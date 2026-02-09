“ทางเลือกใหม่” ขอบคุณทุกคะแนน ดันเข้าสภา เดินหน้านโยบายอวกาศ-ไดโนเสาร์
พรรคทางเลือกใหม่ ขอบคุณทุกคะแนน ผลักดันเข้าสภา 1 ที่นั่ง ยืนยันเดินหน้านโยบายอวกาศ-ไดโนเสาร์ มั่นใจทำได้จริงตามที่สัญญา
นายราเชน ตระกูลเวียง ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมด้วย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงขอบคุณประชาชน ภายหลังจากได้รับคะแนนเสียง สส.บัญชีรายชื่อ มากพอที่จะเข้าสภาจำนวน 1 ที่นั้น
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ยืนยันเดินหน้านโยบายของพรรคที่แจ้งต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบทั้ง 44 ข้อ โดยย้ำว่าจะทำจริงทุกนโยบายตามที่ให้คำมั่นกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายไดโนเสาร์ และอวกาศ รวมถึงนโยบายอื่นๆอีกมากมายที่พร้อมทำเพื่อประชาชน
พร้อมฝากถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลว่า เสียงเดียวของพรรคทางเลือกใหม่จะเป็นเสียงที่ดังในสภา ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านหรือรัฐบาล พร้อมตรวจสอบและวิพากษ์อย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
ขณะที่ ราเชน สส.บัญชีรายชื่อ อันดับที่ 1 กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่สมาชิกครอบครัวพรรคทางเลือกใหม่จากต่างจังหวัดตั้งใจจะเดินทางเข้ามาร่วมแสดงพลัง แต่ได้ขอให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อรอให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พร้อมขอบคุณประชาชนและผู้สมัครทุกคนที่ร่วมกันแสดงพลังอันบริสุทธิ์ เปรียบเสมือน “เสียงสวรรค์” ที่ทำให้ทั้งประเทศเห็นว่ายังมีคนดีเลือกคนดี ที่พร้อมเข้ามาทำหน้าที่เพื่อผืนแผ่นดินไทยตามศตวาจาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน
จากนี้ไปขอโอกาสให้พรรคทางเลือกใหม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ และขอแรงสนับสนุนจากประชาชนเช่นเดิม พร้อมแสดงความยินดีที่ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าใจนโยบายของพรรค นับเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เห็นว่า ท่ามกลางกระแสการซื้อเสียง การทุจริต และกระแสลบทางการเมืองที่สร้างความอับอายให้ประเทศ ยังมีคนไทยที่ยืนหยัดเลือกคนดีเข้าสภา โดยอย่างน้อยการมี สส. 1 คนของพรรค ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพลังของประชาชนที่ศรัทธาในความสุจริตยังคงมีอยู่และพร้อมขับเคลื่อนประเทศต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พรรคทางเลือกใหม่ของ “พี่เต้” ได้ 1 ที่นั่งในสภา กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียง
- “มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต
- “เต้” อัด “กกต.” ขัดขวางนโยบายพรรค ตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปอวกาศทั้งตระกูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: