี้มีความไม่โปร่งใส หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่อย่างเป็นทางการ

บัตรเสีย 7,400 ใบ ในลำปาง เขต 2 อาจส่งผลต่อผลการเลือกตั้ง
สุวิภา กุศลจูง – Suwipa Kusolchoong

ทีมงานพรรคประชาชนจังหวัดลำปาง จึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลำปาง เขต 2 หากท่านใดพบเห็นความไม่ชอบมาพากล หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการนับคะแนนที่ผิดปกติ สามารถส่งเบาะแสและหลักฐานเข้ามาได้ทันทีทางเพจ Facebook “พรรคประชาชน – People’s Party ลำปาง” หรือเพจ “มิ้ว สุวิภา กุศลจูง” เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดใช้ต่อสู้ในการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด

ประชาชนในลำปาง เขต 2 สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับบัตรเสีย 7,400 ใบ
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

