โฉมหน้า 19 บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ได้เข้าสภา เลือกตั้ง 69
รายงานผลการเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทย ชนะอันดับ 1 ได้เก้าอี้ สส. มากที่สุด 193 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.แบบแบ่งเขต 174 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 19 ที่นั่ง จากคะแนน สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 5,941,805 คะแนน ดังนี้
สรุปรายชื่อ 19 ว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เลือกตั้ง 69
นายอนุทิน ชาญวีรกูล (แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี)
นายไชยชนก ชิดชอบ (ทายาทตระกูลชิดชอบ / เลขาธิการพรรค)
นายวราวุธ ศิลปอาชา
นายสันติ พร้อมพัฒน์
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ (ทายาทบ้านใหญ่ชาดา)
นายชลัฐ รัชกิจประการ
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
นางนันทนา สงฆ์ประชา
นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
นางสาวศศิธร กิตติธรกุล (บ้านใหญ่กระบี่)
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ (บ้านใหญ่นครปฐม)
นายเกรียงยศ สุดลาภา
นายธนกร วังบุญคงชนะ
นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ
