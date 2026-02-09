ย้อนฟัง พิธา เปิดใจรักใหม่ เข้ากับลูกสาวได้ดี บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนวงการ
ทิม พิธา เปิดใจรักครั้งใหม่ มีคนรู้ใจแล้ว บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนในวงการ ใบ้เพิ่มเป็นคนทวีปเดียวกัน แต่รอ ‘พิพิม’ ลูกสาวอนุมัติก่อน
หลังจากลงทีเซอร์เป็นนำจิ้มให้แฟน ๆ ลุ้น ล่าสุดรายการซานิเบาได้เบา ทางช่อง One Playground ลงคลิปสัมภาษณ์พิเศษฉบับเต็มของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เปิดเผยเรื่องราวชีวิตในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งบทบาททางการเมืองในต่างแดน ชีวิตพ่อลูกที่สหรัฐฯ มุมมองเรื่องความรัก และวิสัยทัศน์เรื่องประกันสังคม แบบหมดเปลือก
นายพิธาเปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ตนใช้เวลาส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและเดินทางไปกว่า 20 ประเทศตามคำเชิญ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ในประเทศไทย โดยได้รับตำแหน่งเป็น Senior Fellow หรือนักวิชาการอาวุโส ทำหน้าที่ช่วยสอนและเป็นกรณีศึกษา (Case Study) ในวิชาต่าง ๆ เช่น ปัญหาคอร์รัปชัน (ทุนสีเทา), การบริหารจัดการเลือกตั้ง และมุมมองอาเซียน
นอกจากนี้ ยังเปิด Office Hours ให้คำปรึกษานักศึกษาที่ต้องการทำงานการเมืองในอนาคต โดยนำประสบการณ์จริงจากการเป็นอดีตแคนดิเดตนายกฯ มาถ่ายทอด ซึ่งเขาเล่าติดตลกว่า ชาวต่างชาติมักงงกับสถานะของเขา จนเกิดคำเรียกว่า The Almost Prime Minister หรือ นายกฯ คนที่ 29.5 เนื่องจากชนะเลือกตั้งแต่ถูกตัดสิทธิ์ 10 ปี
ในพาร์ทของการเป็นคุณพ่อ นายพิธาเล่าถึงชีวิตที่บอสตันกับลูกสาว น้องพิพิม ว่าเป็นชีวิตที่สะดวกแต่ไม่สบาย คือการเดินทางสะดวกด้วยขนส่งสาธารณะ แต่ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง ทั้งซักผ้า ล้างจาน และเดินวันละกว่า 20,000 ก้าว จนน้ำหนักลดไป 8 กิโลกรัม ซึ่งต่างจากเมืองไทยที่สบายแต่ไม่สะดวกเพราะรถติดหนัก
นายพิธายังเผยว่าได้ใช้โอกาสนี้สอนลูกสาวให้รู้จักหน้าที่และการเอาตัวรอด ส่วนแววของน้องพิพิมนั้นชัดเจนว่ามาทางสายศิลปะและการแสดง ล่าสุดตนพาไปดูละครเวที Broadway เรื่อง Wicked ที่นิวยอร์ก และพาทัวร์เบื้องหลังการทำงาน ซึ่งน้องพิพิมตื่นเต้นและสนใจมาก
เมื่อถูกถามเรื่องความรักว่าสเปคคนรู้ใจเปลี่ยนไปหรือไม่ ฝั่งซานิหย่อนคำถามว่า มีที่ศึกษากันอยู่ แต่นายพิธาสวนกลับมาว่า “ไม่ มีไปบอกรักเขา รอเขาตอบอยู่” และอยู่ในทวีปนี้ แต่ไม่ระบุชัดเจน จากนั้นพิธีกรสาวสอบถามว่าคุยกันและศึกษากันอยู่ใช่หรือไม่ อีกฝั่งตอบกลับว่า “มากกว่านั้น”
ต่อมาซานิรุกหนักถามจี้ว่า “อยู่ในวงการแน่นอน” ใช่หรือไม่ เจ้าตัวไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ แต่ถอนหายใจออกมา จนซานิถึงกับแซวว่า “เห็นไหม ไม่พูด ไม่ตอบอะไร ในวงการแน่นอน โอเคมีกลิ่น ๆ” จากนั้น ทิม พิธา กล่าวเสริมว่า “ที่พูดลูกสาวยังไม่อนุมัติเลย จบที่ลูก รอพิพิมก่อน เขาก็เข้ากันได้ดี แต่ยังไม่รู้แน่ชัด อาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนพ่ออยู่”
แม้จะเป็นรายการวาไรตี้ แต่นายพิธาได้เน้นย้ำประเด็นซีเรียสเรื่องประกันสังคม ชี้ว่ากองทุนประกันสังคมไทยมีมูลค่ามหาศาลถึง 2.8 ล้านล้านบาท แต่ผลตอบแทนการลงทุนต่ำ (ประมาณ 2-3%) เมื่อเทียบกับประเทศอย่างมาเลเซียที่ผู้เกษียณมีเงินก้อนเฉลี่ย 5 ล้านบาท ตนเสนอว่าต้องแยกประกันสังคมออกจากการเมือง บริหารอย่างมืออาชีพและโปร่งใส เพื่อให้ผลตอบแทนขยับขึ้นเป็น 5-6% ให้ประชาชนมีเงินก้อนยามเกษียณ
นายพิธาทิ้งท้ายถึงประชาชนว่า การเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องตั้งแต่ตื่นนอน คุณภาพอากาศ (PM 2.5) การเดินทาง และปากท้อง หากการเมืองดี คุณภาพชีวิตและเวลาของครอบครัวก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
สำหรับใครที่อยากติดตามบทสัมภาษณ์ทั้งเรื่องชีวิตการทำงาน และเรื่องราวความรักของพิธาสามารถรับชมแบบเต็ม ๆ ได้ที่รายการซานิเบาได้เบา ช่องยูทูป One Playground
