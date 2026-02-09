ส่องโพสต์ “มารีญา” วันเลือกตั้ง 69 ชวนจับตา กกต. ลุ้นรีเทิร์นกระแสจิ้น “ทิม พิธา”

ส่องโพสต์ มารีญา แซว กกต. เจ็บ ๆ คัน ๆ พร้อมชวนคนไทยเฝ้าหน่วยนับคะแนน ด้านชาวเน็ตแห่เชียร์ลุ้นเปิดตัวหวานใจตัวจริง “ทิม พิธา” หลังเคยมีภาพคู่ระดับตำนาน
บรรยากาศควันหลงวันเลือกตั้งและลงประชามติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ยังคงคึกคักในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของคนดังอย่าง มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 ที่ออกมาแสดงจุดยืนและทำหน้าที่พลเมืองอย่างแข็งขัน ทำให้แฟนคลับและผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ในวันเลือกตั้ง มารีญาได้แชร์โพสต์ที่มีเนื้อหาหยอกล้อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมเผยภาพขณะเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและลงประชามติ นอกจากนี้เธอยังโพสต์ข้อความเชิญชวนให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ และร่วมกันเป็นอาสาสมัครจับตาการนับคะแนน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคะแนนเสียงจะถูกนับอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
“Let’s go! เพื่อเสียงประชาชน 8 กุมภานี้”
นอกจากการแสดงออกทางการเมืองแล้ว ประเด็นเรื่องหัวใจก็ถูกชาวเน็ตจับตามองไม่แพ้กัน โดยเฉพาะกระแสข่าวลือเกี่ยวกับหวานใจของ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่หลายเพจดังและชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันคาดเดาและลุ้นเชียร์ให้เป็นมารีญา
หากเป็นเรื่องจริงหลายคนต่างบอกว่าจะดีใจมาก เพราะเคมีของทั้งคู่เคยเป็นที่พูดถึงมาแล้วตั้งแต่ปี 2566 ที่มารีญาลงภาพคู่และเขียนข้อความอวยพรทิม พิธา ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
“Thank you and your team for fighting with and for Thai people • Thank you for bringing us hope • And thank you for supporting SOS Earth when we were just starting out! All the best on this journey. Democracy is coming to life 🫶🏼 Ps- praying that the สมาชิกวุฒิสภา will truly vote with and for the people … to a bright future for us all. #SmellsLikeOranges Thank you @for_mariapoonlertlarp for the photos na kaaa”
ทั้งนี้ มารีญาและทิม พิธา เคยมีผลงานร่วมกันในอดีต โดยทิม พิธา เคยได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 หนุ่มโสดในฝัน CLEO Most Eligible Bachelors ปี 2008 และเคยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารคลีโอร่วมกับมารีญาและโทนี่ รากแก่น มาแล้ว ซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นเพียงคู่จิ้นหรือคู่จริง แฟนคลับคงต้องรอติดตามความชัดเจนกันต่อไป
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : @marialynnehren 1
ติดตาม The Thaiger บน Google News: