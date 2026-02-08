ไอซ์ รักชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ลั่น “ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ”
ไอซ์ รัชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์ ลั่น “เลือกตั้งครั้งนี้ทำตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ” พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาแสดงเจตจำนง เชื่อ ผลการเลือกตั้งรอบนี้เสียงดังสะเทือนไปทั่วประเทศ
เช้าวันนี้ (8 ก.พ. 69) เมื่อเวลาประมาณ 08.50 น. น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน สวมเสื้อลิเวอร์พูล กางเกงขาสั้น และไม่ลืมที่จะใส่กำไลข้อมือสีส้ม พร้อมปั่นจักรยาน เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69 และออกเสียงประชามติ ที่ 45 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
หลังลงคะแนนเสียงเสร็จก็ได้มีการมายืนให้สัมภาษณ์ โดย ไอซ์ รักชนก เปิดใจว่า “ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ ยอมรับว่ายังมีความกังวล แต่ต้องรอลุ้นผลเย็นนี้ เชื่อว่าทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด ทุกการเลือกตั้งเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ และเป็นกระบวนการที่ทำให้ประชาธิปไตยพัฒนาไปข้างหน้า และเชื่อว่าครั้งนี้เสียงจากคูหาเลือกตั้งจะดังสะเทือนไปทั่วประเทศ”
นอกจากนั้น ไอซ์ รักชนก ยังเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อยากให้ทุกคนออกมาแสดงเจตจำนงของตัวเองว่าอยากเห็นประเทศในอนาคตเป็นอย่างไร ก็ขอให้มาใช้สิทธิ์และใช้เสียงของตนเอง
